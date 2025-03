Alfabetização: conheça 5 hábitos que ajudam no processo de letramento das crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A alfabetização é uma fase crucial no desenvolvimento das crianças, marcada pela descoberta de letras, sons e palavras. Além de ser um direito fundamental, aprender a ler e a escrever é um passo importante para a autonomia e a socialização.

Para tornar esse processo mais eficaz e prazeroso, atividades lúdicas e hábitos cotidianos podem ser grandes aliados. A pedagoga Carolina Paschoal, da Escola Pedro Apóstolo, compartilha dicas práticas para ajudar as famílias nesta jornada.

Relacione letras e nomes

O letramento começa com o reconhecimento das letras do alfabeto e sua associação com palavras. Uma forma simples de estimular isso é mostrar à criança as letras do seu nome e relacioná-las com nomes de familiares ou amigos.

“Isso ajuda a criança a entender os diferentes usos das letras e a se familiarizar com o alfabeto de forma contextualizada”, explica Carolina.

Conte histórias de repetição e acumulação

A contação de histórias é uma ferramenta poderosa para desenvolver o interesse pela leitura e escrita. Histórias com repetição, acumulação e rimas são especialmente eficazes, pois ajudam na percepção auditiva e na associação entre fonemas e grafemas.

“Essas histórias auxiliam na memorização, na compreensão de textos e no enriquecimento do vocabulário”, destaca a pedagoga.

Inclua a escrita na rotina

Inserir a criança em atividades cotidianas que envolvem a escrita pode ser um ótimo incentivo. Peça ajuda para fazer a lista de compras, escrever lembretes ou anotar os ingredientes de uma receita.

“Essas atividades mostram a utilidade da escrita no dia a dia e ajudam a criança a perceber a relação entre as letras e as palavras”, sugere Carolina.

Faça leitura apontada

A leitura apontada, em que o adulto mostra as palavras enquanto lê, é uma técnica eficaz para ajudar a criança a associar o som às letras.

“Ao ler e apontar as palavras, a criança faz uma correspondência entre o que é falado e o que está escrito. Autoras como Ana Maria Machado têm obras que facilitam esse processo”, explica a pedagoga.

Também é possível pedir que a criança aponte e nomeie as letras que reconhece no texto.

Ouçam músicas juntos

Músicas infantis que associam letras, sons e palavras são uma forma divertida de estimular o aprendizado.

“A música amplia o vocabulário, desenvolve a consciência fonológica e melhora a expressão oral. O ritmo, a repetição e as rimas facilitam a assimilação de letras, sílabas e palavras”, afirma Carolina.

Além disso, a música ajuda a desenvolver habilidades como comparação, reconhecimento e correlação, essenciais para a alfabetização.