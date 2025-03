Ganhe o Mundo: embarque para EUA e Canadá deve ocorrer até abril, afirma secretário de Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os estudantes da rede estadual de ensino selecionados para o Programa Ganhe o Mundo, que embarcariam para os Estados Unidos e Canadá para estudar inglês, ainda não têm uma data definida para a viagem.

Nesta quarta-feira (12), o Governo de Pernambuco entregou os kits de viagem para os 200 alunos que embarcarão para o Chile entre os dias 19 e 21 de março.

Em entrevista à coluna Enem e Educação nessa quinta-feira (13), o secretário de Educação, Gilson Monteiro, afirmou que o embarque para os Estados Unidos e Canadá deve ocorrer até abril. Ele acompanhou a governadora Raquel Lyra em uma agenda em São Paulo.

"Nós passamos por dois processos licitatórios. Então tivemos um primeiro processo que foi fracassado em razão de discussões com as próprias empresas licitantes, não de fato com a gestão e administração. E temos o segundo processo que a gente tá nessa fase final de contratação. Nossa previsão, caso tudo dê certo, estamos na análise final de documentação da empresa, é termos até o final de abril como tempo fundamental para executar [o embarque]", explicou o titular da pasta.

Ainda segundo Gilson, essa análise jurídica final diz respeito às condições que a empresa escolhida tenha de embarcar os estudantes, acompanhá-los durante o período de intercâmbio e trazê-los de volta ao país.

"Quando lançamos um processo licitatório, e a gente lança na rua algo que muitas vezes foge do nosso alcance. Esse é o ponto. A gente vai tratando de previsões, vamos fazer esse contato maior e mais direto com os pais e com os estudantes, mas quando a gente lança o processo precisamos não incorrer em erros do passado e por isso estamos fazendo tudo com muito cuidado", afirmou o secretário de Educação.

Angústia e incerteza entre os intercambistas

Na terça-feira (11), alguns intercambistas afirmaram que receberam uma mensagem explicando que o processo de formalização contratual com a empresa responsável pela viagem "está no fechamento final", mas o sentimento que muitos relataram foi de angústia diante da incerteza sobre as datas de embarque.

Alguns estudantes estão receosos, já que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado anualmente em novembro, e temem que a demora para realizarem o intercâmbio possa interferir no cronograma de estudos.

"Um processo que foi além do tempo previsto. No entanto, estamos fazendo o possível para que tudo seja resolvido ainda no decorrer deste mês, destacou o comunicado.

"A expectativa de todos também é a nossa, e gostaríamos de dizer que o contrato de formalização está semi-pronto. Quando estiver assinado, vocês serão os primeiros a saberem. Em breve, estaremos prontos para embarcar nessa jornada juntos", finaliza a mensagem assinada pela Superintendência do Programa Ganhe o Mundo.

Seleção dos candidatos

A lista final com os nomes dos aprovados foi divulgada em 5 de novembro do ano passado. Ao todo, 918 estudantes da rede estadual foram selecionados para intercâmbios no Canadá, Estados Unidos e Chile, com a expectativa de embarque ainda em 2024.

Os selecionados cursarão o equivalente a um semestre letivo – cerca de 18 semanas, dependendo do país de destino – em uma escola de nível médio. O edital da licitação estabelece que "as datas de embarque devem garantir que os estudantes estejam na cidade onde residirão e estudarão até três (03) dias antes da data de início do semestre letivo".

Com a reformulação do programa, todos os 184 municípios e o distrito de Fernando de Noronha contam com pelo menos um estudante selecionado, garantindo a representação de todas as regiões do Estado.

Conforme o edital do PGM, foram selecionados 400 alunos com destino ao Canadá e 300 estudantes para as vagas nos Estados Unidos, para aprenderem a língua inglesa.