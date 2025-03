Bolsonaro reúne aliados durante ato em Copacabana por anistia do 8 de Janeiro e contra Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dois trios elétricos foram alugados para o evento, que reunirá o núcleo duro do bolsonarismo e aliados mais próximos do ex-presidente

Pela primeira vez neste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, reunirá a militância na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O ato, que ocorre neste domingo (16), será em prol da anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro e contra o governo Lula.

Dois trios elétricos foram alugados para o evento, que reunirá o núcleo duro do bolsonarismo e aliados mais próximos do ex-presidente. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato contará com a presença de deputados e senadores do PL, além de três governadores: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro; e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro não participará da mobilização, pois está em processo de recuperação de uma cirurgia estética realizada recentemente.

O ato ocorre às vésperas da análise do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro por tramar um golpe de Estado. O julgamento está agendado para o dia 25 de março.

Durante o ato, a pauta da anistia mobiliza somente os aliados do ex-presidente que defendem uma candidatura dele no próximo ano.

A expectativa é que, além de Silas Malafaia e Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) façam um discurso. Também estão na previsão falas do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o deputado federal Gustavo Gayer.

Inicialmente Bolsonaro afirmava que a previsão era reunir 1 milhão de pessoas em Copacabana, mas agora já se fala em 500 mil. Já os deputados do PL avaliam que chegarão à marca de 100 mil pessoas.