Instituto Ponte abre inscrições para 100 novas vagas e amplia atuação no Nordeste

O Instituto Ponte (IP), ONG do Espírito Santo que beneficia mais de 360 alunos com bolsas de estudo, cursos de inglês, reforço escolar, mentoria e acompanhamento socioemocional, está com inscrições abertas para novos alunos.

Até o dia 30 de março, jovens de escolas públicas podem se inscrever no processo seletivo 2025 do Programa Ponte para o Futuro pelo site https://www.institutoponte.org.br/selecao-de-alunos/#processo-seletivo. Ao todo, são 100 vagas destinadas a estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, cujas famílias possuem renda per capita de até 1,5 salário mínimo.

Os selecionados terão acesso a bolsas de estudo em escolas particulares renomadas, além de transporte, alimentação, materiais didáticos, aulas de reforço, cursos de inglês e acompanhamento psicopedagógico e socioemocional até a conclusão do ensino superior.

Dados do Instituto Ponte revelam que 100% dos estudantes participantes de seu programa conseguem concluir o ensino médio dentro da faixa etária ideal. Desses, 92% ingressam na universidade em até um ano após a conclusão do ensino médio.

Além disso, 47% dos alunos do Instituto estão cursando áreas de engenharia e tecnologia, enquanto 8% optaram por estudar medicina, em universidades renomadas como ITA, USP, Unicamp, Insper, Inteli, FGV, UFMG e UFES.

Ampliação no Nordeste

Atualmente, o Instituto Ponte atende 47 alunos no Nordeste, sendo 15 estudantes de Pernambuco, com sede em Vitória, no Espírito Santo.

A meta é aumentar esse número para 80 bolsistas até 2025, como parte do objetivo de garantir que, até 2029, 30% dos alunos atendidos pela instituição sejam da região. Para sustentar e expandir suas atividades, a organização busca captar R$ 30 milhões nos próximos cinco anos e mobilizar R$ 80 milhões em parcerias pro bono, assegurando a continuidade e ampliação dos atendimentos.

"Em cada canto desse país, há um menino inteligente só esperando uma oportunidade. E é por isso que viemos ao Nordeste. Aqui, mesmo com uma melhora dos índices educacionais, a região ainda tem 40% a mais de desemprego em relação ao Sudeste, segundo o IBGE, e remunerações 50% menores. Mas eu sei que não falta garra no nordestino, tampouco inteligência. O que estamos trazendo para cá é oportunidade para que esses jovens cresçam junto com a gente", destacou a presidente do IP, Bartira Almeida.

O custo anual por aluno no Instituto Ponte é de R$ 10.800,00, valor financiado por meio de doações e parcerias privadas.

Instituto Ponte realiza evento no Expocenter Recife, reunindo mais de 300 pessoas – entre estudantes, empresários e autoridades - Dayvison Nunes

R$ 600 mil arrecadados

No último sábado (15), o Instituto Ponte realizou seu primeiro evento no Nordeste, reunindo mais de 300 pessoas no Recife Expo Center. Empresários, autoridades e alunos apoiados pela ONG se encontraram para discutir o impacto da educação como um pilar fundamental de mudança social e debater a expansão do Instituto para a região.

Durante o evento, foram arrecadados R$ 600 mil em doações. Niege Chaves, vice-presidente da MobiBrasil e uma das responsáveis por trazer o evento do Instituto para Recife, ressaltou a importância da iniciativa para a região.

"Quando conheci o Instituto, percebi que esse projeto fazia total sentido para nossa realidade. Somos uma família que acredita na transformação por meio do trabalho e da educação. Por isso, disse “vamos para Recife”, porque sabia que precisávamos fazer algo pela nossa terra. Este é apenas o começo de um sonho que, juntos, podemos transformar em realidade", declarou Niege.

Romero Maranhão Filho, do Complexo Porto Novo Recife, falou sobre a intenção de retribuir as oportunidades que teve.

"Sempre tive o sonho de fazer uma escola para que crianças carentes pudessem estudar mais e, no ano passado, fui convidado para conhecer o Instituto Ponte. Quando entendi o impacto desse projeto, vi que era uma forma de tornar esse sonho realidade. Nós não somos diferentes de ninguém, apenas tivemos a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. De alguma forma, precisamos devolver isso à sociedade, e o Instituto Ponte nos dá essa oportunidade”, afirmou Filho.

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, acompanhada do secretário executivo de Educação do Estado, Natanael Silva, participou da solenidade e destacou as parcerias entre a iniciativa privada e projetos sociais para ampliar o acesso à educação de qualidade.

"É muito importante a existência de institutos como o Instituto Ponte, que tem um compromisso com a educação e a transformação da juventude do nosso país. Pernambuco se destacou há algum tempo, a partir das escolas de ensino integral, pela qualidade da educação, tornando-se referência", afirmou a vice-governadora.

"Já em uma primeira parceria, entre 2023 e 2024, conseguimos que 15 alunos pernambucanos passassem a ser assistidos pelo Instituto e, com certeza, em uma parceria frutífera, vamos ampliar a atuação do Instituto aqui e maximizar as oportunidades para nossos estudantes', completou Priscila Krause.

Oportunidades

Giulia Leão, natural da cidade de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, está no 2º ano do ensino médio. Ela conheceu o Instituto Ponte por meio da Associação Cactus - uma das parceiras do Programa Ponte para o Futuro - e, após um intenso processo seletivo de cerca de quatro meses, conquistou uma bolsa de estudos no Colégio Motivo, em Caruaru, no Agreste.

"Depois que entrei no Instituto, eu tive aulas de português, redação, matemática, desenvolvimento pessoal e hábitos de estudo. Tudo isso no contra turno escolar. Quando soube da bolsa em Caruaru, resolvi aceitar esse novo desafio, que foi difícil no começo por ser uma cidade nova", contou a coluna Enem e Educação.

Apesar de iniciar uma experiência completamente diferente do que já tinha vivido, a jovem afirmou que pensou em desistir algumas vezes, mas recebeu todo suporte emocional e pedagógico para continuar sua jornada. "Eles seguraram na minha mão e falaram: se você chegou até ai é porque você mereceu e tem que fazer por merecer ainda mais. Então é isso que eu levo para a minha vida, se eles acreditaram em mim, eu tenho que acreditar também", afirmou Giulia.

"A mãe da estudante, a empregada doméstica Cristiana Soares Leão, fez um relato emocionante sobre a decisão de permitir que a filha saísse da cidade de Palmares para estudar em Caruaru. 'Ela precisava dessa oportunidade, que não teria na nossa cidade. Hoje, vejo uma jovem responsável, dedicada e estudiosa, e tenho certeza de que fizemos a escolha certa', disse.

Ainda de acordo com Cristiana, que tem outros dois filhos, a filha do meio tem servido de inspiração para os irmãos. 'A Giovana está se empenhando mais nos estudos, abriu mão de um curso de inglês para fazer um cursinho semanal e se preparar para o Enem, buscando também a faculdade dos sonhos dela. Meu filho mais novo também tem sido bem dedicado, pois sabe que só conseguiremos um futuro promissor por meio dos estudos', completou."