Olinda abre 600 vagas para auxiliares de educação via seleção simplificada

Carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518,00. Inscrições vão até próxima quinta-feira, dia 20 de março

A Prefeitura de Olinda abriu um edital de seleção simplificada para a contratação temporária de 600 auxiliares de educação, além da formação de cadastro reserva.

A iniciativa, segundo a gestão, busca reforçar o quadro de profissionais da Rede Municipal de Ensino, garantindo suporte no atendimento a crianças e estudantes com deficiência. As inscrições seguem até a próxima quinta-feira, 20 de março.

Funções e remuneração

O edital prevê a contratação para duas funções:

Auxiliar de Desenvolvimento dos Estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento (ADEDTGD) – 400 vagas disponíveis.



Auxiliar do Desenvolvimento Infantil (ADI) – 200 vagas disponíveis.

Ambos os cargos exigem ensino médio completo e oferecem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração mensal de um salário mínimo, que está R$ 1.518,00.

Etapas e requisitos do processo seletivo

A seleção será realizada por meio de avaliação curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos devem atender a alguns requisitos básicos, como:

Ter no mínimo 18 anos;



Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;



Não acumular cargo público, salvo exceções previstas na Constituição;



Possuir aptidão física e mental para o exercício da função.



Candidatos estrangeiros precisam apresentar documentação regularizada e certificado de proficiência em Língua Portuguesa.

Como se inscrever?

As inscrições exclusivamente pelo site DTE Olinda. O resultado final do processo seletivo está previsto para 15 de abril de 2025.

Demais informações sobre o quadro de vagas, critérios de avaliação e convocação dos aprovados estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Olinda.

