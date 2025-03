Exata Engenharia amplia portfólio e projeta VGV de R$ 350 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A construtora pernambucana Exata Engenharia investe num portfólio diversificado e projeta crescimento no seu Volume Geral de Vendas (VGV). Nos últimos 12 meses, a empresa alcançou a marca de R$ 200 milhões, número que deve subir para R$350 milhões, com a entrega de 1,2 mil apartamentos.

No último ano, foram 628 unidades habitacionais em três empreendimentos distintos. Destacam-se as 380 unidades da linha Exata Life, iniciando pelo D.º Genny André Gomes, situado no bairro de Dois Carneiros e voltado para o programa Minha Casa Minha Vida. Também foram entregues 56 apartamentos na linha de alto padrão, com o empreendimento Terrazza Boa Viagem, e o recente Liberdade Life Club, entregue ao fim de fevereiro, que conta com 192 apartamentos e que se enquadra na categoria médio econômico.

“A diversidade de segmentos que a Exata Engenharia abrange nos torna resilientes e competentes em diferentes cenários econômicos. Nossa capacidade técnica nos permite identificar o momento oportuno para cada nicho de mercado, evidenciando a robustez e solidez da empresa,” afirma Guilherme Carvalho, CEO da Exata Engenharia.

Além das entregas, a Exata Engenharia lançou três empreendimentos nos últimos 12 meses – o Residence Club Jardim das Oliveiras, o ZM 451 Urban Home e o Candeias Life Club, que integra a linha Life da construtora, posicionado dentro da faixa 3 do programa habitacional do Governo Federal, com um teto de R$350 mil para financiamento, e com opção também de ser financiado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

Próximos lançamentos

Com essas novas adições ao seu portfólio, a Exata Engenharia projeta totalizar 1,2 mil apartamentos construídos e um VGV de R$350 milhões. Dentre os futuros empreendimentos, estão incluídos projetos para o Minha Casa Minha Vida, Médio Econômico e Alto Padrão, com valores variando entre R$ 200 mil e R$ 2,2 milhões.