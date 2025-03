Fred Amancio deixa Secretaria de Educação do Recife; Cecília Cruz assume o cargo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Amancio aceitou convite para uma instituição do terceiro setor em São Paulo voltada à educação e permanecerá no cargo até 31 de março para a transição

O secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, anunciou a saída do cargo nesta terça-feira (18). No comando da pasta desde o início da gestão do prefeito João Campos, em 2021, ele será sucedido pela atual secretária adjunta, Cecília Cruz.

Amancio aceitou o convite para integrar uma importante instituição do terceiro setor, com sede em São Paulo, voltada à educação. Ele permanecerá no cargo até o dia 31 de março para garantir a transição, que já tinha sido em dezembro do ano passado.

“Fred contribuiu com a conquista de avanços significativos que colocaram a educação do Recife em um patamar muito mais elevado, tornando a nossa cidade uma referência em diversos segmentos da área. Sua sensibilidade e capacidade como gestor foram essenciais para a pavimentação de marcos importantes, que dialogam com o nosso pensamento de que somente a educação pode, de fato, transformar vidas em grande escala. E o seu compromisso e a sua entrega possibilitaram, ainda, uma transição que assegura a continuidade dos objetivos que traçamos no nosso governo”, destacou o prefeito João Campos.

Mesmo com a saída da função executiva, Fred Amancio seguirá contribuindo com a gestão municipal, colaborando informalmente para o fortalecimento das políticas que vêm sendo trabalhadas pela Prefeitura do Recife.

“Gostaria de agradecer o apoio e todo o incentivo dado pelo prefeito João Campos e pela construção de uma transição que nos permitiu alcançar resultados tão impactantes na educação do Recife e, sobretudo, na vida de tantos jovens e crianças da nossa cidade. Servir aos recifenses foi uma honra. E eu gostaria de agradecer muito ao time da educação do Recife, aos professores, gestores, vice-gestores, coordenadores pedagógicos, secretários executivos e a todos os outros profissionais que formam a rede de educação da nossa cidade. Sem o apoio e compromisso de todos eles, nós não teríamos chegado até aqui com tantos avanços. Vou seguir trabalhando muito pela educação pública do Brasil e também do Recife”, reforçou Fred Amancio.

Perfil da nova secretária de Educação

Cecília Cruz já atuava como secretária adjunta da pasta, participando ativamente da implementação dos projetos e políticas públicas educacionais no Recife. Anteriormente, ela foi chefe do Gabinete de Gestão Estratégica da Prefeitura do Recife, trabalhando diretamente com o prefeito João Campos.

“Durante a nossa transição, discutimos o planejamento para a educação do Recife para os próximos anos. Daremos continuidade aos projetos que tanto têm feito a diferença na cidade, com a certeza de que as conquistas acumuladas até agora serão acompanhadas por muitas outras que estamos trabalhando para materializar”, apontou Cecília.



A nova titular tem formação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e experiências no setor público e privado. Ela já atuou como consultora de gestão educacional na própria FGV, foi coordenadora de Gestão de Pessoas e assessora técnica do Gabinete do secretário de Educação do Governo de São Paulo, secretária de Educação na Prefeitura de Ferraz Vasconcelos, em São Paulo; chefe do Gabinete de Gestão da Prefeitura do Recife, entre outros.