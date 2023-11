Raquel Lyra coloca mais R$ 16 milhões na segurança pública. Saiba para onde vai o dinheiro

Jornalista formado pela Unicap. Em atuação no Sistema Jornal do Commercio desde 1994. Tem três livros publicados: "A História do Artesanato de Pernambuco", "Brasil a Ver Navios" e " A Paixão de Plínio". Ganhador dos prêmios Cristina Tavares (duas vezes), CNH (três vezes, inédito no Nordeste), Esso e Embratel

Recife

Editor

Formado em Jornalismo pela Unicap. Escreve principalmente sobre Política e Economia, com foco em Pernambuco e no Nordeste.