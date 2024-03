Uber pode cobrar mais caro por ar-condicionado? Saiba regras do aplicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É comum que quem solicita transporte por aplicativo e pede para ligar o ar-condicionado muitas vezes se deparar com respostas como "está quebrado", "não está incluído nesta categoria" ou até mesmo a surpreendente "será cobrada uma taxa extra".

Com o Rio enfrentando uma nova onda de calor recentemente, com sensação térmica ultrapassando os 60ºC, esse comportamento, mais propenso ao desconforto do que à cordialidade, naturalmente gera indignação nos passageiros.

Uber pode cobrar mais caro por ar-condicionado?

A cobrança extra ou qualquer tipo de negociação sobre o valor da corrida em troca de conforto em dias de altas temperaturas é proibida pelas empresas que oferecem o serviço.

Mesmo com regras claras proibindo essa prática, casos de motoristas que cobram valores adicionais para ligar o ar-condicionado durante as corridas têm sido relatados com frequência. No fim do ano passado, uma advogada, Karina Bruno, expôs essa situação ao compartilhar sua experiência nas redes sociais após se deparar com um aviso dentro do carro informando a cobrança extra, incentivando outros passageiros a reclamarem.

Rodando há quase dois anos pela mesma empresa, o motorista Carlos Cezar condena essa prática, destacando que além de ilegal, ela mancha a reputação dos motoristas que cumprem corretamente as diretrizes estabelecidas, especialmente na categoria X da Uber, que geralmente oferece tarifas mais acessíveis.

O custo adicional para manter o ar-condicionado ligado durante as corridas também é uma preocupação para os motoristas. Em dias de calor intenso, como os atuais, o gasto com combustível pode aumentar consideravelmente, impactando os ganhos dos profissionais.

Segundo o professor Fernando Castro Pinto, do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da UFRJ, o uso do ar-condicionado pode aumentar o consumo de combustível entre 5% e 15%, dependendo das condições de trânsito e do estilo de direção.

Apesar das regras estabelecidas pelas empresas, como a Uber e a 99, que exigem o uso do ar-condicionado como parte dos requisitos para o cadastro dos veículos, casos de cobranças indevidas continuam ocorrendo.

Os usuários devem estar cientes de seus direitos e reportar qualquer irregularidade, enquanto as empresas precisam adotar medidas mais eficazes para coibir essa prática e garantir a qualidade do serviço oferecido.

*Com informações de Exame