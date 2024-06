O falso discurso do diálogo depois que o estrago está feito com uma nova legislação abusiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A sabedoria popular ensina que uma boa tática de negociação é criar dificuldade para vender facilidade. Ela também tem o nome de estratégia do Bode na Sala. Consiste em criar uma dificuldade extra absurda numa negociação, de modo que os outros pontos negociados sejam considerados fáceis quando essa dificuldade for retirada. Ou dito de outra forma: Põe- se um poder mal-cheiroso num ambiente fechado que os presentes aceitam qualquer condição para que o animal seja retirado do local e o ambiente volte a ser respirável.



A estratégia do Bode na Sala é o padrão de negociação do Governo Lula com o empresariado brasileiro e a edição das Medidas Provisórias enviadas ao Congresso desde o ano passado tem esse padrão. Primeiro uma MP acaba com um benefício, depois da reação se negocia sempre com perdas para quem trabalha com a regra anterior.



Isso está claro em relação a Medida Provisória 1.27/2024 que restringe o uso de créditos do PIS/Cofins que foi classificada como "saneadora"pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad entendendo que ela "abre um processo de discussão" e que agora os atores vão se "sentar para conversar" no Congresso, sinalizando que a Governo está disposto a considerar hipóteses e alternativas. Nada mais comparável a estratégia do Bode na sala.



O Governo acertou uma coisa como o Congresso, não cumpre o prometido ou acertado verbalmente e depois com um texto escrito subverte a questão abrindo um confronto de modo a ter alguma vantagem.

Isso pode ser esperteza, mas beira a desonestidade de intenções. Quando o governo escreve uma lei sabendo que ela vai provocar ruídos e no dia seguinte diz que quer conversar é porque está agindo tentando ser esperto. E a bem da verdade ele vem tendo sucesso porque acaba com alguma vantagem sobre a situação inicial.



Isso deve ser visto como uma boa estratégia de negociação, mas pode ter um custo alto em termos de respeito. E esse é o preço que o governo Lula está pagando. Apesar do discurso meia boca do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços dizendo que o governo Lula busca o entendimento. Ele pode até acreditar nisso, mas o ministério da Fazenda tem outras práticas.



Foi assim com a desoneração da folha de pessoal, com o Perse e com as importações de US$50 e agora com a limitação dos créditos do PIS e da Cofins. Não é uma boa prática e acaba provocando perda de credibilidade. Em mais ainda quando o governo não edita nenhuma PP que se refere a controle de despesas.

DAmor Digital

Pelas contas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho , pode gerar R$7,5 bilhões de faturamento via internet, 10% a mais que os 15 dias que antecederam a data em 2023. O levantamento aponta para até 16 milhões de pedidos, Segundo a ABBCom Entre as categorias mais procuradas na data especial deste ano estão moda, beleza e saúde, celulares, eletrônicos e informática.



Tesouro do IRB



A belíssima residência onde o empresário Ricardo Brennand viveu com sua esposa (Gracita), ambos já falecidos, vai virar um museu se incorporando ao patrimônio do Instituto Ricardo Brennand que ele fundou, do qual contaram a galeria e castelo de armas brancas. A família contratou um estudo para catalogar e estruturar o espaço de visitação à casa onde o empresário morou durante décadas e começou a construir seu acervo que mais tarde teve parte levado ao IRB que já recebeu mais de 10 milhões de visitantes.



Achado imobiliário



De forma discreta, o Governo do Estado trabalha num estudo do número de imóveis que poderão ficar disponíveis em razão da doação dos terrenos dos 340 blocos. Inicialmente, a análise está sobre os 133 que serão já indenizados ainda em 2024 e apenas esses prédios abrigam 2.128 famílias.



Mas o governo identificou que em alguns dos terrenos tem capacidade de verticalização mais alta com prédios de pilotis mais seis andares embora o estudo ainda não esteja concluído. Na verdade, está claro que o principal problema desses eventos não foi o solo, mas o método construtivo de péssima qualidade e sem qualquer fiscalização das seguradoras.



Embora isso não tenha sido quantificado, está claro que com os 207 blocos restantes é possível se pensar em até 10 mil novos imóveis. Uma grata surpresa para a secretaria de Habitação.



Mulher na Amazon



Até o dia 24, a Amazon Brasil inscreve para a 4° edição do Decola Garota. Vem a ser um programa de aceleração com o objetivo de capacitar mulheres que desejam expandir seus negócios por meio da Amazon.com.br a nível nacional e internacional. Ele foi lançado em 2022 em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), e já formou mais de 50 mulheres em três turmas.

A Rede Mulher Empreendedora existe desde 2010 e já impactou mais de 10,5 milhões de pessoas. Nesta edição, serão selecionadas mais 30 empreendedoras de todas as regiões do Brasil. O cadastro é via site de venda.amazon.

Cemitério conectado



O Grupo Morada lançou um aplicativo para celular que garante aos clientes experiências mais fáceis e rápidas no acesso aos produtos e serviços oferecidos pelas marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet. Nele estão disponíveis boletos para pagamento de fatura, espaço para atualização de dados pessoais, canais diretos de comunicação, links para os serviços de apoio ao luto e muito mais.



Connectoway

A empresa pernambucana de soluções em tecnologia, Connectoway, estará no Encontro Nacional Abrint 2024, que ocorre nos dias 12, 13 e 14 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Liderada pelo engenheiro da empresa, Rafael Leandro Serpa, responsável por treinamento sobre as soluções avançadas para as redes de telecomunicações.



Tele verde



A TIM tem investido em energia renovável para abastecer sua rede.

Até o fim do ano, a operadora TIM espera ter 59% da energia que abastece sua rede vindo de fontes como solar, hídrica e biogás, provenientes de 132 usinas em 25 Estados. As novas aquisições virão de fontes solar nos Estados da Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Amazonas e Rio de Janeiro. A produção para a empresa deve deve atingir 405 GWh



Moda junina

Espécie de "segundo Natal" para o varejo do Nordeste, o São João tem impulsionado a criação de produtos para a época na indústria de moda. Nos meses de maio e junho deste ano, a marca pernambucana Marie Mercié tem dedicado 20% da produção a peças temáticas em xadrez, número 15% maior que em 2023. Já a expectativa de crescimento de vendas é de 20% ante mesmo período do ano passado.



Shopping Boa Vista



Liderado pelo empreendedor José Luiz Muniz, o Shopping Boa Vista anuncia a chegada de dez operações até o final deste mês. São os restaurantes Galetos Express, The Angus e Capilé, agência de viagens do Sesc, as lojas Rosa Selvagem, Quiosque das Babuches, Let 's Make e Óticas Diniz, Lojas Criativa e a operação da Toy Box.

Indivíduos arbóreos

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), começou a atualizar o cadastro das árvores tombadas da capital pernambucana para um diagnóstico da situação das existentes, além da identificação de novos exemplares qualificados para receber esse status. A população também poderá ajudar informando as que atendam aos critérios exigidos para o tombamento. O nome do projeto é levantamento dos 54 indivíduos arbóreos da cidade.