Mercado imobiliário em alta: Aluguéis no Recife disparam e atraem investidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além disso, a retomada econômica pós pandemia tem incentivado investimentos no setor imobiliário, resultando em maior competitividade no mercado.

Nos últimos meses, o preço dos aluguéis de imóveis residenciais no Recife tem registrado um aumento significativo, impactando diretamente o custo de vida na capital pernambucana.

Especialistas apontam que a valorização imobiliária, aliada à crescente demanda por moradias em áreas centrais e bem localizadas, são os principais fatores que impulsionam essa elevação nos preços.

Além disso, a retomada econômica pós pandemia tem incentivado investimentos no setor imobiliário, resultando em maior competitividade no mercado de locação.

Para muitos recifenses, esse cenário representa um desafio adicional na busca por moradias acessíveis e de qualidade.

De acordo com um levantamento da FipeZAP, empresa que acompanha, com base em anúncios da internet, o preço médio de locação dos apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, mostrou que todos os municípios monitorados registraram alta real em 2023.

Em maio deste ano, uma nova pesquisa divulgada pela FipeZAP revelou que Recife registrou neste mês a terceira capital com aluguel mais caro do país.

A capital pernambucana registrou o preço médio de R$50,61/m² para o período, ficando atrás apenas São Paulo (R$54,37/m²) e Florianópolis (R$53,41/m²).

Aluguel de imóveis como investimento



A diversificação do portfólio de investimentos com propriedades imobiliárias pode proporcionar rendimentos passivos através dos aluguéis, - Divulgação/Envato Elements

Comprar um imóvel para morar ou alugar? Independente da escolha, ter um imóvel residencial traz diversas vantagens para os proprietários. Especialistas afirmam que o investimento em imóveis para alugar é considerado uma aplicação de baixo risco. E isso se deve à alta demanda do mercado imobiliário.

Investir em imóveis para aluguel é uma estratégia que tem atraído muitos investidores em busca de rendimentos estáveis e seguros. Além de garantir uma renda mensal, o imóvel tende a valorizar com o tempo proporcionando um ganho de capital em uma eventual venda futura.

Esse tipo de investimento também oferece vantagens fiscais, como a possibilidade de dedução de despesas relacionadas ao imóvel.

No entanto, é essencial considerar fatores como localização, demanda por locação na região e o estado de conservação do imóvel para maximizar o retorno sobre o investimento.



Projetado pela Pontual Arquitetos, o Casa Forte Prince, terá áreas planejadas para transmitir uma sensação de conforto e aconchego. - Divulgação/Pernambuco Construtora

Uma ótima opção de imóvel residencial para investimento é o Casa Forte Prince, da Pernambuco Construtora. Além da excelente localização, no coração do do bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, bem próximo ao Plaza Shopping, o imóvel tem como principal atrativo a localização estratégica.

O Casa Forte Prince está em finalização de obras com previsão de entrega antecipada para o primeiro semestre de 2025.

Leia Também Casa Forte Prince: Empreendimento no coração do bairro mais charmoso do Recife

O novo empreendimento, no formato apartamento studio, possui 1 torre e 10 pavimentos. Os apartamentos de 1 quarto com metragem que variam de 30,89m² a 34,45m².

Todas as unidades serão entregues com piso em porcelanato, fechadura eletrônica e ponto de filtro na cozinha.

Repleta de serviços e conveniência, o Casa Forte Prince conta ainda com diversas opções de lazer e áreas comuns. - Divulgação/Pernambuco Construtora

O paisagismo da área comum irá preservar os espaços abertos, seguindo os critérios estéticos e sustentáveis da região de Casa Forte.

A área de lazer será entregue toda mobiliada e decorada: piscina com raia, hidromassagem e churrasqueira, Pool Relax, Lounge Music & Friends, horta com praça de convivência, Coworking, Pool Gourmet com jardim, funcional ao ar livre, Pet place, lavanderia, Box Delivery e Mini Market.