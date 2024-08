Feira Multimodal 2024 desembarca no Recife na primeira semana de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento de logística desembarca na abertura do Recife Expo Center dos dias 6 a 8 de agosto e é uma oportunidade para conectar profissionais do setor

Faltam poucos dias para a capital pernambucana receber a Feira Multimodal Nordeste 2024, que desembarca dos dias 6 a 8 de agosto, na abertura do Recife Expo Center. O evento é voltado para profissionais e empresários do setor logístico. Com o credenciamento aberto no site oficial, a feira possui entrada gratuita para CNPJ ou para quem utilizar o cupom MULTIMODALJC na entrada.

Para Rodrigo da Fonte, sócio da Insight Feiras e Negócios, a empresa realizadora do evento, a Feira funciona de forma para conectar fornecedores e compradores. "A Multimodal Nordeste traz soluções com grandes nomes da logística, proporcionando networking, vendas e parcerias comerciais", pontua.

Ao todo, serão mais de 80 marcas participando da feira, que promete movimentar mais R$ 250 milhões ao longo dos três dias. A expectativa é receber e conectar 5 mil pessoas que sejam do ramo da logística e queiram discutir as tendências e desafios desse ramo.

Programação recheada para o setor



Pernambuco irá sediar Feira Multimodal Nordeste 2024 - Pedro Macedo

Além da feira, os participantes terão acesso a um conteúdo diverso, que acontece no auditório coordenado pelo Cone Multimodal dentro do pavilhão: o Conecta Multimodal.

O workshop tem como objetivo promover a discussão sobre inovações tecnológicas, conhecer cases de sucesso e também apresentar medidas que podem melhorar a eficiência e funcionalidade do mercado logístico no Nordeste.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento da feira usando o cupom MULTIMODALJC. Clique aqui e aproveite!

As inscrições também são feitas por meio do site oficial. Confira a programação completa do Conecta Multimodal:

6 de agosto - Intermodalidade e Multimodalidade

(15h - 15h30) Intermodalidade e Multimodalidade: Pernambuco e o Nordeste

(16h - 16h30) Cabotagem: Ganhos em escala

(17h - 17h30) Cadeia do E-commerce

(Painel 18h - Fim 19h) Logística integrada e Multimodalidade

7 de agosto - Tecnologia

(15h - 15h30) Cluster de inovação de logística e manufatura

(16h - 16h30) Tecnologia aplicada na redução de risco na logística

(17h - 17h30) Tecnologia aplicada na Infraestrutura e multimodalidade na gestão logística de cargas

(Painel 18h - Fim 19h) Tecnologia impulsionando a logística: Foco em Resultado



8 de agosto - ESG/Reforma Tributária (IVA)/Finanças

(15h - 15h30) Desmistificando ESG

(16h - 16h30) Novo Custo Brasil (Reforma Tributária - IVA)

(17h - 17h30) Smart Money

(Painel 18h - Fim 19h) Desafios financeiros na logística

Parcerias de valor

Pernambuco recebe a maior feira do setor logístico em agosto, com parcerias renomadas do meio - Elo Soluções Logísticas/Divulgação

Com realização da Insight Feiras e Negócios, empresa realizadora das feiras HospitalMED, HFN - Hotel & Food Nordeste, Expo Franquias Nordeste e Super Mix, a Feira Multimodal Nordeste 2024 é voltada para comércios varejistas, atacadistas e e-commerce, indústrias de todos os segmentos, profissionais da cadeia de suprimentos, empresas usuárias de portos e aeroportos, órgãos públicos e associações, profissionais de logística e do comércio exterior, empresários, estudantes, além do público em geral..

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, INFRAERO/Ministério de Portos e Aeroportos/Governo Federal, do Banco do Nordeste/Governo Federal, da NEQ Empilhadeiras, apoio da ADEPE/Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Governo Estadual, Correios e Travelex, Cobertura Médica da Mais Vida, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog), da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), da AMCHAM, da Rede CIN e as federações FIEPE, FIEA, FIEPB, FIEPI, FIERN e FIEB.

Sustentabilidade em pauta

A sustentabilidade também será uma das marcas do evento. É que a Carbono B firmou uma parceira sustentável com a Insight Feiras e Negócios, sendo responsável por apresentar um inventário de gases de efeito estufa (GEE), disponível por todos os três dias. Líder da Carbono B, Rafal Vaisman virá ao Recife para a palestra 'Da Logística Reversa à Compensação de Carbono - Mitos, Verdades e os Riscos do Greenwashing', que acontece no último dia da feira.

A Feira Multimodal Nordeste 2024 receberá o selo 'Evento Carbono B', em conjunto a uma certificação que firma o compromisso da feira com a sustentabilidade na compensação de carbono, reforçando a responsabilidade dos envolvidos com uma logística cada vez mais consciente e aliada ao meio ambiente.

Expositores do ramo

Elo Soluções Logísticas é um dos expositores da Feira Multimodal Nordeste 2024 - Elo Soluções Logísticas

São mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica de valor. Neste sentido, os três dias de evento recebem expositores do ramo que apresentarão as tendências da logística dentro deste público-alvo. São alguns deles:

Movecta

A Movecta é considerada uma das maiores operadoras logísticas do país, com terminais alfandegado e de carga no porto de Suape.

Na Feira Multimodal Nordeste 2024, a companhia apresenta soluções logísticas integradas para diversos segmentos, com destaque para operações do mercado de carga fracionada (LCL).

ELO Soluções Logísticas Integradas

A Elo Soluções Logísticas Integradas é uma empresa conhecida por desburocratizar o processo logístico em todo o território nacional, assumindo planejamentos, execuções e gerenciamento de etapas da cadeia logística.

Já são mais de 20 anos de experiência neste segmento, atuando em diversas frentes ao longo de todo o âmbito nacional com soluções inovadoras e adaptadas.

Multylog Empilhadeiras

A Multylog Empilhadeiras é uma empresa que está no mercado há quase 25 anos, atendendo grande parte do Nordeste com a locação de equipamentos de movimentação de cargas.

Na Feira Multimodal 2024, o expositor apresentará as empilhadeiras Baoli do Grupo Kion com baterias de lítio, marcando mais uma vez a sustentabilidade no evento.

