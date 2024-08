A estranha defesa do PT de corte no BPC e na desoneração da folha de pagamento para arrecadar mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na década de 80, quando a abertura democrática estava sendo finalizada, o humorista Jô Soares criou um personagem, o Sebá, “codinome Pierre”, que era autoproclamado como "último exilado" que vivia na França, mas queria voltar ao Brasil. O problema era que as notícias ruins compartilhadas por sua companheira, Madalena embaralhavam a percepção de Pierre que não compreendia as mudanças na política, concluindo a conversa com o bordão. 'Você não quer que eu volte.'



Se Pierre ainda estivesse em Paris, certamente, ficaria assustado com a postura do governo do PT, um partido que se declara de esquerda, mas que vem defendendo posturas que faria Sebá perguntar, de novo a Madalena se era verdade o que estava dizendo.



Cortar benefícios?



Imagina Sebá ouvindo que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), tinha apresentando um relatório que prevê um endurecimento nas regras de adesão e atualização de cadastros do Benefício de Prestação Continuada (BPC), onde diz que quem não cumprir a regra poderá ter o benefício suspenso?



Como se sabe, o BPC foi escolhido pela administração Lula como alvo do pente-fino do governo federal para aliviar em R$25,9 bilhões a peça orçamentária de 2025. E no texto, Wagner determina que o órgão responsável pelo BPC (Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil ) deverá encaminhar ao Ministério do Planejamento, até o dia 30 de junho, um cronograma de reavaliação e estimativa de impacto orçamentário e financeiro com o benefício para o ano seguinte.



Inação de do governo



Antes de qualquer coisa é importante deixar claro que o ministério liderado pelo senador, Wellington Dias (PT-PI) por ofício deve cuidar, todos os dias, dos dados do CadÚnico. Como ele já está há mais de 18 meses no cargo, se constatar que ainda tem gente no cadastro que há três anos não atualiza seus dados é um problema grave do ministério Desenvolvimento e Assistência Social. É um caso sério de inação do ministro.



Outra coisa. BPC não é Previdência embora o ministério da Previdência cuide do pagamento. É benefício Social, é pago pelo contribuinte. O surpreendente é que de uma hora para outra o PT, especialmente o ministério da Fazenda, esteja demonizando é um dos programas de maior impacto social desde a Constituição de 1988.



Charge do Amarildo publicada em 07/08/2022 - Divulgação

Sucesso do BCP



O PT e o governo estão esquecendo que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é pago a quem tem mais de 65 anos, têm renda de até meio salário mínimo e a pessoas com deficiência. Do ponto de vista social ele resolveu um problema histórico e deu dignidade a quem chegou no fim da vida e não tem mais como se sustentar.Atende a pessoas em famílias pobres.



Colocar um projeto que manda caçar quem pode está recebendo BPC é caçar a renda de pessoas velhas e pobres. Se não for feito com extremo cuidado, a revisão vai cassar um dos programas que entre outras coisas ajudou a pobre a não morrer de fome.

BPC reduziu fome



O ministério da Saúde está cheio de estudos que mostram que o BPC ajudou a essas pessoas viverem mais pelo simples fato de dar uma renda mínima para se comprar comida, salvou a vida de milhões de pessoas próxima da linha da pobreza.



Mas o constrangedor é o discurso de um senador que governou o estado (a Bahia) que tem o maior número de inscritos no Bolsa Família e no CadÚnico atribuir a uma revisão severa no cadastro de pessoas que usam o BCP para comprar essencialmente comida, como solução para resolver as contas da desoneração da folha de pessoal.



Arrecadar mais



Mas tudo isso está ancorado numa decisão do governo Lula de barrar de qualquer forma um outro programa que desde 2011 se transformou numa das melhores experiências de geração e manutenção e emprego.



O Governo eleito com o discurso de esquerda está buscando, de todas as formas, reduzir a desoneração de impostos cuja consequência ao longo dos anos foi gerar e manter emprego. E está fazendo isso com uma determinação que o levou a buscar apoio a sua proposta até no STF.



O PT fazendo isso?



Uma proposta com esse teor é uma determinação como a contida no relatório de Jaques Wagner estaria perfeitamente justificada assinada por um dos senadores da bancada do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O surpreendente para o personagem Pierre é que isso esteja com assinatura do PT. Ou como ele certamente perguntaria. “Madalena, você está dizendo que o PT quer cortar BPC de pessoas pobres com mais de 65 anos e fazer a desoneração de empresas que geram 6 milhões de empregos?” Para concluir com o bordão: 'Você não quer que eu volte.'



Cresce a locação de carros por motoristas de aplicativo. - Divulgação

Aplicativo locado



A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), revelou um dado surpreendente sobre o mercado de transporte por aplicativos. Nos últimos 3 anos houve crescimento de 76,5% no total de carros alugados para motoristas de aplicativos no Brasil. Em números absolutos saiu de 170 mil veículos em 2021, para mais de 300 mil agora, no segundo semestre de 2024. Como a frota total das locadoras no Brasil chegou a 1.570.820 automóveis e comerciais leves até o final de 2023, mais de 300 mil carros locados servem ao mercado que trabalha com aplicativos e já representam atualmente entre 18% e 20% de todos os carros das locadoras no país.



Poupança do Brasil



O novo informe da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) revela que investimentos dos brasileiros pessoas físicas atingiram a marca de R$7 trilhões no primeiro semestre de 2024, aumento de 7,6% sobre 2023. O dinheiro junta o varejo tradicional, varejo alta renda e do private (investidores com mais de R$5 milhões aplicados). A renda fixa lidera no setor de alta renda com R$2,4 trilhões, enquanto o tradicional tem R$2,3 trilhões. O private tem R$2,2 trilhões.



Hidrogenio verde no Ceará - Divulgação

Ceará no H2V



Por ocasião da Fiec Summit Hidrogênio Verde 2024, que se realiza em Fortaleza (CE), o consórcio europeu formado pela Stolthaven Terminals e Global Energy Storage (GES) revelou que negocia com seis empresas do setor de energia a instalação no terminal de amônia verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O empreendimento fará parte da estrutura compartilhada que será utilizada pelos produtores de amônia verde que se instalarão no Complexo a partir de 2026.



Também no Fiec Summit Hidrogênio Verde 2024, a empresa Aeris Energy, indústria de pás eólicas instalada no Complexo do Pecém, revelou sua aposta num novo produto que pode ser impulsionado pela cadeia do hidrogênio verde. A produção de cilindros em carbono para o transporte de gás natural e hidrogênio verde.

O investimento no desenvolvimento do cilindro deve ser de R$50 milhões, com a produção na fábrica da Aeris em Fortaleza.



Avião novo para a`Policia Rodoviaria Federal. - Divulgação

Avião da PRF



A Polícia Rodoviária Federal (PRF)recebeu quatro aviões Grand Caravan EX Cessna com cabine ampla, que permite rápida reconfiguração, adaptando-se perfeitamente a qualquer necessidade, seja para o transporte de cargas, bagagens ou até nove passageiros (mais tripulação) usados no suporte às atividades da PRF. O modelo tem alcance de voo de São Paulo a Cuiabá sem escala, e foi vendido pela TAM Aviação Executiva Que no Brasil da Textron Aviation.



Aluguel de GWM



Por R$4.389, já é possível alugar o GWM Haval H6 HEV2 por assinatura em planos de 12, 24, 36 ou 48 meses, com quilometragem mensal de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ou 3.000 km. A Assinatura GWM promete entregar o veículo em até cinco dias. O serviço pode ser contratado digitalmente, pelo site oficial da GWM Brasil.



Produto novo



A indústria têxtil programa mais produtos para estarem nas prateleiras até o final do ano. De acordo com o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial que fez um movimento atípico para a indústria têxtil. Houve um crescimento no lançamento de novos produtos foi significativo de 56,7% na comparação com junho.



Rota de algodão



O Porto de Fortaleza realizou o embarque de 100 toneladas de algodão para a empresa Cargill, empresa líder no fornecimento de alimentos, ingredientes e soluções agrícolas, marcando o início de um novo fluxo de exportação para a Ásia através da com destino a Ho Chi Minh, no Vietnã.

O algodão enviado para o Vietnã foi cultivado no Oeste da Bahia de acordo com a certificação BCI (Better Cotton Initiative), com metodologia que analisa impactos ambientais desde seu cultivo até o uso final. Criando uma nova rota ao Porto de Santos (SP) concentra 95% dos embarques internacionais do algodão brasileiro.



Alfajor mineiro



Os argentinos vão odiar , mas a empresa Dr. Peanut pega carona no sucesso da pasta de amendoim gourmet de Doce de Leite, para lançar um doce que é da Argentina. O Alfajor Doce de Leite foi criado para ampliar o portfólio de snacks. Tradicionalmente o Alfajor é recheado com chocolate.



Leilão do governo



Segunda-feira (19), às 9h30 tem leilão de Leilão de Bens Móveis de 2024 onde o estado vende veículos, sucatas de automóveis e diversos materiais inservíveis. Estarão disponíveis 108 lotes para compra por pessoas físicas ou jurídicas. A expectativa de arrecadação é de, no mínimo, R$134.300,00. Mas tem que ter cadastro no cadastro prévio no site do leiloeiro (www.lance certo leilões.com.br).

WhatsApp Web - Alfredo Rivera/Pixabay

Via WhatsApp



Acordo no Em 2023, mais de 3,1 milhões de clientes da empresa recorreram ao atendimento via WhatsApp para quitar uma dívida pela empresa Recovery, o que representou 150 mil acordos fechados e mais de 120 mil boletos emitidos por esse canal de atendimento. Além disso, a implementação da nova Inteligência Artificial (IA) no Chatbot do WhatsApp em março de 2024 permitiu resolver as demandas dos clientes de forma ágil e eficaz, aumentando o volume de chamadas desnecessárias em outros canais de atendimento.