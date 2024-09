Pacote Social de Lula inclui redução nos preços da energia, GLP, gasolina e diesel sem reajuste e verba no MCMV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governo programa a ampliação da entrega do botijão de gás de cozinha a todas às famílias do programa Bolsa Família além de outros benefícios

O presidente Lula está decidido a entregar, em 2025 e 2026, um pacote de benefícios às famílias de baixa renda que inclui, além de uma possível redução dos preços da energia elétrica (com o uso dos recursos antecipados da privatização da Eletrobrás), um programa de ampliação do botijão de gás de cozinha a todas às famílias inscritas no programa Bolsa Família e o aproveitamento de todo o poder de força da Petrobras no sentido de retardar, ao máximo, os reajustes nos preços do diesel e da gasolina.



Toda essa movimentação vem sendo liderada pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que toda semana apresenta ao presidente uma proposta de reduzir o impacto dos produtos derivados do petróleo na ponta.



Ministro de Kassab



Primeiro suplente da bancada de Minas Gerais, Silveira virou senador em definitivo com a ida de Antônio Anastásia para o TCU. Ele se aproximou do presidente Lula sendo indicado para o cargo pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab mesmo com críticas do PT pela escolha.



Ele logo tratou de transformar a pasta que controla todo o setor de energia numa ferramenta de ação social do governo e foi um dos articuladores na derrubada do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates conseguindo influenciar na indicação da atual presidente Magda Chambriard de modo a ter influência nas decisões da empresa.



A Petrobras anunciou hoje, no Rio de Janeiro, reajuste de 12,2% para o gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial, o chamado gás de cozinha. - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Próximo de Lula



Nos últimos meses, ele tem sido um dos mais ativos ministros junto a Lula, de modo que após a queda de Prates começou a defender que a estatal aproveite todo sua capacidade de gerenciamento para retardar, ao máximo, qualquer aumento de combustíveis. O que vem conseguindo com relativo sucesso.

Silveira foi o articulador de um aumento do percentual do óleo vegetal no diesel que passou de 7% para 10% em já está em 14% turbinando o setor produtor de óleos vegetais.



Gás Natural



Nos últimos meses ele também vem trabalhando para reduzir os preços do gás natural em até 40%. E ele conseguiu na semana passada com a publicação de um conjunto de decretos que permite a mudança de contratos já celebrados na ANP, o que pode levar a questionamentos.



O ministro porém tem marcado sua presença junto a Lula com ações de antecipação de recebíveis de modo a produzir efeitos rápidos. Ele fez uma securitização dos recursos a que a União teve direito com um grupo de quatro grandes bancos e deve usar os recursos numa redução da conta de energia nos próximos meses.

Esse benefício foi um dos motivos de sua crítica à Aneel que está analisando o mecanismo e sua aplicação nas contas de energia. O ministro disse que a agência era inerte e deveria trabalhar mais.



Dinheiro do pré-Sal



Silveira também propôs, e teve aceita, uma modificação para uso dos recursos recolhidos pela PPSA estatal que recebe em participações da União na exploração do petróleo no pré-Sal. Agora ela passará a vender gás do mercado de modo a reduzir os preços do gás às indústrias. Até agora esse dinheiro entrava na conta da União.



Mas o projeto mais ousado é mesmo o de fazer com que 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família passem a receber o Vale Gás de GLP. Isso equivaleria a incluir o benefício a todas as famílias inscritas no programa.



Vale gás maior



O problema é que a operação (que já conta a aprovação de Lula) e mira 2026 não tem orçamento. E isso está levando a uma grande mobilização dentro do governo que inclui conversas com os ministérios do Planejamento e da Fazenda e até um gerenciamento da Caixa Econômica Federal.



Hoje com orçamento definido o vale gás é creditado nas contas das famílias. Mas como o governo quer quase triplicar, o desafio é encontrar uma fórmula que obtenha o dinheiro e não estoure o orçamento.



Turbinar o MCMV



Finalmente, uma outra ação do governo (desta vez no Ministério das Cidades) é ampliar o volume de recursos para o Minha Casa Minha Vida. O problema é que o FGTS vem tendo seu patrimônio líquido reduzido a cada ano, de modo que tecnicamente não tem recursos para atender toda demanda.

Isso criou uma situação de restrição de recursos, pois o governo vem estimulando a ampliação do programa, mas sem colocar mais recursos do orçamento já que não tem verbas para investimentos.



Sem dinheiro uma das primeiras linhas a ter recursos cortados foi a linha para imóveis usados que agora exige maior comprometimento do mutuário. O governo Lula tem a meta de um milhão de imóveis financiados com recursos do FGTS, especialmente as linhas para as populações de baixa renda na faixa 1, onde o governo entrega a casa de graça numa ação de entregas que mira 2026.

Temrinal de regaseificação do Ceará da empresa americana Ceiba Energy . - Divulgação



Geração térmica

A empresa americana Ceiba Energy apresentou ontem, ao governo do Ceará, o seu mega projeto de geração de energia, o Jandaia Geração de Energia, através de uma termelétrica movida a gás natural, com licença prévia de 2.430 MW e terminal de GNL (gás natural liquefeito).

Com investimento estimado em R$7,6 bilhões, o projeto dará maior confiabilidade energética ao Ceará e ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A Jandaia S.A. participará do próximo leilão de reserva de capacidade de potência previsto para o dia 6 de dezembro pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O leilão será voltado para garantir a segurança energética do país.

O empreendimento será implantado na Zona de Processamento para Exportação (ZPE Ceará), no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O empreendimento receberá gás de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela companhia que tem sede em Houston, Texas e ficará permanentemente atracada no Porto do Pecém.



Maratona de tênis



Dia 21 de setembro com as distâncias de 21km, 10km e 5km tem a 11ª edição da Meia Maratona Eu Amo Recife que está lançando a campanha Passos Solidários, seu tênis não pode parar. Trata-se de uma iniciativa solidária que visa arrecadar calçados esportivos usados, mas em bom estado para beneficiar atletas carentes da região.



Parque de Exposição do Cordeiro tem a 4ª edição da ExpoAgro Nordeste. - Divulgação

ExpoAgro NE



De 21 e 29 de setembro, no Parque de Exposição do Cordeiro tem a 4ª edição da ExpoAgro Nordeste, evento voltado para os setores agrícola, agropecuário e agroindustrial da região. A feira contará com 500 expositores, que apresentarão seus serviços e produtos com expectativa de negócios de R$20 milhões de produtores rurais, empresários, pesquisadores e autoridades do setor.



MaxPlural

A incorporadora MaxPlural está de casa nova. Mudou-se para um escritório, com 500 metros quadrados de área, no Empresarial Center III, em Boa Viagem. As novas instalações proporcionam mais conforto e comodidade para os colaboradores. A empresa prepara-se para fazer quatro novos lançamentos neste semestre.

Paulo Miranda



Paulo Miranda lança hoje (30) a segunda edição do Summer Beach, evento de empreendimentos de praia na região reunindo 19 construtoras com condições negociadas e exclusivas, somando mais de 50 empreendimentos. A mostra tem studios, flats, apartamentos de 1, 2, 3, 4, 5 e até seis quartos, casas, bangalôs e lotes urbanizados todos localizados no litoral sul de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. O Summer Beach vai até 8 de setembro e terá estande no RioMar Shopping.



Codevasf recebe recursos para asfaltar ruas em Pernambuco. - Divulgação

Codevasf



A Codevasf está fazendo o recapeamento de vias da zona urbana de Rio Formoso, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco. Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União, repassados à Companhia via emendas parlamentares que não estão identificadas sobre que parlamentar enviou R$1,4 milhão para o município. A Companhia executa políticas públicas voltadas à promoção de desenvolvimento regional com projetos nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável, mas nos últimos anos virou a maior contratante de serviços de recapeamento com uso de asfalto do país.



TV na TAM



A partir do dia 1ª o passageiro que embarcar com a LATAM para voos internacionais ou nacionais terá acesso à TV ao vivo em parceria com Claro tv+ e Globo durante todo seu voo no território brasileiro. O LATAM Play estará disponível a bordo de aeronaves da família Airbus A320 da companhia.



Eficiência Energética



A Neoenergia vai fazer a substituição de mais de 12,2 mil lâmpadas de iluminação pública por LED em diversos municípios do estado até o final deste ano. Metade dos equipamentos já foram trocados dentro do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel.



ABBC e fraude



A Associação Brasileira de Bancos vai lançar a segunda fase da campanha “Tem Cara de Golpe” , uma ação de conscientização voltada para alertar a população sobre crimes financeiros predominantes no Brasil. A iniciativa foi apresentada durante evento em 10 de setembro, no Banco Central, em São Paulo. A campanha tenta impactar milhões de pessoas pelos canais digitais da ABBC e das 78 instituições financeiras apoiadoras, assim como pelos principais veículos de imprensa e mídia do país.