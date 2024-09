Tupperware: Donas de casa lamentam perder linha de potes de armazenamento que virou essencial na cozinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Potes da marca viraram objeto de desejo e estiveram presentes em todas as listas de casamento, pelo prestígio que dão nas cozinhas

A Tupperware Brands está se preparando para solicitar a falência ainda esta semana nos Estados Unidos, segundo pessoas com conhecimento dos planos, após anos de esforços para revitalizar o negócio em meio à queda na demanda, segundo apurou a agência de notícias Bloomberg.



Até agora, o que se sabe é que os preparativos para o pedido de falência seguem negociações prolongadas entre a Tupperware e seus credores sobre como administrar mais de US$ 700 milhões (R$ 3,6 bilhões) em dívidas.



Os credores até concordaram em dar à empresa um prazo adicional devido à violação dos termos do empréstimo, mas a situação continuou a se deteriorar.

Se isso acontecer e a Tupperware vier a fechar, o Brasil vai perder (como em um grande número de países), uma das mais icônicas marcas de utilitários domésticos das cozinhas e presente no imaginário da dona de casa.



Na verdade, qual a dona de casa que nunca teve na cozinha um pote, um conjunto de potes ou uma coleção de itens de armazenamento? Até porque, no Brasil, Tupperware virou substantivo para vasilhame de plástico de armazenamento correto de comida.



Tão forte que, após ser fundada, há mais de 76 anos, ela está no Brasil desde 1976, onde revolucionou a maneira como o mundo armazena, serve e prepara alimentos.



A marca Tupperware virou objeto de desejo e esteve presente em todas as listas de casamento pelo prestígio que dá nas cozinhas nas novas donas de casa.



Tupperware em crise pode fechar nos Estados Unidos e no Brasil - Divulgação

E é preciso reconhecer a empresa por inovar para o benefício dos consumidores, projetando produtos funcionais e ambientalmente responsáveis que as pessoas amam e confiam.



Outra coisa. A Tupperware foi uma das pioneiras no modelo de negócio da venda direta, que é realizada por meio de uma máquina de vendas de mais de três milhões de representantes independentes e comprometidos em mais de 80 países. No Brasil, o escritório de Vendas fica em São Paulo, e no Rio de Janeiro, está localizada a fábrica.



Em junho, a empresa planejou fechar sua única fábrica nos EUA e demitir quase 150 funcionários. Foi o começo do fim de uma jornada iniciada em 1946, quando o fundador Earl Tupper inventou seu vedante flexível e hermético.



A marca rapidamente se espalhou nas casas americanas, principalmente através de festas de vendas organizadas por mulheres suburbanas.



Pouco tempo depois, Brownie Wise teve a ideia que mudou tudo! Para apresentar os diferenciais dos produtos para os consumidores, ela criou as famosas demonstrações que ficaram conhecidas como “Reuniões Tupperware®”.



Eram nessas reuniões que as consultoras mostravam em primeira mão e ensinavam como usar cada item em um encontro divertido com suas clientes.



Desde então, a marca vem ganhando cada vez mais espaço, levando praticidade para lares em todo o mundo. Para se ter uma ideia, a Tupperware coleciona mais de 8.500 produtos que os consumidores usam por muitos anos.



O fato dos produtos da Tupperware durarem muito é outro diferencial no mercado. Mesmo com o aumento das embalagens descartáveis, o uso de potes dos mais variados tamanhos não diminuiu nos armários das donas de casa. Isso porque a linha Tupperware é vista como Premium. Ou seja, não é a mais barata do mercado, mas é a que tem a imagem de que dura mais que a concorrência.



Outra coisa interessante é que ela foi se adaptando às novas tecnologias. Quando o micro-ondas passou a fazer parte das cozinhas do mundo, os produtos da Tupperware para micro-ondas chegaram com design e tecnologia necessários para aquecer ou preparar suas refeições com qualidade e segurança.



Mas o que marca a presença na residência da dona de casa é a linha de armazenamento que tem soluções completas para organizar a cozinha das famílias com diferentes cores, modelos e capacidades.



O possível fechamento da Tupperware tem motivado interpretações dos analistas de mercado, que dizem exatamente o que ajudou a tornar a Tupperware uma marca tão icônica também pode ter sido parte de sua queda: a festa da Tupperware onde as donas de casas se reuniram e compraram os produtos deixou de ser um canal importante.



Mesmo vendendo pela internet e tendo lojas e milhares de revendedoras, a empresa deixou de ser atrativa para as novas famílias que já não têm tantos produtos da marca. Até porque a concorrência também passou a oferecer novos produtos.



Na verdade, a Tupperware, sofre por ter prestígio e não ser mais tão decisiva para a dona de casa, embora seja importante.



Hoje ela tem linhas de Armazenamento, Eco Tupper, Infantil, Micro-ondas, Preparo e ainda uma Linha de Servir Tupperware, que conta com uma diversidade de produtos para seus clientes para serem usados todas as ocasiões. São jarras, travessas, tigelas e muito mais. Recentemente, ela inovou mais uma vez com a linha de Bolsas de Silicone criada para manter o freezer organizado.



A Tupperware criou uma linha de potes para freezer ideais para que o compartimento seja prático e acomode tudo o que você precisa. A proposta é que os seus formatos otimizem o espaço disponível no freezer e garantam a conservação dos alimentos.



Mas de qualquer forma, a ideia de ter na cozinha uma coleção de produtos da Tupperware continua forte. Afinal, em qual cozinha no Brasil não tem ao menos um pote original da Tupperware?