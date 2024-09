Suape discute caminhos estratégicos para ampliar sua competitividade global em parceria com a ONU e Senai-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (ONU Comércio e Desenvolvimento) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai/PE), o Porto de Suape promove na quarta-feira (25), no auditório do Centro Administrativo do Complexo Industrial e Portuário, a análise do estudo "Revelando o Potencial de Suape: Caminhos Estratégicos para Complexidade Econômica e Competitividade Global", num encontro reunindo empresários, pesquisadores e autoridades do governo e municípios do estorno do ecossistema ali construído.



O relatório foi um produto colaborativo entre a ONU Comércio e Desenvolvimento e o Observatório da Indústria do Senai/PE, liderado por Clovis Freire Junior e Sofia Dominguez, além dos consultores Thiago Caliari e Elton Freitas. A equipe do Senai-PE participou com Ana Paula Macedo de Vasconcelos Cruz. O presidente de Suape, Marcio Guiot, fará a abertura às 14h.



O estudo tem como objetivo identificar setores e produtos que complementam a cadeia produtiva existente no Complexo Industrial Portuário de Suape, considerando capacidades instaladas e tendências globais para atração de investimentos. E aumentar a diversificação, além de agregar valor e impulsionar as exportações do território. Esta é a primeira aplicação de tal estudo a um complexo industrial portuário.



Os estudos devem ajudar as empresas existentes em Suape a aproveitar as oportunidades de inovação em suas cadeias produtivas, melhorar seu alcance no mercado internacional e fornecer informações a Suape para atrair negócios que possam complementar as cadeias produtivas existentes, impulsionando o potencial econômico da região.



Inserção do Complexo Industrial Portuário de Suape na economia global. - Divulgação

As principais atividades incluíram o diagnóstico da estrutura produtiva por meio do mapeamento de produtos e mercados existentes, identificação de potenciais da indústria, determinação de setores e produtos complementares e exploração de oportunidades para atrair investimentos internacionais e novas rotas comerciais.



O documento destaca potenciais de novos setores e produtos que complementam as cadeias produtivas existentes em Suape, com maior valor agregado e mercados em potencial. Além disso, o estudo contempla a estratégia de Suape em concentrar esforços na atração de empreendimentos sustentáveis, alinhados com a transição energética justa e verde, além de aumentar a geração de postos de trabalho e a movimentação de cargas pelo porto.



Ele foi projetado para fornecer inteligência de mercado crítica para promover a diversificação econômica, a inovação e atrair investimentos nacionais e internacionais substanciais.



O estudo permitiu uma análise do que o ecossistema produz, uma lista de produtos potenciais para diversificação para o Porto de Suape, enquanto a análise em nível de empresa produz listas personalizadas para as empresas considerarem a expansão com base em sua oferta de produtos existentes.



E serve como uma ferramenta estratégica para o futuro de Suape, oferecendo insights e recomendações acionáveis que ajudarão o complexo a permanecer uma força competitiva e dinâmica nos mercados nacional e global.

Ao alavancar os resultados deste estudo, Suape está bem-posicionado para continuar sua trajetória de crescimento, criando um ecossistema industrial robusto que reduz a dependência de commodities do Nordeste brasileiro e beneficia toda a região e o país.



Os setores pré-selecionados são então determinados com base em uma medida de potencial de exportação agregado, e os produtos pré-selecionados são determinados de acordo com sua viabilidade de produção em Pernambuco, avaliados por pesquisa qualitativa na forma de entrevistas com especialistas do setor.



O Complexo Industrial do Porto de Suape é um importante polo comercial para Pernambuco. Localizada nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, a área abriga atualmente mais de 80 empresas operacionais, gerando mais de 20.000 empregos em 12 polos de desenvolvimento. As projeções estimam que, até 2030, o complexo criará mais de 40.000 empregos diretos e indiretos, com investimentos que somam R$ 23,66 bilhões.



Finalmente, o documento apresenta possível estratégia de investimento a partir do perfil das indústrias potenciais, possibilidades de atração de investimentos internacionais, possíveis rotas e mercados internacionais e uma nova modelagem de estratégia macro.