Super Mix 2024: a maior feira de varejo do Norte e Nordeste celebra sua 18ª edição

Super Mix 2024 reúne mais de mil marcas, palestras e workshops, impulsionando o setor do varejo do Norte e Nordeste entre 2 e 4 de outubro

A Super Mix, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, celebra sua 18ª edição com uma programação repleta de oportunidades, inovações e soluções para os comerciantes do setor.

O evento ocorrerá entre os dias 2 e 4 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, reunindo mais de mil marcas em um ambiente dinâmico e interativo.

O credenciamento já está disponível. Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras utilizando o cupom CONVIDADO_JC. Aproveite!

Além da área de exposição, a feira oferecerá uma série de palestras e workshops, proporcionando aos participantes a oportunidade de se atualizarem sobre as últimas tendências e práticas do mercado varejista. As capacitações acontecerão dentro do espaço do Mercado Modelo e do auditório do Super Mix Talks by SindVarejista.

Realizada pela Associação Pernambucana de Supermercados (APES) e pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA), a Super Mix se destaca por seu papel fundamental na promoção e no desenvolvimento do varejo nas regiões Norte e Nordeste.

A feira é realizada de forma integrada à HFN - Hotel & Food Nordeste, a maior feira de alimentação fora do lar e hotelaria do Norte e Nordeste.

A 18ª edição da Super Mix será marcada com oportunidades, inovações e soluções para os comerciantes do setor - Divulgação/Super Mix

De acordo com o presidente da APES, João Alves: "A Super Mix é um ponto de encontro essencial para o setor varejista, especialmente aqueles que estão buscando aprender e crescer profissionalmente no setor. Estamos com uma expectativa muito boa para esta edição histórica".

O presidente da ASPA, Inácio Miranda, também destaca a importância da Super Mix para o networking entre os varejistas: “É muito importante parar e reunir os líderes do varejo e serviços para que possam conferir também as novidades dos fornecedores e concretizar novos negócios”.

A Super Mix 2024 conta com a organização da Insight Feiras e Negócios, que desde 2021 é responsável pela promoção da feira, aumentando ainda mais o sucesso do evento. "Nós estamos juntos nessa com as entidades APES e ASPA. Conseguimos crescer a Super Mix. Hoje, é uma feira que tem lista de espera. Ano a ano percebemos o aumento e a qualidade dos visitantes, cumprindo a nossa missão de conectar o setor de varejo, aproximando os fornecedores com os compradores”, sinaliza a diretoria da Insight Feiras e Negócios, liderada pelos sócios Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes.

A feira tem como patrocinadores a São Braz, Enel, Arruda Alimentos, Hapvida – Notredame Intermédica Saúde e apoio da Praso e da Coca-Cola.

Serviço

Data: 2 a 4 de outubro de 2024

Horário: 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE

