Sustentabilidade e Transição Energética ancoram debates da 3ª Coniben acontece em Portugal em novembro

Com o tema Sustentabilidade e Transição Energética, a Coniben (Conferência Ibero-Brasileira de Energia) chega à sua terceira edição nos dias 14 e 15 de novembro na cidade de Lisboa, em Portugal. A conferência presencial no espaço empresarial do Hotel Tivoli terá paineis, palestras, exposição de projetos, produtos e serviços.



Segundo o coordenador do evento, Reive Barros, diretor da Acrópolis Energia, será uma oportunidade de interação entre especialistas, autoridades, pesquisadores, empresários e dirigentes de negócios do Brasil, de Portugal e da Espanha. Especialmente pelo cenário global que exige um novo modo de pensar junto ao futuro desse setor e o que pode ser feito já agora.”



A Coniben é um evento destinado a investidores, executivos de empresas do setor energético, planejadores e operadores do sistema elétrico, além de fornecedores de equipamentos e serviços, a conferência terá onze paineis que abordarão temas como transição energética, estrutura tarifária, aspectos ambientais, hidrogênio verde, armazenamento de energia e mercado de crédito de carbono.



Reive Barros, diretor da Acropólis Energia e coordenador do evento, - Divulgação

O coordenador do evento Reive Barros revelou os temas dos painéis cuja composição com painelistas e moderadores serão anunciada nas próximas semanas.



São eles, Estratégias para a Transição Energética; Estrutura Tarifária de Energia; Estrutura Tarifária do Gás; Aspectos Ambientais – Sustentabilidade e ESG; Transição Energética – Aspectos Jurídicos e Econômicos; Projetos e Produtos de Hidrogênio Verde ; Transição Energética – Biocombustíveis e CO2 Biogênico; Armazenamento de Energia Infraestrutura para Exportação de Hidrogênio e Derivados ; Mercado de Crédito de Carbono e Estratégias Empresariais para uma Transição Energética Justa

A escolha do local foi influenciada pelo protagonismo de Portugal no que diz respeito a metas e estratégias para acelerar a transição energética, com aumento da participação das energias renováveis em sua matriz e redução das emissões de gases de efeito estufa.



A produção renovável abasteceu 61% do consumo de energia elétrica em Portugal, em 2023. Iniciativas que reforçam a posição de liderança do país na descarbonização da economia da União Europeia.



Entre os patrocinadores já confirmados estão a Fictor Energia, empresa do Grupo Fictor, Ebrasil, Copel, Enerwatt, Moura, Sensatto Investimentos e Servitec, com promoção e realização da PMais Eventos. Inscrições: https://coniben.com/inscricao/