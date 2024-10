No governo que só aprendeu a gastar proposta de ajuste vira seminário de ministros com Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Numa rede social, na manhã de ontem o ministro da Casa Civil, Rui Costa escreveu que “Quem apostar contra o Brasil vai perder, o presidente Lula vai fazer os ajustes necessários para manter o crescimento do país, assegurar investimentos e cumprir o arcabouço fiscal, enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal”.

A própria mensagem do ministro é a prova de que quem apostou contra o governo, já está ganhando na especulação com o dólar que registrou uma alta extraordinária, juntando um cenário internacional difícil com a fragilidade do discurso dos ministros do governo na apresentação de um conjunto de ações mínimas que possa transmitir uma imagem de que agora, depois de dois anos, de gastos sem qualquer controle o governo se convenceu de que precisar, ao menos, gastar melhor.



Mínimo de gestão

O movimento dos ministros é auto-explicativo de suas dificuldades de fazer os colegas reduzirem despesas. Em qualquer governo com um mínimo de gestão organizada ministro de Casa Civil, planejamento de fazenda não precisa pedir aval do presidente para chamar o feito à ordem. Mas no governo Lula, mesmo que ele próprio diga que é para cumprir a meta fiscal, ainda tem um grupo de ministros que se inclui na lista dos que entendem que essa determinação não é com ele.



O problema é que essa imagem de fraqueza na hora do corte da despesa é exatamente o contrário na hora de o governo aumentar a arrecadação. E aí é que, por uma cruel ironia, os agentes econômicos deixaram de acreditar nas palavras dos ministros.



Credibilidade

Agora, e depois do que já se não viu em dois anos é difícil dar “fé de ofício” ao ministro quando ele diz que o seu “trabalho é esse, Tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso da situação do mundo e do Brasil, para que possamos ancorar as expectativas e sair desse redemoinho que não faz sentido à luz dos indicadores econômicos do Brasil”.



Ninguém duvida da honestidade de uma só palavra de Fernando Haddad quando afirma isso. O que ninguém confia mais é que na conversa com o presidente isso ganhe força de “cumpra-se.”

Porque o presidente se apressa em demarcar um limite (que ele próprio quer definir) de que vai fazer “ajustes necessários".

Simonte Tebet, Ministra do Planejamento - Divulgação

Ajustes necessários



O Presidente faz os “ajustes necessários” na hora que entende que é preciso tomar decisões. Não precisa dizer antes que o fará. Porque desmoraliza o que os seus ministros vão propor.



A dificuldade dos ministros em serem levados a sério pelos agentes econômicos não é sua boa fé em fazer ajustes. O que os desabilita é que antes das conversas o presidente faz questão de demarcar território. É esse comportamento que faz o dólar fechar em forte alta de 0,92%, a R$5,7610, maior patamar desde 2021.

Especulação

Esse comportamento especulativo tem base para prosperar. Quantas vezes o ministro da Fazenda disse que havia compromisso do governo com o cumprimento do orçamento fiscal e no dia seguinte houve anúncio de programas com aumento de despesas?



O mesmo governo que promete gastar melhor (já que a palavra reduzir despesas não é está autorizada) faz solenidade para anunciar novos programas cujas despesas estão fora do orçamento e serão pagas sob a proteção de crédito extraordinário fora das regras da meta fiscal? E quantas vezes o próprio presidente afirmou que não cortar despesas em programas que sejam importantes na sua visão? E quanta vez confundiu despesa com investimento?



Ora, se houvesse uma determinação para se fazer o enquadramento das despesas com a Recife não seria necessário o ministério da Fazendo escrever uma proposta de Emenda Constitucional (PEC), que será enviada ao Congresso Nacional para fazer as "despesas obrigatórias caberem" no arcabouço fiscal — regra de controle das contas públicas aprovada no ano passado. Mudar a Constituição para dizer que o governo tem que só gastar o que arrecada?



Passivo do passado

Não é a promessa do futuro é o passivo do passado que depois de dois anos dez a economia privada irá cuidar de sua vida e viabilizar crescimento. Na verdade, o governo que ajudaria muito se sinalizasse um mínimo de cuidados com a gestão da receita.



Mas depois de dois anos, o sentimento é de que a situação ficou tão crítica que a equipe precisa dizer que está preocupada e que vai tomar decisões no sentido cuidar das contas. Aí quando, primeiro se faz uma série de reuniões para só então o presidente definir depois de “ajustes necessários” ninguém leva a sério. E até dólar explode.

ONS fez cotrato para usar energia que siderurgicas iriam suar no horário de pico. - Divulgação

Para não usar



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fechou uma contratação onde vai pagar uma remuneração financeira a um usuário que semanalmente assume interesse em reduzir sua demanda no horário de pico. O contrato chama-se Resposta da Demanda (RD) e é um mecanismo que possibilita a redução ou deslocamento voluntários da demanda de energia elétrica por grandes consumidores, que estão no mercado livre de energia.



O ONS contratou disponibilidade de 93 MW pelo período de 4 horas (18h às 22h) para dias úteis de 1º de novembro de 2024 até 31 de janeiro de 2025, devendo realizar neste período quatro despachos mensais.

Segurança

As empresas Gerdau Aços Longos, Maringá Ferro Liga, Rima e Gerdau Ouro Branco do ramo de atividade de Metalurgia e Produtos de Metal, conforme classificação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) concordaram em receber até receber entre R$ 59,90 e R$ 64,29 por MW para não usar a energia que já tinham contratado de modo que o ONS possa aumentar a segurança de suprimento.



Ele funciona como uma ferramenta para o Operador fazer frente aos desafios da transição energética, além de trazer benefícios aos consumidores. O ONS já prevê novas edições do mecanismo em 2025 e 2026.



Seguros Privados

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), até agosto deste ano, o setor arrecadou mais de R$288 bilhões, um crescimento de 13,6% em relação a 2023, mantendo a aceleração do aumento de 18,1% registrado no primeiro quadrimestre.



Morata Living Residence Zona Sul, empreendimento que no bairro da Imbiribeira - Divulgação

Max Morata



A MaxPlural está lançando o Morata Living Residence Zona Sul, empreendimento que fica no bairro da Imbiribeira, no Recife, próximo aos shoppings Recife e RioMar com apartamentos de 43m² e estrutura completa. O empreendimento terá financiamento bancário através do Crédito Associativo da Caixa, garantindo aos compradores taxas atrativas desde o início da construção.



Terminal BTG Pactual, localizado logo após o terminal 3. - Divulgação

Embarque VIP



O Aeroporto Internacional de Guarulhos (concessionária GRU Airport) terá a partir de dezembro um Terminal BTG Pactual, localizado logo após o terminal 3 Com estrutura de 2,4 mil metros quadrados e serviços exclusivos e personalizados, o terminal terá serviço próprio de check-in, raio-x, alfândega e imigração, além de transporte particular até a aeronave, evitando que o passageiro enfrenta filas.

A tarifa de lançamento será de US$590 para voos internacionais, e serviços adicionais estarão disponíveis para contratação. Os clientes do Ultrablue, cartão exclusivo do BTG Pactual, continuarão a ter acesso ao desconto de 20% mesmo após o encerramento da pré-venda. Inicialmente, vai atender embarques internacionais de algumas companhias aéreas selecionadas. No próximo ano, a experiência será estendida para embarque, desembarque e conexão para todas as companhias.

Viking Jupiter, navio de bandeira norueguesa - Divulgação

Hoje tem paquete

A temporada de cruzeiros 2024/2025 começa nesta quinta-feira (31) com a chegada do Viking Júpiter, navio de bandeira norueguesa. Nesta edição, o ancoradouro pernambucano já tem confirmados 22 cruzeiros. A previsão é que o número de turistas circulando pelo Porto supere a marca de 30 mil passageiros registrada no ano passado. Primeira embarcação a atracar no berço portuário, o Viking Júpiter deve chegar por volta das 8 horas da manhã.

Natal do Patteo



A magia do Natal tomará conta do Shopping Patteo Olinda no próximo dia 9 com a abertura oficial da decoração temática "O Bosque Encantado do Patteo". O evento, que promete encantar crianças e adultos, terá início às 16h na Praça de Eventos, com uma parada musical natalina e espetáculo teatral



Mentoria Gerdau

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, abriu inscrições para o Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, que será dedicado aos empreendedores de Recife. A iniciativa é gratuita para 35 pessoas e voltada a pessoas com mais de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. O curso será realizado na modalidade presencial. As inscrições são válidas até dia 03 de novembro. https://www.gerdautransforma.com.br/