Fintech potiguar Owl Digital celebra 2 anos com nova plataforma inovadora para empresas

Fundado há dois anos no Rio Grande do Norte, o Owl Digital dá um passo significativo em sua trajetória de inovação ao lançar uma solução que promete transformar a maneira como as empresas oferecem produtos e serviços financeiros. Sua nova plataforma de Banking as a Service (BaaS) permite integrar funcionalidades bancárias às operações de negócios de forma segura, escalável e personalizada.



Com a nova solução, o Owl Digital amplia seu alcance, oferecendo às empresas a oportunidade de criar novos canais de receita e de entregar mais valor aos clientes. "Queremos democratizar o acesso à tecnologia bancária. Redes de varejo, escolas, entidades associativas, não importa o segmento do negócio: as empresas agora podem oferecer serviços como abertura de contas, emissão de cartões, boleto, transferências de valores via Pix, sem precisar investir em uma superestrutura, já que fornecemos toda a tecnologia, implantação e suporte”, explica Anacelly de Paula, CEO do Owl Digital.



Anacelly de Paula conta que a fintech aposta no suporte consultivo como diferencial. “Nós não apenas oferecemos a tecnologia. Nossa equipe trabalha ao lado das empresas para adaptar a plataforma às suas necessidades específicas, garantindo um processo de integração simples e eficiente”, diz a CEO.

Tecnologia robusta e segura

Para o desenvolvimento da plataforma, além de consultores com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, o Owl Digital também contou com a parceria de um time de desenvolvedores da Universidade Federal do Ceará. Segundo o professor de Ciência da Computação da UFC, Bruno Honorato, que encabeça o time de especialistas por trás da tecnologia, a nova plataforma se destaca pela personalização dos serviços e pela segurança.

“Trabalhamos com uma arquitetura avançada, robusta e que prioriza a proteção de dados. Nossos sistemas oferecem confiabilidade e tranquilidade para os usuários, conectando-os a soluções práticas, ágeis e eficientes. É um marco de inovação no setor financeiro”, comenta o professor.

De acordo com Anacelly de Paula, a união da expertise de mercado e o conhecimento acadêmico fortalece o ecossistema de negócios no Nordeste. “É uma parceria que garante ao Owl Digital se manter na linha de frente das tecnologias bancárias, oferecendo soluções adaptadas às especificidades culturais e econômicas da região”, comenta a CEO. “Nos orgulhamos de estar contribuindo para colocar o Nordeste no mapa da inovação financeira. Nosso objetivo é atrair mais investimentos para a região e impulsionar o crescimento dos negócios locais”.

O Owl Digital busca com a nova tecnologia expandir suas operações no país, consolidando sua presença no mercado de Banking as a Service. A fintech já está em negociações com empresas dos setores de saúde, educação e construção civil.

“Acreditamos que nosso modelo de venda consultiva, aliado à tecnologia de ponta, tem o potencial de transformar o ambiente de negócios, ajudando empresas de todos os segmentos a crescerem de forma sustentável. É um projeto que mostra que inovação e crescimento econômico devem andar lado a lado”, conclui Anacelly de Paula.

Entenda o Banking as a Service (BaaS) do Owl Digital