Desafio de Sidônio Palmeira é trazer imagem do governo Lula do Orkut para o Instagram, Threads e TikTok

Em 2001, o professor Marc Prensky, da Universidade de Yale (EUA), criou a expressão “Nativos Digitais” para definir as primeiras gerações que cresceram com esta nova tecnologia. Ele também criou a expressão “Imigrantes Digitais” para aqueles que não nasceram no mundo digital, mas em alguma época de suas vidas adotaram muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia. E esclareceu que, como Imigrantes Digitais, eles adaptam-se ao ambiente, mas sempre mantém, em certo grau, seu “sotaque”, que é seu pé no passado.



Prensky desenvolveu um exercício ilustrador sobre esse comportamento afirmando que existem centenas de exemplos de sotaque de Imigrante Digital como o de fazer uma impressão de seu e-mail, a necessidade de se imprimir um documento escrito do computador para revisá-lo (ao invés de editá-lo na tela) e perguntar pelo telefone ou no WhatsApp se o destinatário recebeu o e-mail.



Imigrantes digitais



Ainda hojem, Prensky é obrigatoriamente citado quando se aborda a questão da dificuldade dos imigrantes digitais se movimentarem no mundo das redes sociais sem entender suas limitações ou a necessidade ter a humildade de se despir de conceitos que acreditam serem válidos. E que, naturalmente, se modernizaram pelas novas versões dos programas e aplicativos que hoje estão nas dezenas de aplicativos das plataformas do Google, Microsoft, Apple, Meta apenas para citar as empresas líderes do mercado ocidental.



Entender essa realidade não é fácil, não é simples e nem todos os imigrantes digitais em postos de comando tem a percepção de que frequentemente terão que “aprender” como os nerds, contornar sua natural arrogância e impaciência com os seniores e extrair do seu raciocínio multiplataforma o que desejam definindo o foco. E ter presente que, em algum momento, estarão mesmo fora da roda de discussão técnicas deles.



Qual a proposta



Esse cenário é importante para mostrar o tamanho do desafio do publicitário Sidônio Palmeira, novo ministro da comunicação do Governo Lula e que está sendo contratado para tentar trazer a apresentação das ações da terceira administração do presidente para uma realidade minimamente atual.



Palmeira é um imigrante digital. Naturalmente, carrega um sotaque. Vem de uma cultura de publicidade e tem como cliente uma pessoa que fará 80 anos em outubro e, como se sabe, nenhuma identificação com o mundo digital.



Presidente Lula com Paulo Pimenta. - Divulgação

Quais as mudanças



O que ajuda o novo ministro comparado ao anterior (igualmente imigrante digital) é que ele percebeu a ameaça que a questão da comunicação se transformou para seu governo a ponto de pedir mudanças.



Clientes aflitos, assustados e querendo soluções imediatas para suas empresas e governos fazem parte do universo com que os publicitários têm que tratar. No fundo, eles desejam uma estratégia que funcione e, não raro, confundem essa demanda com o que a comunicação pode entregar.



Falando direto



Talvez a única vantagem de Sidônio Palmeira é que, aparentemente, poderá atender ao seu cliente falando com ele diretamente e tendo um interlocutor angustiado que deseja ouví-lo. Ajuda, mas não resolve o problema porque não tem nenhuma garantia de que será ouvido.



Até agora não tem ouvido. Lula derrapou mais uma vez quando entendeu de usar a sua expertise política. Alguém se lembra do texto que Palmeira passou dias preparando para os dois anos do 8 de janeiro? Mas, nas redes sociais o assunto Trend é a sua declaração misógina e desrespeitosa com a própria esposa.



Qual a persona?



Não se deseja que Lula da Silva esteja no TikTok performando. Nem que mergulhe nos embates do X que perdeu relevância após virar uma empresa de Elon Musk.



Entretanto, a comunicação do governo poderá melhorar se adotar princípios básicos e produção de mensagens que destacam a importância do cargo de presidente da República quando presente nas plataformas. Naturalmente usando o conteúdo de acordo com o foco de cada uma delas. Inclusive no Threads e no TicTok.



Mas a questão continua sendo o que Sidônio Palmeira quer das redes sociais para a comunicação do governo e do presidente? E como vai lidar com o batalhão de “especialistas” (imigrantes digitais) que estarão tentando “colaborar” com o novo ministro derramando terabytes de sugestões, não raro, falando diretamente ao presidente.



Lula não é João



E se está disposto a colocar para falar e ouvir os “meninos” que fazem, por exemplo, a comunicação de personagens como o prefeito do Recife, João Campos, como foi noticiado. Mas peraí: O prefeito do Recife é nativo digital. Escreve com os dois polegares na tela e ouve o que seus assessores (da mesma geração) advertem informam e “cortam” ideias quando o prefeito, digamos, viaja...



Eles estão “em linha” e entregam o que o prefeito determina como ação de comunicação de acordo com seu projeto de gestão. E que exclui mesmo “pitacos” de imigrantes digitais quando eles se atrevem a falar. O que, sejamos honestos, é uma distância abissal a ser percorrida por Sidônio Palmeira. Ainda se tiver uma boa equipe para trabalhar a perssona do presidente.

Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) desenvolvido pelo Serpro. - Divulgação

Retaguarda para apostas online



Desenvolvida pelo Serpro para a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda entrou no ar a segunda etapa do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), uma solução inovadora que monitora e fiscaliza as atividades do setor de jogos online e apostas esportivas no Brasil. A primeira etapa do projeto foi lançada em março de 2024 com a implantação do Módulo de Autorização, que regula a entrada de novos agentes no mercado.



Agora, o sistema disponibiliza dois módulos: o de recepção de arquivos, pelo qual as operadoras autorizadas pela SPA deverão enviar diariamente dados detalhados sobre suas atividades; e o de consultas gerenciais, que possibilita à Secretaria acompanhar e fiscalizar os dados maior transparência e integridade a um mercado que movimenta entre 18 e 21 bilhões de reais por mês, conforme levantamento do Banco Central realizado em setembro de 2024.



"Tyrannosaurus Rex" que virou "T-REX ".Fabricado pela IBM - Divulgação

Tyrannosaurus PIX



Para quem ficou impressionado com a decisão do Banco Central em anunciar mudanças regras do PIX definindo que partir deste ano, todas as transações acima de R$ 5.000,00 para pessoas físicas e R$ 15.000,00 para pessoas jurídicas passarão a ser notificadas diretamente ao Banco Central é bom saber que isso já existe. E não pega só do PIX não. Um computador da Receita Federal já monitora esse tipo de operação.



Na Receita Federal ele foi chamado em razão da capacidade de processamento de “Tyrannosaurus Rex“ que virou “T-REX “.Fabricado pela IBM, a capacidade de processamento do T-REX é de 10 petaflops (10 milhões de bilhões de s de ponto flutuante por segundo) Sua capacidade de armazenamento é de 100 petabytes (100 milhões de gigabytes). A novidade é o BC compartilhar os dados com a Receita Federal para verificar a regularidade fiscal dos contribuintes. Mas o rastreamento já era feito há muito tempo.



Isso é o Ceará



O presidente Lula da Silva (PT) sancionou o projeto de lei (Lei Nº 15.092)do deputado cearense André Figueiredo (PDT) que reconhece as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, como patrimônio cultural do Brasil. A motivação para a apresentação da proposta foi o impasse jurídico envolvendo as barracas da Praia do Futuro e a União. Há 20 anos, o Ministério Público Federal solicitou a retirada de 153 empreendimentos na região, aí o deputado escreveu e aprovou uma lei que transforma elas em patrimônio cultural do Brasil.



Mais energia solar

O novo balanço da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) revela que o país atingiu a marca de 52 gigawatts (GW) de potência instalada de energia fotovoltaica. Ele trouxe ao Brasil mais de R$238,3 bilhões em novos investimentos, gerou mais de 1,5 milhões de empregos verdes e contribuiu com mais de R$73,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos.

O balanço considera a soma da geração própria solar via pequenos e médios sistemas (com 34,8 GW) e das grandes usinas solares (com 17,4 GW) espalhadas pelo País. Atualmente, a fonte representa 21,4% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica brasileira, sendo a segunda maior da matriz.

Energia solar tem novo recorde de produção e capacidade no Brasil. - Divulgação

Dinheiro de estrada



O Governo do Estado divulgou a informação de que do total de R$5,1 bilhões destinados ao PÉ na Estrada já foram empregados R$2,1 bilhões aplicados em obras e intervenções em todas as regiões pernambucanas.



Rentabilidade



Os japoneses não brincam em serviço. A Honda Automóveis encerrou 2024 com crescimento de 27% nas vendas em relação ao ano anterior. Vende mais de 90 mil unidades de janeiro a dezembro, voltando aos números de 2020. O que diferencia a Honda é o destaque no HR-V, com mais de 50 mil unidades comercializadas no último ano, que desde seu lançamento, em 2015, se tornou referência no segmento de SUVs e se consagrou como o modelo mais vendido da Honda. E o modelo de melhor rentabilidade da companhia.



Mega academia



A rede de academias Selfit fechou um acordo de locação para aquisição com o Carrefour Property, que é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil da antiga loja do Bompreço na Avenida Domingos Ferreira. Será a maior unidade da rede em Pernambuco devendo ser aberta até março.

Influenciadores

Ficou pronta uma nova pesquisa realizada pela Unesco sobre jornalismo de qualidade revelando que apenas um terço (36,9%) dos influenciadores digitais verificam informações antes de compartilhá-las com seus seguidores. Dos 63,1% que admitiram não verificar a veracidade dos fatos de maneira prévia à divulgação e 33,5% relataram que, caso confiassem na fonte ou no credor, compartilham o conteúdo sem verificá-lo.



Jovens Aprendiz



Termina hoje (10) as inscrições para o Programa Jovens Aprendiz em sua unidade de Recife da Eletrobras (Chesf), em Pernambuco. A formação teórica será realizada pelo SENAI-PE, enquanto a prática ocorrerá na própria unidade da Eletrobras em Recife. Podem se inscrever jovens com idade entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental e tenham estudado ou estejam estudando em escola pública.