Inflação se impõe e governo Lula adia maior uso depleo de soja no biodiesel

Governo volta atrás em acordo de 2023 que ajudou fabricas de óleo de soja para adição no biodiesel vendido no Brasil e garantir uso alimentar.

Os fabricantes de óleo de soja para mistura ao diesel, um dos programas mais festejados pela ala ambiental do Governo, estão perdendo a venda de 600 mil toneladas este ano, com a decisão do presidente Lula em suspender a elevação de 14% para 15% do biodiesel vendido no Brasil.



Isso mesmo. Ao menos 600 mil toneladas de óleo de soja que a indústria contava para 2025 quando esperavam vender 8,3 milhões de toneladas do produto depois de comercializar 7,7 milhões de toneladas, ano passado, quando a mistura passou para 14%, em março proporcionando um crescimento de 22,2% nas vendas em relação a 2023.



Oleo vegetal

E o argumento do presidente foi bem simples: esse 1% de óleo vegetal no diesel vai aumentar a inflação do próximo mês? Vai! Disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então cancela, decidiu Lula.



Naturalmente, o setor de oleaginosas está reclamando muito. Mas a verdade é que o aumento de 1% no setor de combustíveis veio junto com uma crise que o ministério das Minas e Energia, e própria ANP, vinham fazendo vista grossa até que o bicho pegou na gôndola do supermercado.



Ação do CNPE

O que aconteceu foi que, desde 2023, quando o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) atendeu a praticamente todas as reivindicações da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) e elevou o percentual do diesel a partir de março daquele ano iniciando um cronograma de adição de 10% para 20%em 2030 que o país contratou uma crise. E isso está acontecendo agora. Naquela reunião, que o próprio Lula estava presente, apesar dos alertas da indústria automobilística sobre os efeitos nos motores, prevaleceu a posição das indústrias de óleo.



De cara, a rota rumo a 2023 criou um negócio que, já em 2023 fez a produção de biodiesel no Brasil crescer 19% em relação a 2022 e chegar a 7,5 bilhões de litros consumidos. A perspectiva de sair dos atuais 14% para 20% até 2030 e mais a possibilidade de atingir até 25%, a partir de 2031 fez o setor se sentir poderoso sem levar em conta que, na medida em que a indústria entra comprando soja, a pressão sobre a safra aumenta.



Impacto na inflação

Foi isso que aconteceu já este ano com os preços do óleo subindo tanto que acabou nas gôndolas dos supermercados acertando o governo para a pressão na taxa de inflação. E ela deve acontecer no índice do IPCA, em fevereiro, com viés de alta em março. Assim, a contratação de 1% a mais, a partir de março, deveria fazer com que os preços do óleo de soja explodissem, o que obrigou o presidente a intervir.



A questão do aumento do óleo de soja ainda vai precisar ser rediscutida diante do que o CNPE aprovou em 2023. A projeção para colocar 25% de biodiesel no diesel até 2037 com o aumento a cada ano do consumo de diesel 2,5% quer dizer que a demanda nacional do biocombustível terá um incremento de 13,9 bilhões de litros, sendo 74% resultantes da nova legislação. Apenas para atender à nova configuração, seriam necessários mais 15 milhões de toneladas de óleo de soja em 2037.



Oleaginosas

Na verdade, o setor de oleaginosas se esqueceu de combinar com o setor que produz soja. Imagine-se o incremento no campo para atender a uma demanda de 15 milhões de toneladas de óleo de soja?

Além disso, o Ministério das Minas e Energia e a ANP não contaram com o efeito no mercado quando o preço do óleo de soja passou a ficar caro demais: a possibilidade de os distribuidores retalhistas simplesmente deixarem de comprar óleo para fazer a mistura.



E não pesaram na balança o fato de além dos preços não faltam razões técnicas para que donos de caminhões de R$ 1 milhão (Volvo, Scania e Mercedes Benz) e de máquinas agrícolas top de linha que não foram projetadas para usar óleo diesel “batizado” com 15% de óleo de soja.

Óleo mais caro

E eles passaram a comprar óleo puro que é muito melhor para os motores que embarcam novas tecnologias.



E esse movimento ficou tão sério que as grandes distribuidoras foram ao ministério Alexandre Silveira pedir a suspensão temporária de adição de óleo vegetal para não pressionar mais os preços. O ministro e a ANP foram contra.



Decisão de Lula

Entretanto, a decisão de Lula serve para jogar uma luz sobre o que está acontecendo no setor. O preço do óleo de soja para alimentação terá sempre prioridade sobre o de fazer combustível de caminhão e ônibus. Então se a safra de soja não crescer e os preços em dólar explodirem, não dá para o governo falar de biodiesel verde.



Na reunião do CNPE os fabricantes de óleo tentaram convencer o governo de que o B15 não afetaria o preço do óleo de soja com a informação de que a safra 2025 será maior em 350 mil toneladas de colheita da oleaginosa.



Frente do Biodiesel

Além deles, a Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio) se apressou em dizer em nota que o aumenta o valor da comida na mesas vem de outros fatores, como a taxa câmbio (preço do dólar), a quebra da safra de soja no ano passado (o grão é matéria-prima do óleo de soja) e o aumento do preço do óleo de palma no exterior.



E que o biodiesel é resultado do esmagamento da soja, o que amplia a oferta de farelo no mercado e aumenta a quantidade de ração animal, reduzindo os preços da proteína (gado, frango, suínos e peixe).

Inflação da soja

Pode ser. Mas entre aumentar o uso de óleo no biodiesel e pressionar a inflação (segundo o IPC-Fipe, o valor do ovo subiu 4,32% na segunda quadrissemana de fevereiro), o governo Lula decidiu que a mistura pode esperar. E se ele não baixar o nosso biodiesel vai ficar com 14% até 2026.

Parvi atendera Vale no Maranhão - Divulgação

Parvi atenderá Vale no Maranhão



O Grupo Parvi, através da RCR e Parvi Locadora passa a atender a demanda de infraestrutura de transporte da Vale no Maranhão estado que suporta a logística de exportação da produção de minério, por meio do escoamento pela Estrada de Ferro Carajás até o Terminal Marítimo Ponta da Madeira, que distribui para mercados consumidores em todo o mundo, em especial a China, um dos maiores compradores de minério da atualidade.



A partir de 20 de março, vai operar diretamente do Truck Center Mardisa, localizado no Complexo Portuário de Itaqui, um dos principais hubs logísticos do país. Para atender à demanda da mineradora, o Parvi adquiriu 120 ônibus Mercedes-Benz com carroceria Marcopolo e 160 automóveis pick-up Hilux Toyota num investimento de R$132 milhões que proporcionará a criação de 290 novos empregos.



Complexo de Itaqui



O novo serviço vai garantir uma frota preparada para oferecer mais eficiência, segurança e conforto no transporte dos trabalhadores. A Mercedes Benz, parceira do Grupo Parvi, atua há 50 anos no mercado de Caminhões, Ônibus e Sprinter no Maranhão. De origem pernambucana, o Grupo Parvi representa 20 grandes marcas e conta com uma rede de mais de 120 concessionárias e gera mais de 7 mil empregos diretos em todo o Brasil.



Além de impulsionar a economia local, a iniciativa terá impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando as condições de transporte. Com essa expansão, o Grupo Parvi reforça sua posição como um dos principais parceiros logísticos do Maranhão, alinhando crescimento empresarial à valorização social e ao desenvolvimento econômico do estado.



Lugar da galinha



A deputada Débora Almeida (PSDB-PE), cuja família lidera a maior produtora de ovos de Pernambuco, revelou que a crise provocada pela exportação de ovos para os Estados Unidos encontrou o setor se preparando para um ano de equilíbrio de produção e de preços de modo a crescer sem pressionar a inflação.

Ela revelou no debate da Rádio Jornal, com a comunicadora Natália Ribeiro, que a indústria de ovos têm leis da natureza muito rígidas que o produtor precisa se adequar. Uma galinha só põe um ovo a cada 25 horas e leva seis meses para entrar em postura. Não é uma máquina que pode ser ajustada em tempo curto.

Hoje, Pernambuco produz 14 milhões de ovos/dia, o que exige um abrigo do setor de 67 milhões de aves. O estado é o quarto maior produtor de ovos do Brasil, segundo a deputada, graças a duas coisas: a região de São Bento do Una ser o melhor lugar (do ponto de vista climático) para a galinha e as pessoas que fazem a indústria.



Haus Decor



A Vivix Vidros Planos, empresa do Grupo Cornélio Brennand, participa pela primeira vez da Haus Decor Show, a mais completa feira de arquitetura de São Paulo, que ocorre de 11 a 14 de março, no São Paulo Expo. O evento, que acontece simultaneamente à Expo Revestir, reúne os principais atores dos segmentos de construção, tintas e vernizes, iluminação, refrigeração e automação residencial.

Shopping Riomar Carnaval. - Decisão



Carnaval Riomar



Já está em funcionamento no Shopping RioMar Recife, a Cidade Seu Carnaval, que ocupa 2.500 metros quadrados no piso L3 do shopping. A estrutura, disponível até a terça-feira de Carnaval, oferece serviços como troca de abadás, customização, venda de fantasias e uma maquete interativa com o trajeto dos trios elétricos do Galo da Madrugada, além da localização dos camarotes do bloco.

O espaço é temático e reúne lojas oficiais de prédios, blocos, camarotes e festas indoor. Os foliões podem adquirir ingressos para as festas do Carnaval por meio das plataformas Ingresso Prime e Evenyx, além de retirar abadás para os eventos. No total, mais de 100 mil abadás serão entregues até o fim da festa.



Aposta legal



Levantamento do Aposta Legal revela que o acesso a sites de apostas esportivas no Brasil mais do que dobrou desde a regulamentação do setor. A regularização, sancionada pelo Governo Federal por meio do Ministério da Fazenda, trouxe novas regras para a operação das plataformas e gerou um aumento significativo no interesse dos brasileiros por essa modalidade de entretenimento.

Os 100 sites de apostas mais acessados no País registraram 1,74 bilhão de visitas em janeiro de 2025, o que representa o dobro do volume observado em dezembro de 2024, quando foram contabilizados 883 milhões de acessos.



Genu-in JBS aoresnetado na na Gulfood 2025, maior feira de alimentos e bebidas do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos . - Divulgação

Peptídeos de colágeno



A JBS vai aproveitar sua participação na Gulfood 2025, maior feira de alimentos e bebidas do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos para apresentar a Genu-in, marca especializada em peptídeos de colágeno e gelatinas. A Genu-in utiliza como insumo a pele de bovinos proveniente da cadeia de produção da JBS.



Os peptídeos de colágeno ativam de forma natural a produção de colágeno do corpo humano, que é perdida com a idade. Por adquirir 100% de sua matéria-prima a partir de uma única fonte, a Genu-in consegue garantir o controle da cadeia de fornecimento e dos processos produtivos para preservar a qualidade do produto.



Sicredi PE



O Sicredi em Pernambuco vai distribuir R$17,9 milhões a quem possui conta corrente ativa na cooperativa.O montante a ser recebido por cada um dos 45,8 mil associados Sicredi em Pernambuco é proporcional à sua movimentação financeira ao longo do último ano.



Assinatura de energia



A Bow-e, uma empresa de assinatura de energia renovável integrante do grupo Bolt Energy, anunciou sua chegada a Pernambuco atendendo à área de concessão da Neoenergia. Sua proposta é oferecer economia de 10% a 15% em relação às tarifas tradicionais de energia. Em 2024, a empresa registrou mais de R$14 milhões economizados pelos seus assinantes. O grupo Bolt Energy possui faturamento superior a R$1 bilhão, a empresa projeta representar entre 15% e 20% das operações do grupo nos próximos dois anos.