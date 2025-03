European Energy produz as primeiras toneladas de e-metanol na Dinamarca e Pernambuco deve receber a segunda planta do novo combustível em Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

CEO da European Energy, Jens-Peter Zink esteve em Recife e anunciou a planta de e-metanol com energia verde de empresas do grupo em PE e PB.

A gigante dinamarquesa European Energy anunciou a produção das primeiras toneladas de e-metanol na sua nova planta Power-to-X de Kassø, na Dinamarca, marcando um avanço significativo na transição energética global.



O combustível sustentável foi gerado a partir de hidrogênio verde e CO? biogênico, utilizando energia renovável proveniente do Parque Solar de Kassø. A planta conta com três eletrolisadores da Siemens Energy, com capacidade combinada de 52,5 MW, e um ciclo de metanol projetado pela própria European Energy.



Escala industrial



A instalação terá capacidade para produzir 42 mil toneladas de e-metanol por ano, fornecendo uma alternativa viável aos combustíveis fósseis para setores como o transporte marítimo e a indústria química.



O projeto reforça o papel da European Energy na expansão do Power-to-X, uma tecnologia essencial para a descarbonização de indústrias de difícil eletrificação e o início da produção é um passo importante para consolidar o projeto que a European Energy anunciou ano passado para Pernambuco.



Planta gemea



A empresa programa construir uma planta idêntica à da Dinamarca obtendo energia solar de seus dois parques solar localizada no município de Coremas (PB) de 93 MW e o Complexo Eólico Ouro Branco e Quatro Ventos, localizado nos municípios de Macaparana, na Zona da Mata, e Poção, no Agreste (PE), com capacidade de produzir 94 MW.



Além disso, Pernambuco poderá se beneficiar da estrutura de linhas de transmissão que cortam o estado e que segundo a Aneel tem capacidade de receber até 3,5 gigawatts, a maior da Região Nordeste.



CEO da European Energy, Jens-Peter Zink esteve no Recife. - Miva Filho

Terreno liberado



Em setembro do ano passado, o governo do estado assinou um termo de instalação de uma planta de e-metanol, a primeira indústria de produção do Brasil numa área de 10 hectares em Suape.

O documento foi assinado pelo CEO da European Energy, Jens-Peter Zink, e a governadora Raquel Lyra que afirmou que a instalação da planta em Pernambuco faz parte da estratégia global da empresa para a rota de e-metanol.



Investimento alto



A estimativa é de R$2 bilhões em investimentos e pelo cronograma estabelecido, o projeto básico será apresentado até 30 de abril próximo e as obras com início seis meses depois, com a concessão das licenças ambientais. O governo de Pernambuco informou que a área já foi entregue à empresa e houve ainda um convite para que a governadora de Pernambuco conheça o projeto da planta de e-metanol ainda este ano.



E assim como foi feito na unidade da Dinamarca, o uso de CO2 Biogênico deve gerar um novo mercado local já que a empresa informou que pretende adquirir de fornecedores locais 140 mil toneladas ano, preferencialmente adquirido em usinas de Pernambuco e demais estados do Nordeste oriental (AL, PE, PB e RN) que entrará na composição de e-metanol a partir de hidrogênio verde.



Uso de biogás



O projeto prevê que também seja usado CO2 produzido a partir de biogás onde a empresa, através de uma subsidiária (Ammongas) - companhia fornecedora de plantas ambientais sob medida que European Energy controla - pretende ajudar gestores de aterros sanitários a se incorporarem ao processo.



O projeto da European Energy tem um interesse especial para Pernambuco porque, além do fato de a empresa dinamarquesa ter a tecnologia dominada e agora já adotada com o produto em escala industrial, ele tem o hidrogênio verde na sua rota de produção e não apenas cuida da produção para exportação como várias empresas estão trabalhando no Nordeste.



AEuropean Energy anunciou a produção das primeiras toneladas de e-metanol na planta Power-to-X de Kassø, na Dinamarca. - Divulgação

H2V como rota



Para secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, isso é o que torna o projeto da European Energy diferente é que ele se destaca como um combustível líquido de baixo teor de carbono, emergindo como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis em setores desafiados pela descarbonização, como o transporte marítimo.



Ele lembrou que a European Energy já estabeleceu parceria com a empresa A. P. Moller-Maersk, também de origem dinamarquesa, para abastecimento dos novos navios da holding à base de e-metanol.



Cliente futuro



A planta, portanto, já teria potencialmente um cliente na porta, ou no cias de seu TUP em Suape. A Maersk é a holding de uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo e, por meio de sua subsidiária APM Terminals, está iniciando o projeto de um novo terminal de contêineres em Suape, que será o primeiro 100% eletrificado da América Latina.



Galinhas abrigadas nas regiões Sul e Sudeste estavam estressadas. - Divulgação

Estresse da galinha



Quando no começo de fevereiro surgiu a informação de que as galinhas abrigadas nas regiões Sul e Sudeste estavam estressadas, as redes sociais explodiram numa série de memes dos mais criativos. O que pouca gente sabe é que isso é um problema mesmo que dentro do setor, empresas venham adotando práticas avançadas para garantir melhores condições na criação dos animais.



Ventilação no aviário



A ventilação nas granjas para evitar o estresse térmico, o monitoramento da saúde integral do animal, a criação de galinhas livres de gaiolas assim como duchas refrescantes para os bovinos antes da ordenha são algumas das estratégias que se tornaram essenciais para promover o conforto animal e, consequentemente, melhorar o desempenho produtivo. Até porque a garantia da sanidade avícola e pecuária impacta diretamente na excelência da produção e na qualidade do alimento que é ofertado diariamente à mesa do consumidor.



Bem-estar animal



Na nova abordagem do que se chama bem-estar animal, a gigante Nestlé Brasil, filial da maior empresa de alimentos do mundo anunciou sua entrada como membro da Colaboração Brasileira de Bem-estar Animal (COBEA), uma iniciativa de cooperação pré-competitiva inédita no sul global, criada em 2024 pela startup certificadora Produtor do Bem com o propósito de promover bem-estar animal no Brasil.

Assim a multinacional suíça se junta a outros sete importantes atores da cadeia de proteína animal brasileira – Grupo IMC (International Meal Company), Special Dog Company, Minerva Foods, JBS Brasil, Planalto Ovos, Mantiqueira Brasil e Danone Brasil – que já fazem parte da associação.



Ovo nas alturas



Vilão da inflação de fevereiro o ovo virou objeto de pesquisas em supermercados e atacarejos regionais depois que apresentou um aumento expressivo de 23,3% em comparação ao mês anterior, impulsionado por três efeitos: o calor intenso, preço do milho e sazonalidade da quaresma, momento em que muitos católicos diminuem o consumo de carne e aumentam o de ovo embora o aumento de consumo se dê como substituto de proteína animal já que o ovo é uma espécie de coringa na cozinha.

Sua elevação foi puxada pela lei da oferta e demanda, com redução da oferta por perda de safra. - Divulgação



Café quente



O caso do café é mais estrutural já que o produto vinha apresentando aumentos significativos nos últimos meses e teve um repasse de +8,5% em comparação a janeiro, acumulando uma alta impressionante de 66,6% nos últimos 12 meses. Sua elevação foi puxada pela lei da oferta e demanda, com redução da oferta por perda de safra e aumento da demanda globalmente, além da desvalorização do real. Como o café é uma cultura bianual de modo que uma redução nos preços só deve acontecer em 2026.

Perfume importado



A AmericaNews Beauty, uma empresa especialista em varejo de perfumes e cosméticos importados com sede em Fortaleza (CE) encerra nesta sábado (15) às suas 13 lojas físicas localizadas no Ceará, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco sua comemoração ao Dia do Consumidor oferecendo atendimento diferenciado e a oportunidade de conhecer melhor os produtos da marca.

Entre as melhores



A pernambucana Rio Ave está no ranking das 100 maiores construtoras do País, da Plataforma INTEC Brasil, que anualmente homenageia a excelência e inovação no setor da construção civil. Ele é a quarta maior do Nordeste e conquistou reconhecimento por sua solidez e seu compromisso com o cliente, fornecedores e colaboradores.



Marketing da mulher



Proprietárias de um poder econômico global de US$31,5 trilhões, as mulheres ainda são sub-representadas em campanhas e estratégias de marketing segundo um estudo GEM® Lift 2024, realizado pela Circana – empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo.



O levantamento reforça o papel crucial que a publicidade e a mídia desempenham na construção de uma sociedade mais equitativa e na superação de estereótipos de gênero. E mostra que campanhas que retratam as mulheres de forma precisa e positiva, podem gerar um aumento de vendas de até 10 vezes o dobro do identificado em 2019.



Atendimento



Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento revelam que as operadoras privadas superam em 29% a média geral do setor nos atendimentos resolvendo em 39,6 horas, enquanto a média entre todas as operadoras é de 56 horas.

O levantamento mostra que 88% das operadoras já disponibilizam serviços de auto-atendimento digital, seja por meio de plataformas web ou aplicativos, facilitando o acesso dos usuários. Um aspecto que merece destaque é o atendimento itinerante, adotado por 60% das operadoras.



Consumidor



A campanha da Semana do Consumidor do RioMar Recife segue amanhã (16) com oportunidades de compras em produtos de diversos segmentos, além de serviços. Haverá ainda shows gratuitos de Adilson Ramos e Banda Labaredas, na sexta e sábado.



O início da produção do SUVW Novo Tera é 100% desenhado, desenvolvido e fabricado no Brasil. - Divulgação

SUV da Volks



A Volkswagen do Brasil iniciou a produção na fábrica de Taubaté (SP) do SUV Tera considerado o modelo Volkswagen mais importante dos últimos tempos para a região América do Sul. O Novo Tera foi 100% desenhado, desenvolvido e fabricado no Brasil. A produção do novo SUV já está movimentando a cadeia de fornecedores, gerando novos empregos e inovando o processo produtivo da unidade de Taubaté, onde será fabricado. O veículo chega ao mercado no primeiro semestre para democratizar o segmento de SUVs no País, do qual a Volkswagen já é líder.



TCE e prefeitos



Nesta terça-feira (18) começa o 6º Seminário Novos Gestores Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) com prefeitos, secretários municipais e presidentes de Câmaras de Vereadores dos 184 municípios do Estado. O tema deste ano é “Transformando a Vida do Cidadão” e o evento vai apresentar desafios da gestão pública em tempos de crise, destacando o papel pedagógico do TCE-PE e mostrando boas práticas que impactam na qualidade dos serviços prestados à população.