Governo superestima potencial do consignado do setor privado esquecendo dívida do empregado

Desenhado pelo setor bancário com resposta à proposta de extinção do Saque Aniversário, o crédito consignado para os quase 50 milhões de empregados com carteira assinada no setor privado virou uma aposta do governo Lula como ferramenta de melhoria de popularidade. Sem levar em conta que troca de dívida média existente é muito maior que potencial de empréstimo pelo novo sistema.



Desde o começo o governo, representantes dos bancos e analistas estimam que o potencial de mercado do novo empréstimo seria R$120 milhões feito em cima do saldo que o setor privado tem no FGTS. Pode ser. Mas o grande problema do empréstimo é que a garantia que o empregado poderá dar, não banca o risco a ponto de fazer baixar as taxas atuais de 40% ao ano de modo a permitir um financiamento maior.



Garantia firme



O governo permitiu que o empregado possa dar como garantia, ao empréstimo, 10% de seu saldo e toda multa rescisória. Pode parecer atrativo, mas o número de empregados que tem um saldo no FGTS que permita um empréstimo maior está muito abaixo do número mágico de 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada.



Ou seja: os 10% do saldo de sua conta vinculada da grande maioria não representam um valor que ajude muito ao trabalhador sacar um valor expressivo, Porque assim como no Saque Aniversário, a conta de crédito na conta do trabalhador no FGTS é o valor do empréstimo total dos depósitos menos os juros trazidos a valor presente. No novo empréstimo, o valor a ser creditado será os 10% mennos os juros trazidos a valor presente. O que exige que o tomador tenha um belo saldo na conta para um crédito maior.



Multa rescisória



Tudo indica que será a possibilidade de o trabalhador poder incluir a multa rescisória na demissão sem justa causa que pode gerar um crédito maior. Mas assim como no Saque Aniversário, o problema é o tamanho dos juros. Sem ele passar de 1,29% ao mês (o que hoje se cobra no Saque Aniversário), o trabalhador corre o risco de receber só a metade do valor da multa que terá direito na hora da demissão.



O que o governo Lula não leva em conta é que uma coisa é o sujeito fazer um empréstimo - mesmo pagando juros de 1,29% ao mês com prazos de até 10 anos - no Saque Aniversário numa operação que, na verdade, é antecipação de um recebível sabendo que depois de dois anos recebe a multa rescisória.

Outra é entregar essa mesma multa para um empréstimo que o fará ter na hora da demissão receber apenas os dias trabalhados, os meses de férias e do 13 salário do ano.



Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro Luiz Marinho do Trabalho. - Ricardo Stuckert / PR

Equacionar dívida



Isso não quer dizer que milhares de trabalhadores não tentem fazer o consignado. Mas o principal entrave é que o valor a ser creditado pelos bancos, certamente, não vai fazer o sujeito equacionar suas dívidas.



Mas tem outras coisas interessantes. A primeira é que o governo está abrindo um extraordinário banco de dados dos trabalhadores aos bancos que vai lhe permitir não só oferecer consignado, mas todo o pacote de produtos que têm que agora o acesso ao E-social entregou aos bancos.



Acesso ao E-social



Esse é um ativo que só os mega bancos têm com o pagamento da folha de pessoal das empresas que são clientes (Itaú e Bradesco tem aproximadamente 50% desse serviço), e que agora estarão disponíveis a todos os bancos habilitados ao novo consignado. Esse é um ativo que receberão a custo zero e que agora poderão trabalhar. Clientes com carteira assinada podem ser receptivos a muito mais produtos que o novo empréstimo.



O presidente Lula disse que o trabalhador com novo consignado poderá trocar as suas dívidas por um empréstimo com juros menores. Lula que certamente nunca pediu empréstimo no crédito pessoal esquece que na hora que o trabalhador vai ao banco quer saber, primeiro o valor que vai receber e depois a prestação que vai pagar. Poucos querem saber o que é mesmo taxa efetiva de crédito porque o dinheiro mais caro é aquele que não chega na conta.



Crédito pessoal



Isso explica por que mesmo cobrando as taxas que os bancos cobram, eles têm mais empréstimos no crédito pessoal (R$1,8 trilhão) do que os para empresas (900 bilhões) que, por óbvio, fazem as contas de juros. O Brasil não é os Estados Unidos que tem centenas de bancos e o cliente pode escolher o que cobra menos. No Brasil, o crédito pessoal para a maioria dos tomadores é quase uma deferência do banco.



Mas tem uma coisa que até agora pouco se falou que é a tarefa que o E-social impõe às empresas e que tem a ver com o comprometimento de até 35% da renda. O programa parte do princípio de que o E-social tem todas as informações do trabalhador, o que não é verdade. Na base do E-social, por exemplo, não estão os descontos de parcelas de pensão alimentícia. Nem informações de benefícios que a empresa pode fornecer e descontar da folha de pagamento.



Seleção e controle dos empréstimos do Crédito do Trabalhador será pela Carteira de Trabalho Digital. - Divulgação

Banco define



Pelas regras, o banco pode pegar os valores para fazer seus cálculos e definir o que tem garantia para emprestar. Mas sempre vai existir o risco de os 35 % já estiverem ultrapassados. Além disso, a possibilidade de analisar os dados do E-social com os empréstimos tende a reduzir o valor final a ser liberado.



Isso não quer dizer que o volume a ser emprestado seja expressivo. Mas há uma enorme tendência de que os bancos tentem convencer ao tomador que é melhor fazer o Saque Aniversário do que o novo consignado. Até porque no Saque Aniversário, o valor já saiu da conta do FGTS e se ele for demitido poderá sacar a multa rescisória de 40%. O que se fizer o novo consignado já não estará disponível se der ela como garantia.



Dia do Salmão



Peixe mais usado na culinária asiática no Brasil, o salmão ganhou dia comemorado em 18 de março, se mantendo no topo entre os pescados mais consumidos no país. A versatilidade do peixe nas receitas é o grande destaque, já que ele pode ser consumido cru, grelhado, frito, assado, entre outros O salmão consumido no Brasil é essencialmente o proveniente do Chile onde o Brasil é o terceiro maior comprador, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão já sendo responsável por 10% da produção chilena. O Salmón de Chile ultrapassou a marca de 1,1 milhão de toneladas de peixes produzidos nos últimos dois anos.

Mídias das Bets



Um levantamento realizado pela Agência VIRTA, em parceria com o Instituto QualiBest, aponta que cerca de quatro em cada dez entrevistados (40%) consideram positivas, favoráveis e necessárias as propagandas das bets em eventos esportivos e os patrocínios das casas de apostas a times de futebol. A pesquisa mostra que as plataformas mais reconhecidas pelos entrevistados são Betano (61%), Bet365 (51%), Bet Nacional (48%), Esporte da Sorte (42%) e Vai de Bet (40%).



Leonie Sarubbo, diretora e pesquisadora do IATI. - Divulgação

Bioinsumos



No próximo dia 2 de abril, o Recife recebe o Workshop de Biotecnologia IATI/ALLBIOM evento, promovido pelo Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) em parceria com a ALLBIO - empresa paulista especializada no desenvolvimento e aplicação de soluções biotecnológicas sustentáveis - reunindo pesquisadores e especialistas brasileiros com o objetivo de debater tendências, desafios e soluções inovadoras para o crescente setor de bioinsumos.



O encontro, que ocorrerá das na sede do IATI no bairro do Prado abordando temas como sustentabilidade, práticas sustentáveis na agricultura nacional tecnologias baseadas em microrganismos, biofertilizantes e defensivos biológicos.



Plaza Viva Mulher



Nesta quinta, dia 20 de março, a partir das 17h30, no Jardim P10, na área externa do Tio Armênio, o Plaza Shopping promove a segunda edição do Plaza Viva Mulher com a jornalista e consultora feminina Bruna Oliveira, da agência Soma Com Você. Em foco, empoderamento e networking com mais de 40 nomes de diversas áreas da sociedade.



Felicidade no Lide



Nesta terça-feira (18) no MV Empresarial, das 9h às 12h, o LIDE Pernambuco reunirá 200 lideranças empresariais do Estado no Fórum Regional de Felicidade no Trabalho com o objetivo de debater o presente e futuro das relações humanas no ambiente de trabalho e o impacto na produtividade das organizações.

Cimed no Náutico



A Cimed, terceira maior farmacêutica em volume de vendas no Brasil, é a nova patrocinadora do Clube Náutico Capibaribe. O patrocínio vai até 31 de dezembro. O Náutico é o primeiro clube de Pernambuco que a Cimed irá patrocinar e único do Norte/Nordeste na atual temporada.

Unit-PE no IRPF

Em parceria com a Receita Federal, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) inaugurou, segunda-feira (17), o seu Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). A unidade vai orientar e oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos, de forma presencial ou remota, a pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais (MEI) e organizações da sociedade civil.



Novo diretor



O executivo Romulo Avellar é o novo diretor Comercial e de Marketing Vivix Vidros Planos. Ele está no Grupo Cornélio Brennand desde 2017, onde foi presidente da Cimento Bravo, que pertence ao GCB. Rômulo é administrador com pós-graduação em Gestão Empresarial e tem experiência nas áreas comercial, trade marketing e operações em indústrias nacionais e multinacionais.



Geração de energia eólica no Nordeste - Divulgação



Energia Limpa

Atrás apenas da China, o Brasil é um dos países com o número de certificado I-REC, usado para comprovar a origem renovável da eletricidade consumida pelas empresas. Em 2024 ele chegou a marca de 50 milhões de documentos virando uma ferramenta de qualidade de empresas certificadas, entre elas a pernambucana Kroma Energia que tem a gestão de mais de 600 clientes no Ambiente de Contratação Livre com certificado I-REC.



PE-Mulher 2025



A secretária estadual de CT&I, Mauricélia Montenegro abre na próxima quinta-feira (20) no auditório do Centro de Avanço Tecnológico do Parque Tecnológico Industrial (Parqtel), na Várzea, a segunda edição do Movimenta Indústria PE-Mulher cuja edição 2025 reunirá 200 profissionais da indústria, empreendedores, pesquisadores e lideranças do setor público e privado num evento gratuito das 9h30 à 13h30.



Conibem 2025

Nos dias 27 e 28 de novembro no Hotel Tivoli, na Avenida Liberdade Lisboa, Portugal acontece a ququarta edição da Conferência Ibero Americana de EDnergia (Conibem) que reúne 150 especialistas do Brasil, Portugal e Espanha numa programação de palestras que contemplará questões técnicas, regulatórias, ambientais, jurídicas, políticas, sociais, econômicas, entre outras. No programa deste ano, três temas se destacam: Operação de Sistemas Elétricos – Fontes Renováveis; Armazenamento de Energia e UHE Reversíveis e impacto dos novos Data Centers e Inteligência Artificial no setor elétrico.