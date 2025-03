Clássico das Multidões: Torcedores com tornozeleira eletrônica foram presos no estádio do Arruda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Três torcedores que usavam tornozeleira eletrônica foram presos no estádio do Arruda, durante o Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, realizado no sábado (15). De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), ao todo nove ocorrências foram registradas pela polícia responsável pelo reforço na semifinal do Campeonato Pernambucano.

Os três homens com tornozeleira não tiveram os nomes divulgados. A SDS explicou, em nota, que a autuação em flagrante ocorreu por descumprimento do perímetro permitido. Eles foram conduzidos à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande.

A Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva registrou outras duas ocorrências no estádio: um homem autuado por posse e uso de drogas e outro por ter jogado um copo de bebida no campo.

Nas imediações do estádio, uma pessoa foi autuada em flagrante delito por maus-tratos a animais, dano ao patrimônio, falsidade ideológica e desacato a autoridade.

Já na entrada do estádio, três torcedores tiveram os celulares furtados.

Ao todo, 874 policiais militares foram escalados para reforçarem a segurança dos torcedores.

OPERAÇÃO NA VÉSPERA DO JOGO

Na sexta-feira, dia anterior à partida, uma operação da Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz.

No cumprimento dos mandados foram apreendidos barrotes, facas, explosivos, pedaços de ferro, diversos produtos falsificados como camisas, bermudas e copos personalizados.