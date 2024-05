Met Gala: evento de moda acontece hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A primeira segunda-feira de maio já é patenteada para receber o Met Gala, um dos principais eventos do mundo da moda. Nesta segunda (6), o tapete vermelho do The Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova Iorque, recebe diversas celebridades que usam looks que influenciam estilos e tendências ao redor do mundo.

O evento tem a proposta de arrecadar fundos para o Costume Institute do próprio museu, que reúne diversos itens que são importantes para a história da moda. Este ano, a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, Bad Bunny, Zendaya, Chris Hemsworth e Jennifer Lopez são os anfitriões do evento.

A edição 2024 vai celebrar a nova exposição do Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, em português: "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda". Já o tema do dress code do evento será o "Jardim do Tempo".