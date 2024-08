Nova tecnologia permite sentir aromas de produtos em compras online

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Já pensou poder sentir o cheiro do perfume, hidratante ou cosmético que você está comprando on-line? Pois é, agora isso é uma possibilidade. A startup brasileira Noar foi a primeira do mundo a conseguir exalar 'um cheiro digital'. A empresa revolucionou o setor de beleza ao criar um dispositivo eletrônico, como um tablet, que dispara "cheiro seco" sem gotículas, através de um dispositivo ligado a um celular.

O olfato, além de ser ligado à memória e às emoções, também é um sentido muito pessoal e que varia de pessoa para pessoa, proporcionando diferentes experiências para cada um. A tecnologia foi pensada e aprimoarada para não utilizar papel, não colocar na pele e nem precisar tirar a máscara (em tempos de pandemia) para sentir o aroma.

A Noar é uma startup faz parte do grupo Wheaton, que é líder no mercado de frascos de vidro para o setor de perfumaria e atua no Brasil e no exterior. Aqui, a Noar vai lançar uma nova versão do produto no país durante a FCE Cosmetique. “O dispositivo, agora, virou um tablet e a fragrância pode ser testada direto no aparelho, sem a necessidade de estar conectado a um celular, nem de fazer o download do aplicativo”, explicou a CEO e idealizadora da Noar, Claudia Galvão.

“Ele comporta até 20 fragrâncias e cada refil permite 100 disparos. Quando o refil acaba, o tablet avisa para que ele seja substituído. ”, completa. Ela afirma ser um desafio “encapsular as fragrâncias” sem misturar todos os aromas. Além da atuação no setor de perfumaria e beleza, a tecnologia também poderá ser utilizada para testar o olfato de pessoas, auxiliar na recuperação de pacientes de Covid-19 ou que tiveram alguma alteração no olfato.