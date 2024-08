Exposição Mundo dos Dinossauros encerra esta semana no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fica até este domingo (25) a exposição Mundo dos Dinossauros RioMar, a maior da América Latina. São, ao todo, 40 réplicas dos animais em tamanho real, com sons e movimentos realistas. A exposição, que simula o habitat natural dos dinossauros tem acesso é gratuito, com inscrição através do App do RioMar Recife.

“Mundo dos Dinossauros RioMar” é uma exposição interativa e educativa, que transporta as pessoas para o habitat natural dessas espécies antigas. Entre as estrelas da mostra, estão alguns dos mais icônicos dinossauros já conhecidos pela ciência, como o Tyrannosaurus Rex, o mais famoso da espécie de todos os tempos e um dos maiores carnívoros da história, além do Velociraptor e o Triceratopo.

A exposição no RioMar Recife também conta com espécies que habitaram o território brasileiro, como o Tapuiasauros Macedoi, com seus 6 metros de altura e 14 metros de comprimento, e o Staurikosaurus Pricei, o primeiro dinossauro brasileiro a ser descrito, cujos fósseis foram encontrados no Rio Grande do Sul. A mostra conta ainda com o Oxalaia Quilombensis, maior dinossauro já encontrado no Brasil, descoberto em 2011, no Maranhão.

Serviço: Exposição "Mundo dos Dinossauros"

Local: Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife

Data: até o próximo domingo, dia 25 de agosto

Horário: segunda-feira a sábado, das 9h às 21h; e domingos e feriados, das 12h às 20h

Entrada: Gratuita, mediante inscrição no App do RioMar Recife