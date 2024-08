Comemorando 40 anos de carreira, Patati e Patatá trazem o espetáculo "Sorrir e Brincar" ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem dúvidas, se você nasceu entre a décad ade 90 e os anos 2000, já ouviu o trecho da música "se você quer sorrir, é com Patati, se você quer brincar, é com Patatá!". Celebrando 40 anos de carreira, a dupla de palhaços Patati e Patatá apresentam o show “Sorrir e Brincar” no dia 29 de setembro, às 14h, no Teatro RioMar Recife.

O espetáculo trará diversas músicas marcantes da dupla, como "Dança do Macaco", "Lorô" e "Ronco do Vovô", com um show para toda família. A trajetória de Patati e Patatá começou na década de 1980, e em 2010, o lançamento do álbum “Brincando com Patati e Patatá” solidificou seu sucesso em todo o Brasil, com mais de 300 mil cópias vendidas. Desde então, a dupla tem mantido sua relevância através de novos lançamentos, participações em programas infantis e turnês internacionais, incluindo na Europa. No YouTube, eles continuam sendo um dos artistas brasileiros mais assistidos da plataforma.

SERVIÇO

Patati e Patata - espetáculo Sorrir e Brincar

Quando: 29 de setembro, às 14h

Onde: Teatro RioMar Recife