Cena Nordeste Festival chega em Olinda com programação cultural gratuita

Neste sábado (31) e domingo (1º), o Cena Nordeste Festival, ação do Consórcio Nordeste em parceria com as secretarias de Cultura dos nove estados da região, desembarca em Pernambuco. Mais precisamente em Olinda, no Mercado Eufrásio Barbosa. Depois da parada em Pernambuco, o Cena Nordeste Festival segue para Rio Grande do Norte (21 e 22 de setembro), Sergipe (11 e 12 de outubro), Ceará (16 e 17 de novembro) e Bahia (7 e 8 de dezembro).

A programação é 100% gratuita e contará com ampla grade de lazer e entretenimento para todas as idades. Entre as mais de 50 atividades e atrações, destaque para shows de Gerlane Lops, Quadrilha Junina Raio de Sol e Gabi do Carmo; Feira na Laje; arena gastronômica Pernambuco Bom de Mesa; e o Fórum Nordeste de Produção Cultural. O evento contará ainda com apresentações circenses e teatrais, desfile de moda, exibições de filmes, imersões culturais, lançamento de livro infantil, entre outras atividades.



“O Cena é uma oportunidade incrível para celebrar a cultura nordestina e promover a integração entre os estados da nossa região, reforçando o papel de Pernambuco no panorama cultural do Nordeste”, afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.



No sábado (31), o evento começará com o Fórum de Produção Cultural e uma vivência circense, seguidos por programação com intervenção de grafiti e diversas exposições. O Mercado Criativo de Pernambuco e a Loja de Artesanato estarão disponíveis o dia todo, enquanto atividades como a Mostra Audiovisual e o Desfile Performático da MAPE adicionam um toque especial à agenda. As atrações irão se estender até a noite com shows e apresentações culturais.



Já no domingo (1º), o Cena Nordeste em Pernambuco terá programação com ativações culturais dos demais estados do Nordeste, considerando que cada um trará uma atração representativa das suas tradições. Na grade: o Ceará apresenta uma Mostra Audiovisual e uma sessão de bate-papo; Alagoas oferecerá o Espetáculo "CHEIA", de Joelma Ferreira; Sergipe trará a apresentação de cultura popular "Samba de Pareia"; o Piauí exibirá o show da Banda de Pop Validuaté; a Bahia apresentará uma intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro; a Paraíba mostrará o espetáculo "Brincando de ser Brincante" com a Trupe Família Los Iranzi; e o Rio Grande do Norte encerrará com um show de forró pé de serra do Fuxico de Feira.



“Eu estou muito feliz. Feliz de celebrar a arte e a cultura nordestina através do Festival Cena Nordeste. Esse Festival simboliza o compromisso do Consórcio Nordeste, através da nossa Câmara Temática da Cultura, em promover o intercâmbio cultural entre os estados da nossa região, fortalecendo a nossa integridade regional e impulsionando o desenvolvimento econômico”, afirmou Fátima Bezerra, presidente do Consórcio Nordeste.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA CENA NORDESTE - PERNAMBUCO



SÁBADO (31):

9h às 12h - Fórum Nordeste de Produção Cultural: Empreendedorismo Cultural - Teatro Fernando Santa Cruz.

9h às 11h - Imersão Territórios Culturais - Mercado Eufrásio Barbosa.

9h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa.

10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do mezanino.

10h às 20h - Mercado Criativo de Pernambuco (ADEPE) - Sala Janete Costa.

10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato.

10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom"- Palco do Hall de Entrada.

12h às 20h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa" com SEBRAE e Instituto César Santos (ADEPE) - Boxes.

13h às 20h - Feira na Laje - Sala Janete Costa.

14h às 15h45 - Mostra audiovisual (CE) e sessão de bate-papo - Teatro Fernando Santa Cruz.

15h30 - Lançamento do Livro infantil Conversa Frutífera e sessão de bate para com os autores - Editora CEPE - Hall da Livraria da CEPE

17h - MAPE - Moda Autoral de Pernambuco homenageia Naná Vasconcelos - CCMEB.

17h - Aula-show com a chef Vânia Elihimas - Sala Janete Costa.

17h30 - Espetáculo "CHEIA" de Joelma Ferreira (AL) - Teatro Fernando Santa Cruz.

18h - Solenidade de abertura - Palco do Hall de Entrada.

18h30 - Gerlane Lops - Palco do Hall de Entrada.

19h - Quadrilha Junina Raio de Sol- Palco do Hall de Entrada.

20h - Gabi do Carmo (Afronambuco) - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes:

9h às 12h - Intervenção Literária - Livros Livres - Mercado Eufrásio Barbosa.

9h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria.

9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco - Espaço CEPE.

10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada.

10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada .

10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB.

13h às 20h - Operação DETRAN “Prevenção segundos que salvam vidas” - Em frente ao MEB.

14h às 17h - Escambo Literário - Hall da entrada principal.



DOMINGO (1º):

09h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa.

10h - Exposição e oficina artística do projeto Galeria Reciclada Cepe - Hall da Livraria da CEPE.

10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do Mezanino.

10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato.

10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom" - Palco do Hall de Entrada.

11h - Espetáculo "Brincando de ser Brincante" com a Trupe Família Los Iranzi (PB) - Hall do Teatro Fernando Santa Cruz.

12h às 21h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa - Boxes.

13h às 20h - Feira na Laje.

14h - Orquestra do Maestro Óseas e Cia. de Dança Adriana do Frevo - Palco do Hall de Entrada.

14h - Aula-show com chef Raphael Diniz - Sala Janete Costa.

14h30 às 16h30 - Imersão Territórios Culturais - Ponto de Encontro Mercado Eufrásio Barbosa.

15h - Apresentação de cultura popular "Samba de Pareia" (SE) - Palco do Hall de Entrada.

15h30 - Aula-show com Chef Heleno Junior - Sala Janete Costa.

16h - Maracatu Encanto do Pina - Palco Hall de Entrada.

17h - Aula-show com a chef Amanda Escobar - Sala Janete Costa.

17h - Espetáculo de teatro "Ensaio sobre a memória" com a Pequena Companhia de Teatro (MA) - Teatro Fernando Santa Cruz.

18h - Show da Fuxico de Feira (RN) - Palco do Hall de Entrada.

19h - Show da Validuaté - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes:

9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco.

10h às 12h - Intervenção Literária - Livros livres - Mercado Eufrásio Barbosa.

10h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria.

10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada.

10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada.

10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB.

13h às 20h - Operação DETRAN “Prevenção segundos que salvam vidas” - Em frente ao MEB.

14h às 17h - Escambo Literário - Hall de entrada.



SERVIÇO:



Cena Nordeste Festival

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, S/N - Varadouro, Olinda.

Quando: 31 de agosto e 1º de setembro, das 9h às 22h.

Entrada gratuita