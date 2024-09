Evento debate Inovação no Empreendedorismo em talk comandado por mulheres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta quita-feira, às 17h, o ConexSoma, da comunicadora e empresária Bruna Oliveira, vai receber convidadas especiais. A edição que marca o começo de setembro vai debater os Processos de Inovação no Empreendedorismo, com troca de experiências, tendências de mercado, insights e coffe break.

A especialista em gestão de projetos e inovação, Letícia Falcão, vai ser uma das responsáveis por comandar a edição. Sócia e diretora de operações da Fab Lab Recife e coordenadora do Movimento Mulheres Makers, ela promete expor os segredos e vantagens de ter um olhar voltado para a transformação social, além de insights criativos que norteiam sua trajetória de sucesso.

A cientista social, mestre em design e gestão de projetos, Karol Brasileiro, completa o time de mulheres nesse ConexSoma. Ela promete levar toda sua expertise no eixo de inovação aberta no Porto Digital - além do eixo de empreendedorismo da instituição, representando a JUMP, a aceleradora de negócios do Porto Digital.