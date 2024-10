Casamento de João Gomes e Ary Mirelle: confira detalhes do evento que acontece nesta tarde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está acontecendo na tarde desta segunda-feira (21), a cerimônia que celebra o casamento do cantor pernambucano João Gomes e da influencer Ary Mirelle. O casal escolheu o Castelo da Oficina Francisco Brennand para realizar o evento. O Padre Dom Marcelo foi o responsável pela cerimônia, a decoração foi feita por Eider Santos, os doces e o bolo de Benta Brigaderia, de Alexandra Barbosa, e bem-casados de Dona Wilde Barbosa.

A estilista Rosa Clara assinou o vestido da noiva. Além disso, Francis Gastronomia assina o buffet de entrada do casório. As atrações musicais da festa são surpresa, inclusive para os noivos.

Durante o início da cerimônia e entrada dos padrinhos, tocaram diversas músicas que representam a cultura pernambucana, como "Dona da Minha Cabeça", "Espumas ao Vento" e "Anunciação", uma bela homenagem a essência do cantor João Gomes, que representa o forró e piseiro pernambucano.

No altar, além das alianças e palavras tradicionais de uma cerimônia católica, o casal também recitou, cada um, uma carta para o seu par.

O Instagram de João Gomes fez uma live durante a cerimônia, e chegou a bater mais de 108 mil pessoas assistindo simultaneamente.

Famosos Presentes

Alguns famosos estão presentes no evento, a pernambucana Mirella Santos e a paraibana Gkay são nomes presentes. Mirella, inclusive, é uma das madrinhas do casal. A cantora pernambucana Joyce Alane, que canta junto à João o hit "Deixa ir" também está presente. Além disso, o cantor Xand Avião também está no Recife celebrando o casal com a sua esposa, Isabele Temoteo. A cantora Mari Fernandez também está no local.

As madrinhas do casamento de João Gomes e Ary - Reprodução/Instagram/@deubradias Gkay, muito reconhecida no mundo da moda, montou um look all black, da grife francesa Schiaparelli - Reprodução/Instagram O casal Xand Avião e Isabele vieram de jatinho para o Recife - Reprodução/Instagram Isabele Temoteo com look all black - Reprodução/Instagram O casal pernambucano Mirella Santos e Gabriel Farias, com a filha Luna - Reprodução/Instagram A noiva Ary Mirelle está no local desde o início da tarde para os preparativos - Reprodução/Instagram

João e Ary



O cantor pernambucano João Gomes bombou no piseiro no São João de 2021, aos 20 anos de idade. O seu relacionamento com Ary começou em novembro de 2022 e chegaram a terminar a relação em abril, mas relataram no mês seguinte. Eles ficaram noivos em novembro de 2023.



Os dois se tornaram papais de Jorge, que nasceu dia 16 de janeiro deste ano. O bebê de 10 meses foi muito celebrado. "Seja bem vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", escreveu João Gomes na publicação que anunciou o nascimento na época.

Quem é João Gomes?



João Fernando Gomes Valério, 24, nasceu em Serrita, no interior de Pernambuco, e começou a cantar aos sete anos no coral da igreja. Mas, foi em 2019 que viralizou nas redes sociais com vídeos cantando. O seu álbum de estreia, lançado em 2021, alcançou destaque nacional, tornando-o o cantor mais ouvido do país nesse ano. "Meu Pedaço de Pecado", "Se For Amor" e "Eu Tenho a Senha" são as músicas que viralizaram do seu primeiro álbum.

Foi em 17 de agosto de 2022 que João Gomes parou o Recife com a gravação do seu primeiro DVD, no Marco Zero. O show foi aberto ao público e recebeu mais de 150 mil pessoas. O DVD contou com a participação de Vanessa da Mata, L7nnon e Fagner.