Quase um ano depois de suspender o recebimento de originais, devido ao estoque acumulado para avaliação, a Cepe Editora vai abrir chamada para novos livros, agora com prazo determinado: de 1º de fevereiro a 4 de abril. As inscrições e o envio dos textos poderão ser feitos pelo site da editora pernambucana, uma das mais respeitadas e procuradas por escritoras e escritores de todo o Brasil. Os originais recebidos serão analisados pelo Conselho Editorial, e os recomendados poderão ser publicados a partir de 2025. Para saber mais, acesse o site: https://editora.cepe.com.br/originais/index.

O surgimento de pequenas editoras e a impressão de tiragens menores, nos últimos anos, vem ampliando os catálogos da literatura brasileira. Para se ter uma ideia, no ano passado, a Patuá, de São Paulo, mas que publica autores de diversos estados, lançou 400 títulos – dentre os cerca de 3.000 originais para avaliação. Neste início de ano, muitas editoras estão à espera de novos textos. A urutau iniciou ontem a chamada para autores do Sudeste, e vai abrir para estados diferentes a cada mês – para Pernambuco e parte do Nordeste, por exemplo, a chamada, com janela de um mês, será em março e agosto. Confira as datas e os estados no Instagram @editoraurutau. A M.inimalismos está recebendo até o dia 31 de janeiro, confira no Instagram @m.inimalismos. Desde ontem, e até 20 de fevereiro, a Jaguatirica aguarda originais de não-ficção, com a previsão de 10 livros publicados sem custo para os autores. Saiba mais no site www.publique.editorajaguatirica.com.br. Outra que abriu a chamada, para poesia e prosa, é a Folheando, até 17 de fevereiro. Veja @editorafolheando no Instagram. Especificamente para mulheres, o selo Auroras da Penalux vai reabrir em breve para a seleção de originais – acompanhe o Instagram @seloauroras e saiba quando.

Essas são apenas algumas opções. Tire o livro da gaveta. Deixe a palavra respirar, procure uma editora. Comece a publicar, ou se já começou, publique mais. Livro é para ser lido, lançado, distribuído, debatido. Faça a literatura circular, e vá junto.



Concurso da Ria

Novo selo editorial da Ria Livraria, o EditoRia lançou concurso para inéditos em busca de publicação. As inscrições vão até 30 de janeiro. Os três primeiros colocados também levarão prêmio em dinheiro, além de terem as obras publicadas. Mais informações no Instagram da @rialivraria_.



13 anos da Patuá

Será no dia 24 de fevereiro, na Livraria Patuscada, a festa de aniversário da editora Patuá, fundada e dirigida por Eduardo Lacerda. Durante o ano, estão programados lançamentos coletivos e celebrações em outras cidades do país, como Recife, João Pessoa, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Muito querido por autores e leitores no Brasil inteiro, Edu promete estar presente.

Simone Campos traduziu para a Aleph - Divulgação



Traduzir Philip K. Dick

A Aleph traz “Olho no céu”, do cultuado escritor de ficção científica Philip K. Dick. Originalmente publicado em 1957, recheado de questões filosóficas, a tradução da edição brasileira coube à escritora Simone Campos. “Foi um sonho realizado e um desafio. Eu estava morando no Vale do Silício (o local onde se passa o livro) enquanto o traduzia”, conta Simone, que assina um ensaio sobre a experiência, disponível em www.orbita.editoraaleph.com.br/olho-no-ceu/. Siga no Instagram @simon3campos.



Maria Flor

O livro infantil de Mitafá (@mitafa_f) será lançado neste domingo, 21, às 10h da manhã na Livraria do Jardim, no Recife. Haverá apresentação de mágica junto com o lançamento.



Antes do ano que vem

Visto já em 14 estados por mais de 40 mil pessoas, o espetáculo “Antes do ano que vem” está em cartaz no teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, até 25 de fevereiro. A comédia com a atriz Mariana Xavier busca abordar com leveza os temas nem sempre leves da saúde mental. Neste domingo, 21, após a sessão das 18h, a atriz recebe para um bate-papo o psiquiatra Fabio Barbirato, especialista em saúde mental infantojuvenil. O texto da peça é de Gustavo Pinheiro, com direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.



Sempre um Papo: literatura indígena

Nesta quarta, 24, Denizia Kawani e Cristino Wapichana debatem a “Literatura indígena: vozes ancestrais contemporâneas”, no Sesc Vila Mariana em São Paulo. A mediação será de Geni Nuñez (@genipapos). A atividade do Sempre Um Papo (@sempreumpapo) e do Sesc SP começa às 19h30.



Aniversário da APL

A Academia Pernambucana de Letras (APL) faz festa de aniversário, no Recife, na próxima sexta, 26. Uma das mais antigas do Brasil, a APL celebrará 123 anos, com a cerimônia de posse da nova diretoria, mais uma vez sob a presidência de Lourival Holanda, e a premiação do concurso literário de 2023. A saudação caberá à acadêmica Flávia Suassuna. O músico Jonatas Onofre encerra a festa. A partir das 7 da noite, na sede da instituição.



Clara Haddad no Recife

Narradora de histórias premiada na Europa, a escritora, atriz e biblioterapeuta luso-brasileira Clara Haddad estará no Recife, no sábado, 27, para lançar o livro infantil “A velhinha e o porco”. Fundadora da primeira escola de narração em Portugal, para a formação de narradores e mediadores de leitura, Clara Haddad é criadora do grupo online de storytelling “Confraria das Palavras”, onde realiza mentoria coletiva. O evento na capital pernambucana contará com a participação da também autora Lenice Gomes. Na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, a partir das 4 da tarde.



Baixo Paraíso

Isabella de Andrade lança em Brasília o seu romance “Baixo Paraíso”, em bate-papo com Gabrielle Alves e Deborah Fortuna. Na ocasião também haverá leitura cênica de Meimei Bastos. A publicação é da Diadorim (@diadorimeditora). Na Livraria Circulares, na 113 Norte, a partir das 4 da tarde.



[Com] jecturas

Projeto virtual do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, o [com]jecturas será lançado no próximo dia 30. Programa com episódios mensais sobre o universo literário, também objetiva promover maior integração entre escritores lusófonos e brasileiros, e as literaturas do Brasil, Portugal e países de Língua Portuguesa. O primeiro episódio na terça, 30, às 4 da tarde no horário brasileiro, será com a escritora portuguesa Cristina Drios, selecionada para participar da 4ª Residência Literária Flipoços Camões, de 27 de abril a 5 de maio em Poços de Caldas. Procure o canal do Flipoços no Youtube e assista.



Formação de tradutor de livros

O LabPub oferece o curso online de formação de tradutor de livros, a partir de março. Com os professores Guilherme Kroll e Cassius Medauar. Inscrições com desconto até o próximo dia 23. Mais informações no site www.labpub.com.br.



Índice

Chega ao Brasil pela Fósforo um dos melhores livros de 2022, segundo a revista New Yorker: “Índice: uma história do: Uma aventura livresca, dos manuscritos medievais à era digital”, de Dennis Duncan. A tradução é de Flávia Costa Neves Machado. A obra estará nas livrarias no início de fevereiro.

Romance de autora egípcia é publicado pela Rua do Sabão - Randa Shaat

Iman Mersal

Agraciada com o Prêmio Sheik Zayed de Literatura, um dos mais importantes para escritores de língua árabe, em 2021, a egípcia Iman Mersal tem o romance “No rastro de Enayat” publicado pela Rua do Sabão. A tradução é de Nisreene Matar. Esta é a primeira obra da autora no Brasil. Mersal tem livros publicados em mais de vinte países.

Escritora brasileira vive na Suécia - Divulgação

Isabel Cintra

Escritora brasileira que vive em Estocolmo, na Suécia, Isabel Cintra apresenta seus livros infantis: “O Pequeno Grande Alfaiate” e “A Princesa e o Espelho”, com ilustrações de Zeka Cintra, ambos disponíveis na Amazon. Segundo a autora, “em cada página dos meus livros, vejo um convite para todas as crianças, em especial aquelas que não se viram representadas nos contos de fadas tradicionais”. Para ela, as histórias são “uma celebração da diversidade e um lembrete de que todos têm um lugar mágico e especial nas narrativas da vida”. Mais informações no site www.isabelcintra.com.

Karine Asth venceu o Prêmio Jabuti - Divulgação



A escrita para Karine Asth

Vencedora do Jabuti com “Dentro do nosso silêncio” (Ed. Bestiário), Karine Asth brindou seus seguidores nas redes sociais com uma reminiscência da escrita em sua vida. Conta ela: “Vasculhando algumas caixas onde guardo lembranças da infância, encontrei muitas cartas que escrevia lá pelos meus 11 e 12 anos. Descobri que o gosto pela escrita começou aí. Nunca fui uma menina de falar muito. O jeito que encontrava para melhor me expressar era escrevendo. Colocava no papel todos os meus sentimentos de pré-adolescente. E o que começou com cartas virou diário poucos anos depois quando ganhei o meu primeiro. Minha escrita era essencialmente essa. Não havia me aventurado por contos ou histórias mais longas até alguns anos atrás, quando tomei a decisão de que escrever se tornaria o meu ofício”. E completa: “Hoje entendo que a escrita faz parte de mim”.