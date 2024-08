A vida ilustrada de J. Borges

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A paixão pelo cordel veio da infância, embalada pela tradição da cultura de contar histórias. Aprendeu a ler, aos 12 anos, com pressa de mergulhar na literatura dos livrinhos de cordel. E se tornou um dos maiores incentivadores da arte popular nordestina no Brasil, contando histórias em palavras e imagens: a xilogravura o conquistou, fazendo José Francisco Borges dedicar a vida inteira à arte do entalhe e das gravuras extraídas da madeira.

Ficou famoso e não perdeu o prumo, sua origem do Agreste pernambucano, a cidade de Bezerros, não saía da alma do artista, nem do resultado de sua arte. Ganhou a admiração e a amizade de grandes escritores, como Ariano Suassuna e Eduardo Galeano, sem deixar de cultivar a humildade, a simplicidade e a generosidade. Gostava de transmitir o que aprendeu, continuando a aprender e a transmitir. A realidade e a fantasia o habitavam sem dilemas. E o tempo talvez não se importasse com a mistura entre o passado e o presente, nos traços e cores de suas obras. A ilustração da vida é que importava.



Bestiário de Brandônio

A WMF Martins Fontes lança em agosto o “Bestiário de Brandônio – Fauna maravilhosa no Brasil do século XVII”, com ilustrações em xilogravuras de J. Borges. O livro traz trechos da obra “Diálogo das grandezas do Brasil”, de autoria atribuída ao português Ambrósio Fernandes Brandão. A arte de J. Borges reproduz “a experiência do passado colonial, dando a impressão de ser contemporânea do próprio Bestiário”, segundo a editora. Outras informações no site www.wmfmartinsfontes.com.br.



Mais sobre J. Borges

Para quem quiser conhecer um pouco mais da vida e da obra do xilogravurista pernambucano, a Cepe lançou em 2019 “J. Borges – Entre fábulas e astúcias”, de Maria Alice Amorim. O segundo volume de “Feira de sonhos – Artesanato pernambucano”, de Daniela Nader, Catarina Lucrécia e Márcio Markman, também traz informações preciosas a respeito do artista. E uma gravura exclusiva de J. Borges veio como encarte da edição 276, a mais recente, da revista Continente, publicada pela Cepe.



Estreia na ficção

Chegou o dia do encontro de Clarice Freire com os leitores, na apresentação de seu primeiro romance, publicado pela Record: “Para não acabar tão cedo” conta a história de duas irmãs idosas que, numa manhã, acordam em seus corpos rejuvenescidos – e o narrador da obra é o próprio Tempo. Será neste domingo, 28, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, na capital pernambucana, às 5 da tarde. Antes da sessão de autógrafos, a escritora conversa com Bianka Carvalho.

Cida Pedrosa estará na Biblioteca Pública de PE - Andrea Rego Barros @aregobarros



Claranã

O primeiro livro de poesia com rima e métrica de Cida Pedrosa ganha a segunda edição pela Cepe, com lançamento na próxima terça, 30, na Biblioteca Pública do Estado, no Recife, a partir das 18h. Antes dos autógrafos, haverá um bate-papo da poeta com o escritor da Academia Pernambucana de Letras (APL), Cícero Belmar. O prefácio da nova edição é de Antonio Carlos Nóbrega, e as ilustrações, de Luiza Morgado.



Mercado independente

Será na terça, 30, a live “Sobre trilhar o mercado independente do livro no Brasil”, com Mailson Furtado. O escritor foi vencedor do Prêmio Jabuti, em 2018, com uma publicação independente. No Instagram do Livronews às 7 da noite. Siga @livronewsnoinsta.

Raíssa Lettiére coordena laboratório de leitura - Divulgação



A terceira margem do rio

O conto de Guimarães Rosa será o mote do Veredas Laboratório de Leitura, com Raíssa Lettiére, a partir desta quarta, 31, em encontro online a partir das 7 e meia da noite. Um segundo encontro encerra o laboratório, na outra quarta, 7 de agosto. “Vamos mergulhar pelas diversas camadas de leitura do conto “A terceira margem do rio”, um dos textos mais lindos e transformadores da nossa literatura”, diz Raíssa. Inscrições pelo whatsapp (19) 99217-4079.

O livro de Dia Nobre em lançamento da Planeta - Divulgação



Incêndios da alma

Após pesquisa de vários anos em lugares como o Vaticano, São Paulo e Juazeiro, a escritora e historiadora Dia Nobre lança pela Planeta a segunda edição de “Incêndios da alma – Maria de Araújo e os milagres do Padre Cícero: a história que o Vaticano tentou esconder”. Na sexta, 2, será o lançamento na Janela Livraria do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a partir das 7 da noite, com a mediação de Luciana Araújo Marques. Na semana seguinte, na quinta, 8, o encontro será na Livraria da Tarde, em São Paulo, no mesmo horário, em conversa da autora com Carol Casati. Siga @dianobre_ no Instagram.



Edição e tradução

A Latinas Livraria em Florianópolis (SC) recebe na sexta, 2, o debate “Livro e literatura – Conversa sobre edição e tradução”, com o editor Marcelo Lotufo, da Jabuticaba, que também é tradutor e professor da UFSC, e a também editora, escritora e pesquisadora Ana Elisa Ribeiro. A mediação caberá a Cecilia Castro, da editora Luas. Bate-papo a partir das 7 da noite.

A atriz em cena de "Virginia" - Divulgação



Cláudia Abreu no Recife

De sexta, 2, a domingo, 4 de agosto, Cláudia Abreu estará no Teatro do Parque, no Recife, com o monólogo “Virginia”, inspirado na escritora Virginia Woolf, em direção de Amir Haddad. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla. A atriz respondeu a três perguntas para a coluna Literária do JC:

O que te fascina mais na obra de Virgínia Woolf? E na própria escritora?

"O que mais me fascina é sua imensa sensibilidade e sofisticação de falar sobre a existência de maneira singular. E como pode fazer isso passando por tantas tragédias e crises pessoais."

Como o monólogo sobre a escritora faz o leitor de Virgínia Woolf reconhecê-la no palco?

"O monólogo é um inventário íntimo de uma mulher brilhante em seus últimos instantes de vida. Poderia ser a Virgínia, como qualquer um de nós. Mas o leitor vai identificar sua imensa humanidade, seus personagens e referências pessoais e literárias."

O que Virgínia nos diz, hoje, sobre o desejo da escrita?

"Ela nos diz sobre persistir quando as condições são contrárias, pois ela escreveu uma obra brilhante quando as mulheres sequer podiam frequentar à escola. Pena que desistiu no final, mas isso é outra história."

Anita Presbitero comanda o Floriterárias - Divulgação



Slam das Minas

O Sarau das Floriterárias, grupo de leitura para mulheres comandado por Anita Presbitero, homenageia o Slam das Minas no próximo sábado, 3, na Livraria do Jardim, no Recife. Em Pernambuco, o Slam das Minas surgiu em 2017, e além de organizar batalhas de poesia, é um coletivo de poetas – conheça e siga no Instagram em @slamdasminaspe. O sarau tem entrada gratuita e começa às 2 e meia da tarde.

A escritora Christina Sharpe - Rachel Eliza Griffiths



Notas ordinárias

A Fósforo publica no Brasil a obra da escritora e pesquisadora Christina Sharpe, com tradução de Jess Oliveira. “Notas ordinárias” junta 258 textos breves em “um novo modo de contar a própria vida e a de outras pessoas negras”. Em 2023, a autora teve o livro “No vestígio: negritude e existência” publicado aqui pela Ubu.



Julio Bernardo

A Realejo Livros, de Santos (SP), lançou “O gordão pelado do outro lado da rua”, sexta obra do escritor e crítico gastronômico Julio Bernardo, o JB. O livro reúne “histórias marcantes de restaurantes, bares e bistrôs em São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Londres, focando nos espaços muitas vezes negligenciados: os banheiros”. À venda na livraria e no site www.oseulivreiro.com.br.

Escritora lança pela editora Libertinagem - Divulgação



Daniela Falcão

Entrou em pré-venda pela editora Libertinagem “Das cinzas de minha mãe”, de Daniela Falcão. A trama é inspirada na vida da avó da autora, e conta a história de uma órfã adotada pelo casal proprietário de uma fazenda, evocando memórias ancestrais femininas. Mais informações no Instagram @eu.danifalcao.



O elefante

Livro-poema de Carlos Drummond de Andrade, “O elefante” ganha nova edição pelo Reco-Reco, selo da Record, com ilustrações da artista argentina Raquel Cané. Segundo a divulgação, o poeta “recorre a esta figura que, para muitos, parece grotesca e de pouca sensibilidade, para apresentar tudo o que falta no mundo corrido e insensível de hoje”.

Reinaldo Polito explica a arte da oratória - Divulgação

Falar em público

A Literare Books lançou “Passo a passo para falar em público”, de Rachel e Reinado Polito, com técnicas de oratória para a vida pessoal e profissional. Este é o sexto livro dos dois em coautoria. Além de essencial para a carreira, falar em público também é fundamental para a vida pessoal, pois “a habilidade de se expressar de maneira eficaz fortalece relacionamentos, aumenta a autoestima e abre portas para novas oportunidades”.



Prêmio Jovens Talentos

Desde a última terça, estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro, realização do Publishnews em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt, e patrocínio da MVB. Esta é a oitava edição do prêmio, que reconhece profissionais da indústria editorial, com até 35 anos de idade. O primeiro colocado ganha uma viagem para a Feira de Frankfurt deste ano, em outubro. Inscrições até 9 de agosto pelo e-mail [email protected].



500 anos de Camões

Começou na última quarta-feira, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a exposição “A língua que se escreve sobre o mar”, em homenagem aos 500 anos de nascimento do autor de “Os Lusíadas”, o português Luís de Camões. Com realização da Embaixada de Portugal, da Biblioteca Nacional e do Ministério da Cultura do Brasil, e patrocínio do Instituto Camões e de Pinheiro Neto Advogados, a mostra tem entrada gratuita e segue até 4 de outubro.



Quintal de casa: memórias

Fernanda de Moraes está lançando seu primeiro livro, “um livro para reencontrar o quintal da infância”. A pré-venda de “Quintal de casa: memórias” está aberta. O evento de lançamento será no dia 24 de agosto, em Vitória da Conquista, na Bahia. Para apoiar a publicação da editora Xará, acesse @fernandam.primeiraimpressao no Instagram.



Oportunidades disfarçadas

A Sextante lança nova edição, revista e atualizada, do livro que relata mais de duzentas ideias criativas, escondidas em “Oportunidades disfarçadas – Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades”, de Carlos Domingos. O título já vendeu 120 mil exemplares, no Brasil e no exterior. “Além das estratégias já comprovadas, trago também nessa versão um novo olhar sobre a criatividade e a mescla de gerações no trabalho, fatores que acredito serem cruciais nos dias de hoje”, diz o autor.



Ainda estou aqui

Filme inspirado no livro de mesmo nome, de autoria de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda estou aqui” será um dos destaques do Festival de Veneza. O longa tem a direção de Walter Salles, e um trio grandioso no elenco: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Selton Mello. Mãe e filha fazem a protagonista em idades diferentes. O livro foi lançado pela Alfaguara em 2015.



Fernandinha Booktoker

A atriz e escritora Fernanda Torres, aliás, abriu um canal no Tik Tok para falar de livros. O comentário da influenciadora Courtney Novak sobre “Brás Cubas” de Machado de Assis, motivou a filha da integrante da Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro, a ingressar na rede social. Uma potente voz da cultura brasileira pela literatura. Obrigado, Fernandinha!



O mito do mito

A Globo Livros publica ficção inédita de Rita Lee, concluída em 2019, mas que a artista desejou que somente fosse lançada postumamente. Ela mesma é a protagonista, atendida por um terapeuta num casarão antigo, em São Paulo. “O mito do mito – De fã e louco, todo mundo tem um pouco” chega às livrarias esta semana. Para Nélson Motta, em resenha para o jornal O Globo, Rita Lee “criou um romance pop, em que revela verdades íntimas e profundas, mas com um distanciamento crítico, uma espécie de revisão geral de suas ideias sobre ídolos e fãs”.