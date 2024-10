A cultura letrada e as telas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o filósofo Terry Eagleton, a literatura suscita a contestação, o questionamento e a reinvenção do mundo. O autor de “O acontecimento da literatura”, lançamento da Editora Unesp, enxerga a obra literária como um campo de batalha para a luta de ideias, valores e ideologias. Talvez possamos incluir nesse choque cultural a tensão propagada entre a cultura visual e a cultura letrada em nossos dias. Que não chega a ser tão excludente como já foi. Pelo contrário. Cada vez mais, as telas funcionam como pequenas janelas de interação do mundo consumido pelos olhos com as palavras, a leitura e a literatura.

Nesta segunda, 30, vai ao ar o podcast do PublishNews com Felipe Neto, influenciador e autor do livro “Como enfrentar o ódio”, recém-lançado pela Companhia das Letras. Na entrevista, Neto defende a Lei Cortez, em tramitação no Congresso há quase uma década, num esforço de regulação do mercado e proteção das livrarias. A legislação proposta limita o desconto de um lançamento, pelo período de um ano, a 10% do preço de capa definido pela editora. Uma causa necessária, que pode ser vista como impopular de saída, e por isso enfrentar dificuldades de aprovação pelos parlamentares. “A cultura brasileira está muito acostumada com descontos. O Brasil funciona à base de descontos”, afirmou o influenciador.

Mas Felipe Neto já compreendeu que os descontos agressivos nos títulos novos levam a efeitos devastadores sobre o mercado editorial, e os leitores precisam saber que “se o mercado quebrar, você não vai ter livro nenhum, nem barato nem caro”. A janela para a disseminação do debate sobre a Lei Cortez se amplia com a colaboração de um influenciador que chega a ser idolatrado por seu público. Se podemos questionar a natureza dessa idolatria, não devemos desprezar seu alcance. E é bom que esse alcance seja preenchido com argumentos a favor das livrarias e da bibliodiversidade. A cultura letrada agradece às redes turbinadas de Felipe Neto.



A menina do vestido amarelo

A Livraria do Jardim, no Recife, acolhe a escritora Maria do Carmo da Silva Miranda, conhecida como Maria Chocolate, neste domingo, 29, para o lançamento de seu primeiro livro: “A menina do vestido amarelo”. A autora é fundadora do Centro Cultural Comunitário Chocobim. O evento será às 10h da manhã.



Saudade na APL

A Academia Pernambucana de Letras (APL) terá sessão em homenagem à escritora Nelly Carvalho, acadêmica falecida em junho. Junto com Lourival Holanda e Margarida Cantarelli, integrantes da APL, a jornalista Jô Mazzarolo participa do evento, que está marcado para ter início às 3 da tarde, nesta segunda, 30, na sede da entidade, no Recife.



Escritos de cinema

O jornalista Luiz Joaquim lança nesta segunda, 30, o livro “Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)”, que reúne análises da produção de filmes em Pernambuco, no Brasil e no mundo nesse período. Antes dos autógrafos, o autor conversa com o crítico de cinema Ernesto Barros. O evento será na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Recife, a partir das 7 da noite. A publicação é da Cepe.

Leonardo Moreira é diretor da ESA-PE - Divulgação

Ensino jurídico

Será lançado nesta terça, 1º de outubro, o livro “35 anos da ESA-PE e 200 anos do ensino jurídico em Pernambuco”, na Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), da Ordem dos Advogados Brasileiros de Pernambuco (OAB-PE). Assinada pelas jornalistas Silvia Bessa e Andrea Pinheiro, a obra tem apresentação do diretor-geral da ESA-PE, Leonardo Moreira, e prefácio do diretor-geral da ESA Nacional, Ronnie Preuss Duarte. A partir das 5 da tarde, na sede da instituição, no Recife.

Rafael Simeão publica pela Alfaguara - Thais Alvarenga



Quando chega nossa vez acaba

Chega às livrarias nesta terça, 1º de outubro, a coletânea de contos de Rafael Simeão, “Quando chega nossa vez acaba”, publicada pela Alfaguara. De acordo com a divulgação, “em uma prosa radicalmente coloquial, mesclando tragédia e humor, o autor constrói um mosaico de trabalhadores em suas batalhas inglórias e pequenas vitórias épicas”. O escritor Rafael Simeão é professor, filósofo e revisor de textos.

Um país de livros e leitores

O primeiro dia de outubro também marca a estreia do quinto episódio do Podcast Livronews. Desta vez, participam do debate as escritoras Rafaela Riera, Paula Fabrio e Vanessa Passos, além do escritor Cláudio Fragata. Os quatro episódios anteriores, também à disposição, reúnem conversas com livreiros e editores. A primeira temporada apresenta perspectivas variadas do mercado editorial para “Um país de livros e leitores”. São dez episódios, estreando um por semana no Youtube e no Spotify.



Notícias de Joana em guerra

O escritor José Alfredo Santos Abrão lança, em autopublicação, o romance histórico “Notícias de Joana em guerra” na quinta, 3, no Recife. O evento contará com apresentação do professor Anco Márcio Tenório Vieira, que assina o prefácio e garante: “O leitor vai sendo fisgado por uma trama inteligente, cheia de peripécias e com um final inusitado”. No Espaço Pasárgada, a partir das 7 da noite.



Sempre um Papo

Afonso Borges recebe os filósofos Mário Sérgio Cortella e Terezinha Azerêdo Rios na sexta, 4, na programação do Sempre um Papo. A conversa será no Teatro Feluma, em Belo Horizonte, às 7 e meia da noite, e discorrerá sobre o livro “Vivemos mais! Vivemos bem¿ - Por uma vida plena”, escrito em co-autoria e publicado pela Papirus.



Exposição literária

A Academia Mineira de Letras (AML) recebe, a partir do sábado, 5, a exposição literária “A presença feminina na literatura brasileira: um caminho difícil”, através de livros de 49 escritoras. A mostra, realizada em parceria com o Instituto Peck Pinheiro, fica até o dia 6 de novembro no prédio anexo da AML, no centro de Belo Horizonte.

Valeria Martins e Adriano Espinola na Argumento - Divulgação



Encontro na livraria

A agente literária e escritora Valeria Martins e o poeta Adriano Espinola se encontraram no lançamento do livro de contos de Jorge Sá Earp, “O veranista”, publicado pela 7Letras. Foi na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro.



FLICMA

De 17 a 19 de setembro, o Festival de Literatura, Cultura e Arte de Mara Rosa e Amaralina, em Goiás, recebeu mais de 2.400 pessoas, para atividades gratuitas para a comunidade escolar e convidados. A segunda edição do evento contou com a participação de 11 escolas. Os estudantes até o ensino médio se inscreveram em concursos de contação de causos e declamação de poemas, com a premiação em livros, medalhas e leitores eletrônicos Kindle. Para Thelma Groque, gerente de Sustentabilidade da Hochschild, empresa promotora do evento, a iniciativa representa “um reconhecimento da leitura e do conhecimento como ferramentas para o alcance de metas pessoais e formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade”.

Thais Roque esteve na Livraria da Travessa - Carol Luz



De carona na carreira

A Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, recebeu na quarta, 25, o lançamento do livro de Thaís Roque, escrito a partir de seu podcast. “De carona na carreira” reúne histórias com erros e lições de experiências no ambiente corporativo e no mundo do entretenimento. A publicação é da Vestígio.

Nelson Motta estreia na Record - Leo Martins



Corações de papel

A partir de cartas de amor escritas na juventude, o escritor, jornalista e compositor Nelson Motta estreia pela Record com “Corações de papel”, apresentada como “uma fascinante jornada nostálgica ao Rio de Janeiro dos anos 1960”. As cartas originais são “complementadas por deliciosas contextualizações das circunstâncias históricas, culturais e amorosas em que foram escritas”. O evento de lançamento do relato autobiográfico epistolar será no Blue Note de Copacabana, no Rio, na terça, 8 de outubro, a partir das 18h.

A escritora Maria Gabriela Cardoso - Divulgação



Dos pés ao palato

Finalista do Prêmio Maria Carolina de Jesus, a obra de Maria Gabriela Cardoso reúne textos que provocam os leitores e não se ligam a gêneros literários. “Dos pés ao palato” vem da experiência da idealizadora do coletivo Escribas e da Revista Escribas, que já foi conhecida como Lua Pinkhasovna. A publicação é da Caravana.