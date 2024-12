Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gênero tipicamente nacional ganha coletânea escrita por nova geração de cronistas de várias partes do Brasil, em publicação do Selo Mirada

A natureza da palavra é aberta como a leitura que se pode fazer dela. Mas, no Brasil, um gênero literário em especial condensa o exemplo da tradição com o sopro da escrita contemporânea. A crônica, antes identificada com o jornalismo impresso, ganhou as plataformas digitais e se espalha nas telas como porta de entrada para quem lê e quem escreve.

Na última sexta, na Academia Pernambucana de Letras, foi lançada pelo Selo Mirada a coletânea “Crônica Popular Brasileira”, com duas dezenas de autores e autoras de uma nova geração de cronistas, de várias partes do país. A missão poderia não ser considerada fácil: dar continuidade ao caminho trilhado por Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Clarice Lispector e outros. Mas a junção do íntimo com o outro, do texto com a realidade, é assumida pelos atuais cronistas no Brasil com a naturalidade de quem sabe que, antes de tudo, é preciso escrever.

Organizadora da publicação, a editora Taciana Oliveira aponta: “A crônica é o gênero literário que dialoga diretamente com a realidade cultural, social e cotidiana do país. Acredito que o gênero contribui diretamente para o fomento de uma identidade literária nacional e na formação de novos leitores”. Para João Gomes da Silva, que participa da coletânea, a crônica “é uma conversa íntima com o leitor, onde o banal se transforma em reflexão, o detalhe insignificante vira protagonista, e a simplicidade do momento se enche de significado”.

Escritores reconhecidos, com uma obra percorrida pelos leitores, podem se voltar para a crônica como novidade. É o caso de Cícero Belmar, membro da Academia Pernambucana de Letras. “Eu não fazia crônicas até ser convidado para participar da revista eletrônica Rubem (www.rubem.wordpress.com). Fui exercitando e aprendendo. Ainda sou aprendiz. Todo dia aprendo, pois a crônica é um gênero muito sutil, discreto e poderoso”, define Belmar.

Também participam da coletânea Germana Accioly, Mariana Ianelli, Nely da Costa Barbosa, Quiercles Santana e Yvonne Miller. No site do Livronews, leia matéria com mais depoimentos e a lista completa de nomes que compõem o livro.



Elis em HQ

Já começaram os movimentos preparatórios para os 80 anos de nascimento de Elis Regina, no ano que vem. Na última sexta-feira, na CCXP em São Paulo, o quadrinista Gustavo Duarte e o Grupo Editorial Record anunciaram a publicação, em 2025, de uma graphic novel que combina biografia e ficção, com a cantora como personagem. A gravadora Trama participará do projeto com um vinil de Elis em edição especial.



Shakespeare adaptado

A editora Elo está lançando três títulos de uma vez com adaptações de clássicos de Shakespeare para o público jovem. Os textos adaptados são de autoria de Flávia Côrtes, que transformou a linguagem original, do teatro, em prosa romanceada. São eles: “Romeu e Julieta”, “A megera domada” e “Otelo”. Os livros trazem ilustrações de Rodrigo Mafra.



Sentimentário

A FTD lança neste domingo, 8, em São Paulo, a obra infantil “Sentimentário” de Marina Miyazaki, com ilustrações de Sandra Jávera. O livro oferece definições de vivências que não cabem no dicionário. A partir das 3 da tarde na Livraria Martins Fontes, na Av. Paulista.



Ovo de Colombo do Real

A Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, recebe nesta segunda, 9, o lançamento de “O Ovo de Colombo do Plano Real – Afinal, como surgiu a URV?”, de Claudio Braga de Abreu e Silva. O livro é um relato do autor, que propôs a Indexação Diária Negociada para acabar com a inflação, em 1993. A partir das 7 da noite, na famosa livraria do Leblon.

Denise Fraga no palco - Cacá Bernardes



Eu de você

Denise Fraga retorna aos palcos de São Paulo com “Eu de você”, na Caixa Cultural, de terça, 10, até o domingo, 15. Monólogo inspirado em histórias reais, a peça mistura a linguagem teatral com literatura, música e imagens. A direção é de Luiz Villaça. A curta temporada na Caixa Cultural, localizada na Praça da Sé, no Centro, é gratuita, com a distribuição de ingressos uma hora antes do espetáculo. Na quinta e na sexta, haverá bate-papo do público com a atriz depois da apresentação.



Janela com Castello

O encontro online do Janelas Literárias de dezembro, pelo Instituto Estação das Letras, será com o escritor José Castello, nesta terça, 10, às 18h. A conversa será sobre sua obra “Ribamar”, finalista do Prêmio Jabuti em 2011, e também sobre o próximo livro, “Histórias miseráveis”, a ser lançado no ano que vem, reunindo crônicas publicadas no Pernambuco e no Rascunho. Inscrições no site www.estacaodasletras.com.br.

Cacto na boca

Chega às livrarias de todo o país nesta terça, 10, o novo livro de Gianni Gianni, publicado pela coleção Círculo de Poemas, da Fósforo. “Cacto na boca” foi entregue primeiro aos assinantes do Círculo, em novembro. Com imagem de capa de Priscilla Buhr, a obra apresenta “uma denúncia do teatro intolerável em que a vida se converte”, segundo a divulgação. Saiba mais em www.circulodepoemas.com.br.



Da poesia ao mundo

Em aula especial online de Dirceu Villa, a Capivara Cultural encerra as atividades em 2024 promovendo encontro sob o mote “O que a poesia tem a dizer ao nosso mundo?”, nesta quarta, 11, a partir das 7 e meia da noite. As inscrições são colaborativas e podem ser feitas através do site www.acapivaracultural.org.br.

Micheliny Verunschk venceu o Oceanos - Renato Parada



A poesia de Verunschk

Vencedora do Prêmio Oceanos 2024 com o romance “Caminhando com os mortos”, publicado pela Companhia das Letras, a pernambucana Micheliny Verunschk participa nesta sexta, 13, do Clube de Poesia do Astrolabio. Ela irá responder a perguntas sobre os poemas de seu livro “Geografia íntima do deserto e outras paisagens reunidas”, publicação da Fósforo, escolhido pelas curadoras Evelyn Blaut e Michaela Schmaedel como obra do mês. Para as curadoras, que também fazem a mediação do Clube, Verunschk “é autora de uma constelação poética que cava fundo nos dispositivos da linguagem e aprofunda esse movimento que, a um só tempo, retorce e desvenda o real”. O encontro virtual será a partir das 5 da tarde. Inscrições no site www.oastrolabio.com.br.



Oficina com Noemi Jaffe

A Escrevedeira abriu inscrições para a oficina online de escrita de contos de Natal, com Noemi Jaffe. Em uma aula condensada das 7 às 10 da noite, na quinta, 19, a autora de “Escrita em movimento – Sete princípios do fazer literário” (Companhia das Letras) irá apresentar discursos narrativos que podem ser utilizados em textos de ficção e de não ficção. Inscrições, outros cursos e oficinas no site www.escrevedeira.com.br.

Mari Toson publica pela Format Editora - Divulgação



Jogue luz

A Format Editora lança o livro devocional de Mari Toson, “Jogue luz – 101 raios de luz para prosperar na vida”. O prefácio é da jornalista Izabella Camargo. “Em tempos de turbulência mundial, precisamos de equilíbrio mental, emocional e uma dose grande de espiritualidade”, defende a autora. Outras informações no site www.formateditora.com.br.

Patrícia Lima venceu na categoria Conto - Divulgação



Prêmio Sesc

Na última terça, 3, os livros vencedores Prêmio Sesc de Literatura 2024 foram lançados no Rio de Janeiro. Patrícia Lima assina “A glória dos corpos menores”, de contos. Ricardo Mauricio Gonzaga levou com o romance “Bololô: gaiola vazia”. E Antonio Veloso Maia com “Contra a parede”, de poesia. “Espero que o meu livro possa, por meio da narrativa de um mundo específico e íntimo, agora lançado ao público, alcançar os leitores dos mais diversos universos”, disse Patrícia Lima.



Escritoras brasileiras

Estão abertas as inscrições para o 1º Prêmio Escritoras Brasileiras, para obras inéditas escritas por mulheres, nas categorias romance, narrativas curtas e poesia. O prazo de envio é 13 de janeiro. Mais informações no site www.escritorasbrasileiras.com.br.

Raimundo Carrero e Lucia Sousa na UBE-PE. - Divulgação



Carrero na UBE

Homenageado pela União Brasileira de Escritores (UBE-PE) em uma sala com seu nome, o escritor Raimundo Carrero recordou com alegria os encontros das oficinas ministradas na entidade, localizada no bairro de Santana, no Recife. Um dos maiores formadores de novos talentos literários em Pernambuco, o autor de “A luta verbal: A preparação do escritor” estava ao lado de Lucia Sousa, que preside a UBE-PE.

Festa na Livraria Drummond, em São Paulo - Livronews



Literatura em confraternização

O evento de final de ano da Livraria Drummond, em São Paulo, reuniu a turma do mercado editorial na última terça, 3, no Conjunto Nacional. Mais uma prova da força da literatura como motivo de agregação, e do potencial que precisa ser cada vez melhor aproveitado com a multiplicação de encontros literários.