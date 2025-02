Esperança a longo prazo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Livro do ambientalista Tim Flannery publicado no Brasil pela Record combina a perspectiva histórica com o exercício da fé na cooperação humana

Um dos maiores desafios da consciência humana é sair de si, indiretamente, não sem esforço, para ganhar visão panorâmica e abrir o horizonte individual em que nos encerramos. A estreiteza no que se vê – ou se compreende – pode prejudicar trajetórias de vida, ou mesmo dos povos, no reducionismo transmitido de geração a geração. Numa contemporaneidade pressionada pela desinformação que vem do excesso de informações, e por olhares assustados diante do que parece uma rebeldia da Terra contra o comportamento destrutivo humano, a proposta de distanciamento para melhor entendimento de onde estamos e para onde vamos, é uma proposta que não deixa de gerar otimismo.

Em “Aqui na Terra – Uma história natural do planeta – Razões para ter esperança”, o ambientalista australiano Tim Flannery defende que análises de períodos curtos induzem ao erro. “Por isso é impossível determinar se, mesmo com as dramáticas mudanças que temos observado, estamos testemunhando uma descida ao caos ou uma profunda revolução que levará a um futuro melhor”, escreve. Ao perseguir “os verdadeiros rumos de nossa trajetória evolutiva”, Flannery oferece bases teóricas de Darwin, Alfred Russel Wallace e James Lovelock para injetar otimismo em uma época pessimista, em certo ponto assumidamente apocalíptica.

Dividido em seis partes – de “Mãe Natureza ou monstro Terra?” a “Uma Terra inteligente?”, o livro chega ao Brasil pela Record, com tradução de José Maurício Gradel e revisão técnica de Rosana Mazzoni Buchas.

Walther Moreira Santos será publicado pela Record - Divulgação



Prêmio Kindle para Walther

O pernambucano Walther Moreira Santos é o vencedor do 9º Prêmio Kindle de Literatura. O resultado foi anunciado em cerimônia em São Paulo, na segunda, 17. A obra premiada, “O Ano do Nirvana”, é ambientada no Recife. Para Cassiano Machado, diretor editorial do Grupo Record, que irá publicar o livro, “o Prêmio Kindle de Literatura tem se prestado com louvor a uma das tarefas mais nobres no ecossistema literário, a de oxigenar os caminhos da ficção nacional”.



Livros para ouvir

Os livros de Walther e dos demais finalistas da nona edição do Prêmio Kindle de Literatura serão publicados em formato de audiolivro pela Audible. “O formato de áudio permite que os autores expandam seu público potencial, alcançando uma ampla e diversa audiência em todos os cantos do país”, diz Adriana Alcântara, diretora da empresa no Brasil.



Prêmio Chamex de Redação

A estudante Julianna Teixeira da Costa Rocha, da escola EEEM Professor Odilon de Figueiredo, de Várzea, na Paraíba, foi a vencedora do 49º Concurso Nacional de Redação do Instituto Chamex, em parceria com o Redação Online. A biblioteca da escola recebeu uma coleção de clássicos da literatura brasileira, em doação da FTD Educação. Outras três escolas selecionadas também ganharam a coleção. O prêmio de Julianna foi um vale de R$ 1.500 para a compra de livros. O foco do concurso é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e a edição de 2024 teve 33 mil redações sobre o tema “Os desafios diante das mudanças climáticas: a relação entre migração forçada e as violações de direitos humanos”.

Marcelino Freire em mais uma oficina - Divulgação



Caminhos de oficinas

Definidas as primeiras oficinas do recém-criado Instituto Caminhos da Palavra, dirigido por Henrique Rodrigues. As oficinas serão ministradas por um timaço de escritoras e escritores: os primos Clarice e Marcelino Freire, Anna Claudia Ramos, Bruno Ribeiro, Cristhiano Aguiar, Claudia Lage, Cristiane Sobral, Delfin, Isis Figueiredo e Natalia Borges Polesso. Os encontros serão online, a partir de 10 de março. Mais informações no site www.caminhosdapalavra.com.br.



Carnaval na APL

Professor da UFPE, o historiador Biu Vicente realiza palestra nesta segunda, 24, na Academia Pernambucana de Letras (APL). O tema será “O Carnaval de Pernambuco: um olhar sobre as brincadeiras da Mata Norte”. A partir das 3 da tarde, na sede da APL, no Recife, com entrada gratuita.



Formação de editores

A Casa Educação dá início nesta segunda, 24, ao curso EAD “Formação de Editores de Didáticos – Como editar materiais didáticos e sistemas de ensino”. Serão 72 horas de aulas online ao vivo, às segundas e quartas das 7 às 9 da noite, até julho. O programa está atualizado com enfoques em livros digitais, autopublicação, redes sociais e Inteligência Artificial. Inscrições no site www.casaeducacao.com.br.



Oficina de contação

A Biblioteca Pública Brito Broca, em São Paulo, terá oficina de contação de histórias nesta quarta, 26, às 2 da tarde. A mediação de Bruna de Pirituba irá abordar a história “Viajante e os papiros mágicos”, numa iniciativa do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia (CAEF). A biblioteca fica na Vila Pirituba, na capital paulista.

Adriana e Bethania na Livraria Martins Fontes - Divulgação



Encontro na livraria

Por ocasião do lançamento de seu “Corredor do tempo”, publicada pela Patuá, obra finalista do Jabuti no ano passado, Adriana Vieira Lomar foi acolhida por fãs e amigos na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, no último dia 20. Entre os abraços, o de Bethania Pires Amaro, vencedora do Jabuti, além dos prêmios do SESC, da APCA e da Biblioteca Nacional. Grande encontro de talentos na livraria.

Claudia Lima lança pela Papo Editora - Divulgação



Conexão com os jovens

A Papo Editora lançou na última quinta, 20, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, “Crianças e Jovens Conectados: Educação Midiática na era da (des)informação", de Claudia Lima Gabionetta, com a colaboração de Julia Cavalcante e ilustrações de Bibi Mizu. A autora é pedagoga especialista em educação midiática.



A beleza da fantasia

Homenagem do ilustrador e professor Quentin Blake ao autor de “A fantástica fábrica de chocolate”, o livro “É melhor não crescer” é inspirado por Roald Dahl e chega ao Brasil pela Reco-Reco. Na tradução de Luara França, o texto faz um convite a leitores de todas as idades: “Encare o mundo com a beleza da fantasia, continue procurando onde está a magia, questione tudo o que for proposto”.



Padre Cícero em HQ

A infância e a juventude do Padre Cícero aparecem contadas em quadrinhos, no livro de Itamar Nunes em campanha de financiamento coletivo, disponível até o final de março. A publicação está prevista para junho. Para apoiar e saber mais, acesse www.catarse.me/padrecicero.



A Feira do Livro

Programada para acontecer este ano entre os dias 14 e 22 de junho, A Feira do Livro, em São Paulo, divulgou as primeiras editoras que confirmaram presença no evento: Aleph, Ateliê Editorial, Âyiné, Bamboozinho, Biruta, Cobogó, Companhia das Letras, DBA e Delirium. A realização é da Associação Quatro Cinco Um e Maré Produções.



Censura de Trump

O novo governo do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, resolver banir das escolas de filhos de militares o livro “Morango Sardento”, da atriz e escritora Julianne Moore. A obra foi lançada no Brasil em 2010 pela Cosac & Naify, com tradução de Fernanda Torres. Ela mesma, nossa atriz premiada, que vai ao Oscar representar o Brasil com o filme “Ainda estou aqui”. A história de uma menina de 7 anos que não gosta das próprias sardas e aprende a viver como diferente foi interpretada pelo Departamento de Defesa dos EUA como “discriminatória da ideologia da equidade”.

A escritora Bruna Fontes - Divulgação



Rosa é cor de menina?

Lançado pela Mirada em 2022, o livro de Bruna Fontes para crianças de 3 a 8 anos de idade continua rodando o país com a autora, em eventos literários, levantando a discussão sobre padrões e liberdade de escolha. “Rosa é cor de menina? Existe isso?” é ilustrado por Dora Weigand. A escritora Bruna Fontes já confirmou presença na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho.