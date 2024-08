Nordeste acumula maior taxa de inadimplência de aluguel no 1° semestre de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A região Nordeste acumula as maiores taxas de atraso ou não-pagamento de aluguel do País, segundo o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica. No semestre, a maior alta da região foi em fevereiro, quando 7,28% dos imóveis estavam inadimplentes. Depois desse pico, a taxa recuou mês a mês, chegando a 5,60%, em junho.

Em âmbito nacional o índice também foi elevado em fevereiro (3,86%) e recuou para 3,53%, em junho – o menor percentual do ano. Na outra ponta, a região que teve as menores taxas foi o Sul, que registrou grande elevação da inadimplência em janeiro (2,99%) e o menor índice do ano em junho (2,59%).

Entre os estados analisados, Sergipe lidera o índice com a maior taxa: 27,38%, em fevereiro. Já entre os que verificaram o menor volume de inadimplência está o Espírito Santo, com um índice de apenas 1,19%, em fevereiro.

O monitoramento da Superlógica – a maior plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário – é feito com dados anonimizados de mais de 800 mil clientes locatários em todo o País, entre casas, apartamentos e imóveis comerciais, que possuem dívida ou que pagaram o boleto com mais de 60 dias de atraso.

RENDA



Entre os principais motivos que levam a esse quadro estão o desemprego, a falta de planejamento financeiro e gastos inesperados, como problemas de saúde. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no primeiro trimestre deste ano o Nordeste foi justamente o local que teve o maior índice de desemprego do Brasil: de todas as pessoas sem uma ocupação formal no País, 11,1% estavam na região. No Norte, essa taxa foi de 8,2%, seguido pelo Sudeste, com 7,6%, Centro-Oeste, com 6,1% e Sul, com 4,9%.

“O índice é um importante material para ajudar a compreender como o mercado está se comportando no momento e, assim, ajustar a estratégia da imobiliária", aponta Manoel Neto, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica. "Para lidar com esse desafio, é fundamental que as empresas estruturem seus processos e apostem em ferramentas para facilitar o dia a dia.”

Para reduzir os prejuízos causados pela inadimplência, as imobiliárias precisam tomar algumas precauções, como, por exemplo, fazer uma análise financeira rigorosa do locador e exigir garantias: fiador ou seguro fiança.