Aluguel no Recife é mantido como o mais caro do Nordeste e tem valorização de quase 15% em um ano

O Recife renovou a marca de aluguel mais caro do Nordeste no último mês de fevereiro. De acordo com da dos da pesquisa Fipe/Zap, a cidade já acumula uma valorização no preço cobrado pela locação residencial de 14,86% em 12 meses, atingindo o preço médio de R$ 56,67/m² - patamar menor apenas do que o da cidade de São Paulo (R$ 59,19/m²).

A elevação do preço não está restrira apenas ao Recife quando se fala das cidades nordestinas: São Luís (R$ 53,78/m²); Maceió (R$ 50,98/m²) e Salvador (R$ 48,33/m²) também figuram no 'top 10' das capitais mais caras.

VALORIZAÇÃO DO ALUGUEL

A valorização do aluguel no mês de fevereiro, a nível nacional, ficou em 1,07%, o que representou uma nova aceleração em relação às variações de dezembro (+0,93%) e janeiro (+0,96%). Entre os tipos de imóveis, as unidades que possuíam quatro ou mais dormitórios apresentaram uma valorização relativamente mais acentuada do aluguel (+1,58%), contrastando com o incremento menos expressivo entre aquelas com um dormitório (+1,02%).

Considerando o primeiro bimestre de 2025, o Índice FipeZAP de Locação Residencial acumulou uma alta de 2,04%, superando as variações exibidas pelo IPCA/IBGE (+1,47%) e pelo IGP-M/FGV (+1,33%). Em termos geográficos, os aumentos também abrangeram 34 das 35 localidades, incluindo 21 das 22 capitais mencionadas: Aracaju (+6,06%); Salvador (+5,45%); Campo Grande (+5,25%); Manaus (+5,19%); João Pessoa (+4,95%); Belém (+4,56%); Maceió (+4,30%); São Luís (+3,83%); Belo Horizonte (+2,83%);

Goiânia (+2,78%); Rio de Janeiro (+2,52%); Natal (+2,43%); Recife (+2,20%); São Paulo (+2,18%); Teresina (+2,02%); Florianópolis (+1,79%); Curitiba (+1,70%); Fortaleza (+1,66%); Vitória

(+1,23%); Porto Alegre (+1,09%); Cuiabá (+0,21%).

O aluguel residencial acumulou uma valorização de 12,92% nos últimos 12 meses. Comparativamente, o comportamento do Índice FipeZAP nesse recorte temporal também se manteve acima das variações do IPCA/IBGE (+5,06%) e do IGP-M/FGV (+8,44%).

Tdas as 36 localidades citadas registraram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as 22 capitais: Salvador (+34,61%); Campo Grande (+25,80%); Porto Alegre (+25,36%); Fortaleza (+17,29%);

Belo Horizonte (+15,06%); Recife (+14,86%); Teresina (+14,19%); Belém (+14,13%); Aracaju (+13,57%); Natal (+13,36%); Manaus (+12,59%); João Pessoa (+12,52%); Curitiba (+12,16%); São

Paulo (+12,00%); Cuiabá (+11,72%); Goiânia (+9,41%); Florianópolis (+9,32%); São Luís (+8,63%); Rio de Janeiro (+7,86%); Vitória (+5,95%); Brasília (+4,63%); e Maceió (+3,88%).

RENTABILIDADE DO ALUGUEL

Com base em dados de fevereiro/2025, o retorno médio do aluguel residencial foi avaliado

em 5,84% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

Em termos comparativos, a rentabilidade projetada do aluguel residencial foi relativamente maior entre imóveis com um dormitório (6,59% a.a.), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,80% a.a.).

Considerando as capitais monitoradas pelo Índice FipeZAP, os maiores retornos anualizados foram identificados em: Belém (8,41% a.a.); Manaus (8,39% a.a.); Recife (8,12% a.a.); São Luís (8,01% a.a.); Natal (7,71% a.a.); Cuiabá (7,52% a.a.); Salvador (7,45% a.a.); Campo Grande (7,26% a.a.)

ALUGUEL NO RECIFE

Preço médio (fevereiro/2025) R$ 56,67 / m²

Variação no mês (fevereiro/2025) +1,07%

Variação acumulada no ano (2025) +2,20%

Variação acumulada em 12 meses +14,86%

PREÇO DO ALUGUEL POR BAIRRO DO RECIFE

PINA R$ 69,4 /m²





BOA VIAGEM R$ 61,2 /m²

PARNAMIRIM R$ 57,8 /m²





ESPINHEIRO R$ 55,1 /m²





SANTO AMARO R$ 54,3 /m²





TAMARINEIRA R$ 53,2 /m²





GRACAS R$ 52,8 /m²