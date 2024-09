Evento da MaxPlural oferecerá descontos e ofertas de financiamento exclusivas para quem busca a casa própria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Modelo do evento, já consolidado no Sul e Sudeste, é inédito em Pernambuco e oferta descontos com validade para um único dia de compras

A incorporadora Max Plural prepara um evento inédito para o mercado imobiliário de Pernambuco: o MaxDay, quando serão oferecidos imóveis com condições exclusivas de valores e financiamento com a Caixa. O evento terá dois momentos. O primeiro deles acontece nesta quinta-feira, quando a incorporadora reúne sua força de vendas com cerca de 400 corretores de imóveis.

A partir da convenção é importante preparar as pastas com a documentação dos clientes interessados em aproveitar esta chance de fazer um bom negócio. “Quem estiver com a documentação preparada sai na frente para rápida aprovação do financiamento da Caixa Econômica e fica na dianteira da fila para escolher a melhor unidade disponível, dentro do seu orçamento e do crédito aprovado pelos agentes bancários”, revela Bárbara Wigand, Superintendente Comercial da incorporadora.

O MaxDay promete ser o dia de oportunidades únicas para a aquisição de um imóvel do portfólio da MaxPlural, com unidades já lançadas em Pernambuco. No dia 21 de setembro, um time de mais de 100 pessoas, entre força de vendas e correspondentes da Caixa, estará mobilizado para fechar negócios e assinar contratos. Estarão disponíveis mais de 130 unidades Do médio padrão, com localização privilegiada, ao imóvel de praia, haverá opções para necessidades diversas.

“O MaxDay é um evento inédito em Pernambuco. Queremos revolucionar o mercado imobiliário do Estado, trazendo os melhores imóveis em custo e benefício disponíveis no nosso portfólio, apresentando excelentes oportunidades de negócios para os compradores e corretores. Também posicionamos a MaxPlural como uma incorporadora comprometida com o mercado e com o seu cliente. Nosso grande desafio é entregar o máximo de qualidade na condição de pagamento mais acessível e saudável para o nosso cliente”, explica Igor Dias, CEO da MaxPlural.

A convenção de vendas para os corretores terá uma palestra de Yago Matins, especialista do setor imobiliário que já liderou times com mais de 350 corretores e R$ 2 bilhões em vendas sob a sua gestão. Martins também é fundador da Nalk e mentor no G4 Educação.