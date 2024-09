Financiamento imobiliário: quais os riscos de perder o imóvel?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A aquisição da casa própria é o grande sonho da maioria dos brasileiros. No entanto, para obter êxito nesse objetivo, muitas famílias recorrem a empréstimos em instituições financeiras , se endividam ou apertam o orçamento para pagar as parcelas. Entretanto, é necessário estar atento às entrelinhas do contrato e ter conhecimento em que situações o imóvel pode ser levado a um leilão extrajudicial, por exemplo, considerando que o contrato de financiamento imobiliário tem como garantia de quitação o próprio imóvel financiado.



Nessa modalidade, há cláusulas que asseguram à instituição financeira de que as obrigações atreladas ao imóvel financiado serão implementadas pelos compradores ao longo do prazo de pagamento do financiamento. E, caso não haja o devido cumprimento da obrigação previamente estipulada entre as partes, o financiamento pode ser desfeito a critério da instituição financeira, por meio de execução da garantia, ou seja, com o leilão extrajudicial do bem imóvel adquirido.



É desafiador cumprir com as obrigações financeiras em meio à instabilidade do mercado econômico do país, porém, sendo a melhor via de aquisição da casa própria, antes da sua contratação é pertinente que o comprador tenha ciência dos direitos e obrigações. Como alerta, o imóvel pode ir a leilão extrajudicial após a inadimplência de uma única parcela do financiamento imobiliário contratado.

“O financiamento imobiliário oportunizou a população a dar o primeiro passo em busca da casa própria, porém, os compradores devem estar atentos às sanções, que podem ser bastante severas quando negligenciadas”, explica a advogada Celina Pessoa, especializada no mercado imobiliário.



É preciso estar ciente, ainda, de que o imóvel financiado pode ser alvo de uma penhora em uma ação judicial promovida pelo condomínio caso o comprador deixe de pagar as taxas em dia e no caso de uma ação de execução fiscal movida pelo município, por falta de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Celina Pessoa de Melo, especialista em mercado imobiliário - Arquivo Pessoal

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Os contratos de financiamento de imóveis residenciais no Brasil dispõem de legislações próprias, que estabelecem todos os direitos e obrigações das partes contratantes, como é o caso da Lei nº 4.380, de 1964, com as regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Marco Legal das Garantias (nº 14.711 de 2023), que trouxe, recentemente, alterações significativas à Lei nº 9.514, de 1997, que regra a garantia da alienação fiduciária. Essa mudança foi necessária para implementar a redução do custo do crédito e o aprimoramento das normas de empréstimos e garantias.



Em se tratando de um investimento que exige responsabilidade por parte de quem contrata um financiamento imobiliário, é recomendável buscar orientações com profissionais especializados antes de assinar o contrato com uma instituição financeira. Em casos de inadimplência por dificuldades financeiras, por exemplo, é possível acordar alternativas para quitação posterior, evitando dor de cabeça ou a possibilidade de o imóvel ir a leilão.