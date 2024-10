BRB ajusta taxa de juros para o crédito imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As novas condições abrangem diferentes perfis de financiamento, com taxas ajustadas de acordo com o tipo de imóvel e a cota de financiamento escolhida

O Banco BRB informa que, a partir do dia 9 de novembro de 2024, aplicará novas taxas de juros nas operações de crédito imobiliário. A decisão é motivada pelo cenário atual de taxas de juros, com ajustes estruturados conforme a cota de financiamento de cada operação, e valorizando os empreendimentos que foram financiados pelo Banco.

As novas condições abrangem diferentes perfis de financiamento, com taxas ajustadas de acordo com o tipo de imóvel e a cota de financiamento escolhida pelo cliente. Para clientes que buscam adquirir imóveis novos em empreendimentos financiados pelo BRB, a taxa de juros será de TR + 9,35% ao ano, independente da cota de financiamento.

Para o financiamento de imóveis novos em empreendimentos que não foram financiados pelo BRB, ou imóveis usados com cota de financiamento de até 70%, a taxa será de TR + 9,49% ao ano. Já para imóveis novos ou usados com cota de financiamento superior a 70% e inferior a 90%, a taxa aplicável será de TR + 9,99% ao ano.

Adicionalmente, para clientes que buscam condições de balcão, sem relacionamento com o banco, a taxa padrão será de TR + 10,50% ao ano.

Além das condições para pessoa física, o BRB também oferece financiamento para a produção de empreendimentos imobiliários, com taxa de juros a partir de TR + 9,49% ao ano. Essa modalidade é destinada a incorporadoras e construtoras, contribuindo para o desenvolvimento do setor imobiliário e a geração de empregos, com condições estruturadas para apoiar o planejamento e execução de novos projetos.

“O ajuste nas taxas de crédito imobiliário reflete nossa atenção ao cenário econômico e nosso compromisso de oferecer opções sustentáveis de financiamento para nossos clientes. Continuaremos acompanhando o mercado e, sempre que possível, atualizando nossas condições para atender às necessidades dos nossos clientes e do setor imobiliário”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

PARTICIPAÇÃO DO BRB

O BRB é líder do financiamento imobiliário no Distrito Federal desde 2020 e possui, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), 55% de Market Share no DF.

O Banco também ocupa posição de destaque no segmento no mercado nacional. Até o mês passado, as contratações da carteira habitacional superaram R$ 3,4 bilhões. Desde 2018, a carteira de imobiliário do Banco cresceu 1026%, alcançando R$ 11 bilhões em estoque.