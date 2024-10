Empréstimos com garantia de imóvel crescem 23% em Pernambuco, aponta Santander

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santander Brasil registrou um aumento de 23% de carteira do Use Casa, linha de crédito com garantia de imóvel, em Pernambuco. Nos primeiros seis meses do ano, o Banco totalizou R$ 70,1 milhões na região, resultando em um crescimento de 58% no total da produção de crédito, que agora soma R$ 306,2 milhões na região. O ticket médio das operações no estado é de R$ 267,7 mil, refletindo a popularidade da modalidade para quem busca recursos para empreender, reformar ou quitar dívidas.

O crédito com garantia de imóvel vem ganhando força em todo o Brasil, graças às taxas de juros mais baixas e prazos de quitação estendidos. No Santander, por exemplo, é possível solicitar até 60% do valor do imóvel ou terreno, com taxas a partir de 1,05% ao mês e parcelamento em até 240 meses.

“O home equity, como também é conhecido o empréstimo com garantia de imóvel, é uma excelente alternativa para quem deseja empreender. No entanto, é essencial que o crédito seja tomado de forma consciente, com planejamento financeiro e uma avaliação criteriosa dos custos mensais e da real necessidade do recurso”, afirma Sandro Gamba, diretor de Negócios Imobiliários do Santander.

No primeiro semestre de 2024, essa modalidade disparou em todo o País, com crescimento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 4,6 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Nova lei facilita o acesso ao crédito

O Marco Legal das Garantias (Lei 17.711/23), sancionado em 2023, trouxe melhorias nas normas relacionadas a garantias de empréstimo e reduzindo o custo do crédito. Com a aprovação do novo marco, um imóvel quitado pode ser utilizado como garantia em mais de uma operação de crédito, proporcionando maior flexibilidade ao tomador e facilitando o acesso ao crédito em um cenário de Selic elevada.

“A Lei do Marco das Garantias trouxe mais flexibilidade ao tomador de crédito, permitindo que os bancos ofereçam condições mais acessíveis, especialmente em um momento de taxas de juros mais altas”, conclui Marcos de Omena Deogenes, Head de Negócios Imobiliários para Pessoa Física do Santander.