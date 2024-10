MRV chega a 40 lançamentos em Pernambuco, com residencial em Camaragibe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Companhia, do Grupo MRV&CO, apresenta novo empreendimento no Grande Recife, com Valor Geral de Vendas superior a R$ 43 milhões

Presente há 15 anos em Pernambuco, a MRV, empresa do Grupo MRV&CO, celebra o lançamento do 40º empreendimento no estado. A companhia acaba de lançar o Residencial Real Prime, em Camaragibe. É o terceiro projeto no município e soma Valor Geral de Vendas acima dos R$ 43 milhões.

“O município vem performando muito bem porque equacionamos a demanda por moradia com a qualidade e o perfil do empreendimento, que está enquadrado nos programas nacionais e estaduais de incentivo à habitação”, comenta Bruno Malheiros, gestor comercial da MRV em Pernambuco. O Prime é projeto com maior número de apartamentos enquadrados no Morar Bem, programa de habitação do estado. São 44% de unidades afinadas ao programa.

O empreendimento está localizado no bairro de Santa Mônica e possui 200 apartamentos, com dois quartos, sala, banheiro e copa. Nas áreas externas, moradores vão contar com piscina, bicicletário, churrasqueira, pomar, playground, entre outros elementos, como dispositivos economizadores de consumo de energia elétrica e de água.

Sustentabilidade

A ida da MRV para os municípios impacta também as regiões que recebem os empreendimentos. Desde o primeiro lançamento em Camaragibe, no ano de 2017, até o Real Prime, a companhia já investiu mais de R$ 2 milhões em obras de infraestrutura e bem-estar coletivo. O valor está sendo aplicado em pavimentação de vias, sinalização viária, paisagismo, entre outras iniciativas.

Sobre MRV

Com mais de quatro décadas de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem a plataforma de soluções habitacionais MRV&CO. É considerada a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos residenciais para diversos públicos que buscam o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves e, hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas.