Mercado imobiliário aquece em Caruaru e atrai empreendimentos de alto padrão

Considerada capital do Agreste, cidade finalizou 2024 com mais de 60 projetos imobiliários em andamento, com destaque também para Classe A

O setor imobiliário do município de Caruaru, Agreste do Estado, segue em franca expansão, destacando-se como um dos principais da região. Os números revelam que a cidade vem verticalizando suas moradias. Segundo dados do IBGE, o percentual de apartamentos ocupados na cidade, considerando o total de domicílios, aumentou 198,3%, entre os anos de 2010 e 2022. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco em 2024 apontou que, segundo dados da ACIC (Associação Comercial e Empresarial de Caruaru), que reúne 1,5 mil associados, incluindo as principais construtoras da região, há atualmente mais de 60 projetos imobiliários em andamento no município

Em 2010, os apartamentos representavam 9,1% dos domicílios da cidade. Este número mais do que dobrou, em 2022, quando a proporção alcançou 18,8%. O índice supera a média nacional, que é de 14,7% e também a regional (9,2%) e estadual (11,3%). Em números absolutos, os apartamentos caruaruenses passaram de 8.728 (IBGE 2010) para 26.038 unidades (2022).

O mercado imobiliário do Agreste conta com 184 construtoras de diversos portes, que têm vivido épocas de nítido aquecimento e valorização dos terrenos em até 700%, conforme o CREA-PE. De acordo com o conselho, tal crescimento pode ser explicado pela localização estratégica da cidade, que atrai trabalhadores e estudantes de cerca de 50 municípios do entorno, de Pernambuco e da Paraíba.

Com os bons ventos que sopram para o setor, a construtora ACLF Empreendimentos traz a Caruaru seu mais recente projeto, o Sky Concept Living, localizado no bairro de Indianópolis. O foco do imóvel é o público que busca imóveis de alto padrão na região.

O Sky Concept Living tem unidades de 128 metros quadrados, distribuídos em quatro quartos (sendo duas suítes) e dois banheiros (um banheiro de serviço). O empreendimento conta com opções de lazer completas, incluindo uma lareira ao ar livre próxima às piscinas. A localização também é um dos atrativos, situando-se próximo ao Shopping Caruaru, a diferentes modelos oferecendo aos moradores do imóvel proximidade com comércios, serviços de saúde e instituições de ensino.

Com um método construtivo voltado para solidez, agilidade e sustentabilidade, o empreendimento tem preço do metro quadrado a partir de R$ 6,1 mil.