Tolive entrega o Edifício Riverside com valorização de 40% no preço inicial

A Tolive Incorporadora celebra a entrega antecipada do Edifício Riverside, seu segundo empreendimento residencial, nesta segunda-feira (24), com evento para convidados do mercado imobiliário. Localizado na Avenida Beira Rio, no Bairro da Madalena, o projeto se destaca por unir a praticidade dos apartamentos compactos ao conforto de amplos terraços, oferecendo uma vista permanente do Rio Capibaribe. Desde seu lançamento, em dezembro de 2021, o Riverside registrou uma valorização de 40%.



Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 58 milhões, o Riverside reflete o perfil inovador da construtora. Assinado pelo arquiteto Augusto Magno, do Mookamboo Studio, o residencial tem fachada escalonada que garante a diversidade de plantas e tipologias das unidades.

Os interiores têm concepção de Mônica Paes e o paisagismo é de Luiz Vieira. O empreendimento ocupa um terreno de três mil metros quadrados, sendo metade da área dedicada a jardins e espaços verdes. As áreas comuns são entregues completamente equipadas e decoradas.



Desde seu lançamento, em dezembro de 2021, o Riverside registrou uma valorização de 40%. Com esta entrega, a Tolive alcança a marca de 242 unidades entregues, dentro de um total de 347 unidades lançadas nos últimos quatro anos.



Expansão e novos lançamentos



A Tolive segue com um plano estratégico de crescimento e expande sua atuação para Boa Viagem, onde lançou em dezembro último o NEO, residencial localizado na área que mais cresce e se valoriza na Zona Sul do Recife. No mesmo bairro, prepara o lançamento de um empreendimento de altíssimo padrão, com unidades de três e quatro quartos, em um terreno de 3.150 metros quadrados. O novo projeto terá um VGV de quase R$ 100 milhões, com lançamento previsto para o final de 2025 ou início de 2026.



O último lançamento da incorporadora, o NEO, foi um sucesso de vendas, atingindo 90% das unidades comercializadas no primeiro mês. Com um VGV de R$ 55,5 milhões, o empreendimento conta com 105 unidades, entre estúdios, apartamentos de um e dois quartos, oferecendo opções mobiliadas e equipadas para um público exigente.