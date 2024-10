A céu aberto e de portas abertas: saiba mais sobre os Open Malls, tendência crescente no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os open malls, também chamados de streets malls e strips malls, estão transformando o cenário do varejo brasileiro. Com um modelo de negócio inovador e uma proposta mais flexível, esses espaços estão se tornando uma alternativa mais atrativa para lojistas e consumidores.

Criados nos anos 80 nos Estados Unidos, os projetos arquitetônicos são caracterizados por serem abertos, com lojas dispostas lado a lado em uma estrutura linear ou em forma de “L” ou “U”, geralmente com estacionamento na frente.

Além de serem mais agradáveis e de baixo custo de manutenção, esses espaços oferecem maior flexibilidade para novos negócios, com lojas pop-up e espaços de varejo adaptáveis. Sua estrutura facilita o acesso e a conveniência, com estacionamento próximo às lojas.

Priorizando a sustentabilidade, os open malls investem em energias renováveis, áreas verdes e materiais eco-friendly. Além disso, eles se integram às comunidades locais, promovendo eventos e oferecendo serviços personalizados.

No Brasil, o conceito de shopping a céu aberto chegou mais recentemente, de acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls), em parceria com a Brain: 79% dos open malls do Brasil possuem menos de dez anos de existência.

O estudo também mostra um aumento da participação nas regiões metropolitanas de 23% para 36%. Dentre as regiões, a mais representativa é o Sudeste, com 74% dos empreendimentos. Já o Nordeste aparece em seguida, com 13%.

Apesar de recentes, os open malls já representam entre 10% e 15% do total de shopping centers no país, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE).

O Pátio Aurora Open Mall, da Construtora Carrilho, é um dos empreendimentos que chega para agregar no Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Suas 3 etapas serão entregues ainda neste ano, proporcionando para a comunidade local a praticidade do comércio de rua e uma experiência diferenciada de compras, lazer e serviços.

Pátio Aurora Open Mall

Localizado no coração do Parque Aurora, único bairro planejado no Centro do Paulista, o Pátio Aurora Open Mall oferece aos moradores da região uma nova experiência de compras e lazer. Com 33 mil m², o parque conta com áreas verdes, ciclovias e pista de cooper, promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável. Sua localização estratégica, próxima a vias de grande fluxo, garante fácil acesso e comodidade aos visitantes.

Pátio Aurora Open Mall, no Paulista - DIVULGAÇÃO/CARRILHO Pátio Aurora Open Mall, no Paulista - DIVULGAÇÃO/CARRILHO Pátio Aurora Open Mall, no Paulista - DIVULGAÇÃO/CARRILHO

Com 3 blocos, o Pátio Aurora dispõe de 139 unidades comerciais, tendo lojas a partir de 16 m² e salas comerciais a partir de 21 m². Os espaços são projetados para atender a diversos setores, como vestuário, beleza e conveniência. Além disso, o conceito de "one-stop-shop" (uma parada, uma compra) torna o mall o "shopping da vizinhança", onde os consumidores podem resolver tudo em um só lugar.

A Alameda Norte e a Alameda Sul contam com pavimentos térreos e terraço gourmet. Já a Alameda Central tem dois pavimentos com salas comerciais onde podem se instalar médicos, advogados e qualquer outro tipo de serviço. O local também conta com banheiros, banheiro PCD, elevador, espaço gourmet, sala de administração, zeladoria e vestiário para funcionários.

O Open Mall também possui 167 vagas de estacionamento, além de várias conveniências, como bicicletário e acessibilidade. O paisagismo, a iluminação e a ventilação foram minuciosamente trabalhados para criar um ambiente acolhedor para lojistas e visitantes.



Bairro planejado

A Construtora Carrilho já entregou mais de 2 mil unidades residenciais no Vila Aurora. O projeto, iniciado em 2015, prevê a construção de mais de 2.500 unidades, com entregas programadas até 2028. O grande sucesso de vendas é comprovado pelos números: o Aurora das Flores, lançado em novembro de 2023, já está com 65% das unidades vendidas.

"O Pátio Aurora Open Mall ganha ainda mais destaque por estar localizado no bairro planejado Vila Aurora, um atrativo poderoso para lojistas. Esses empreendimentos residenciais trazem mais de 3.600 famílias, com renda superior a R$ 4 mil, consolidando um público de potenciais compradores com alto poder de consumo. Esse cenário faz do Pátio Aurora um ponto estratégico para comerciantes que buscam se posicionar em uma região em plena expansão", destaca Roberto Rios, diretor comercial da Construtora Carrilho.