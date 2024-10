Investimento: saiba por que Recife é uma das melhores capitais para fazer renda com aluguel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Melhor capital do Brasil para fazer aluguel no primeiro semestre, Recife é um cenário promissor para quem pensa em investir no segmento. Programação cultural diversificada, qualidade de vida e incentivos fiscais podem estar entre os fatores atrativos para a região.

Dados do Índice FipeZap mostraram que o rental yield (razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis) do Recife foi bastante atrativo: quem investiu na renda com o aluguel residencial na capital pernambucana teve uma rentabilidade de 7,56% no acumulado do período.

O número é superior ao valor da rentabilidade do País, que teve como retorno médio do aluguel 5,94% no mesmo período, e outras grandes capitais, como Salvador (6,88% a.a.); Porto Alegre (R$ 6,15% a.a.); Brasília (6,09% a.a.) e São Paulo (6,00% a.a.).

Por que Recife é tão atrativa?

O Índice FipeZap apontou que o aluguel residencial no Brasil teve um aumento médio de +14,6% de agosto de 2023 a agosto deste ano. Foram analisados dados das 36 cidades monitoradas, incluindo 22 capitais.

O levantamento também elencou Recife novamente como a terceira capital com aluguel mais caro (52,74 R$/m²), ficando atrás apenas de São Paulo (56,15 R$/m²) e Florianópolis (53,81 R$/m²).

"Recife oferece diversos incentivos fiscais para atrair investidores ao setor imobiliário. Um exemplo é o programa Recentro, que incentiva a revitalização do Centro da cidade oferecendo descontos de até 10 anos em impostos como IPTU, ISS e ITBI para proprietários que realizarem reformas ou recuperações de imóveis. Esses benefícios incluem reduções de 60% a 100% no IPTU, facilitando a revitalização urbana e promovendo o desenvolvimento econômico da região", explica a economista da Organização de Projetos de Extensão e Cursos (PEC) Antônia Felix Lessa.

Além disso, a oferta de empregos também é um dos atrativos para a região: "Recife tem se destacado na criação de vagas de emprego em 2024, principalmente no setor de serviços, que gerou 2.725 novas vagas no estado. A cidade respondeu por 54,43% dos novos postos de trabalho em Pernambuco, com 13.700 oportunidades nos primeiros sete meses do ano."

Antônia também ressalta a valorização da capital pernambucana em comparação ao País: “Recife apresenta um yield de aluguel residencial superior a 7% em 2024, destacando-se em comparação com outras grandes cidades brasileiras, onde os yields são em torno de 4-6%. A valorização dos imóveis na região cresce anualmente entre 5% e 7%.”

Investidores devem estar atentos às principais leis que impactam o mercado de aluguel - DIVULGAÇÃO/CARRILHO

Muitos investidores optam por esse segmento por ser considerado uma aplicação de baixo risco. Contudo, a economista chama a atenção dos investidores não apenas para a Lei do Inquilinato, o Código Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas também para a reforma tributária.

"Essa reforma pode trazer mudanças significativas, como a alteração na forma de tributação dos rendimentos de aluguel, possível implementação de impostos sobre patrimônio, e simplificação tributária que pode afetar serviços relacionados à locação. Essas mudanças podem impactar a rentabilidade e a atratividade do mercado de aluguel para investidores”, pontua.



Investimento

Ainda de acordo com o FipeZap, de agosto de 2023 a agosto de 2024, o aluguel cobrado na capital pernambucana acumulou alta de 17,58%. No ano, a valorização foi de 11,50%. Bairros como Tamarineira (R$ 59,7 /m², +42,0%), Graças (R$ 53,4 /m², +37,2%), Espinheiro (R$ 50,7 /m², +23,2%) e Madalena (R$ 48,4 /m², +30,9%) estão entre os mais caros, segundo dados do índice em julho.

Antônia elenca os critérios importantes para a valorização do imóvel: “A localização é crucial, pois áreas com boa infraestrutura e acesso a serviços geralmente oferecem melhor rentabilidade. Também a demanda e oferta no mercado local, bem como o perfil do imóvel, com unidades menores geralmente tendo maior liquidez. Condições econômicas, como taxas de juros e inflação, também influenciam a rentabilidade.”

O FipeZap leva em consideração a média dos imóveis no mercado. Samuel Gondim, fundador da CarpeDiem Homes, destaca que os studios possuem preços de locação acima desta média. Estudos feitos pela empresa para empreendimentos deste tipo na região do Rosarinho e Madalena indicam rentabilidade líquida mensal com locação de RS 3 mil, ou seja, aproximadamente RS 120/m². Isto é possível com a utilização de plataformas de locação por temporada e com a gestão profissional dos preços das diárias, serviço prestado pela empresa nos studios da Construtora Carrilho.

Carrilho

Ideais para quem busca moradia ou pretende investir em locação de imóveis, os empreendimentos da Construtora Carrilho têm estrutura diferenciada e localização privilegiada.

O Paço Decó e o Madá Studios, por exemplo, estão localizados na Madalena, um dos bairros mais valorizados no Recife. Outros empreendimentos da Carrilho, como o Botanik (Torre) e o Tivo Studios (Rosarinho), estão localizados em bairros próximos aos que têm se destacado na capital pernambucana.

Botanik Torre Flora, da Construtora Carrilho, que está localizado no bairro da Torre - DIVULGAÇÃO/CARRILHO
Tivo Studios, da Construtora Carrilho, que está localizado no bairro dos Aflitos - DIVULGAÇÃO/CARRILHO
Paço Decó, da Construtora Carrilho, que está localizado no bairro da Madalena - DIVULGAÇÃO/CARRILHO
Madá Studios, da Construtora Carrilho, que está localizado no bairro da Madalena - Divulgação/Carrilho

"A busca por apartamentos compactos é uma tendência mundial. Por se tratarem de espaços compactos, os studios precisam ter uma infraestratura de lazer e serviços completa em sua área comum para que o morador não precise ficar saindo do empreendimento para conseguir tudo que precisar", ressalta Roberto Rios, diretor comercial da Construtora Carrilho.

Isso significa que o público tende a preferir empreendimentos com estruturas que atendam suas necessidades e interesses, além de estarem bem localizados. "Para as ocasiões que o morador precise sair é necessário que o entorno ofereça boas soluções de gastronomia, lazer e mobilidade. Isso torna o valor do aluguel por metro quadrado superior ao de imóvel padrão. Por isso, a localização é algo essencial", finaliza o diretor.