Novembro é o mês ideal para investir em imóveis? Descubra as oportunidades deste mês

Com o 13º salário e a Black Friday à vista, novembro oferece condições únicas para quem deseja investir no mercado imobiliário.

Este mês se torna um período estratégico, tanto para quem busca realizar o sonho da casa própria quanto para quem pretende diversificar seus investimentos.

De acordo com o Comitê de Política Monetária (Copom), a taxa Selic influencia diretamente as taxas de juros dos financiamentos e a valorização dos imóveis. Apesar da alta da Selic, que atualmente está em 11,25% ao ano, a estabilidade nas taxas de financiamento oferecidas pelos bancos torna o cenário ainda favorável para compras.

O potencial do mercado imobiliário em novembro

Com o aumento do poder de compra e eventos como a Black Friday, novembro é um mês em que as vendas de imóveis costumam ter um aumento considerável.

“O mês de novembro é um período aquecido para o mercado imobiliário. De acordo com pesquisa da Brain, ele apresenta um aumento de 42% nas vendas em relação à média mensal de 2023. Esse resultado se deve ao impacto do 13º salário e às campanhas de Black Friday, que impulsionam o setor nesse período”, afirma Roberto Rios, diretor comercial da Construtora Carrilho.

“Acreditamos que 2024 será ainda melhor, pois, mesmo com o aumento da Selic, os bancos mantiveram os juros competitivos para a compra de imóveis. Portanto, este é o momento ideal para investir em imóveis”, completa. Em média, as vendas no período atingem cerca de 307 unidades, com um aumento significativo entre novembro e dezembro.

Promoções exclusivas para aproveitar o mês de novembro

Para quem quer aproveitar as oportunidades do mês, a Construtora Carrilho preparou ofertas especiais para a Black Friday. Durante o período, os stands de vendas estarão decorados e com ações promocionais exclusivas, oferecendo descontos e condições diferenciadas para a compra de imóveis.

Além disso, no dia da Black Friday, os stands de vendas de Paulista e Olinda contarão com buffet de caldinho para os visitantes, enquanto as unidades de Tivo e Madalena terão buffet de açaí, tornando a experiência de compra ainda mais atrativa.

Os empreendimentos da Carrilho também estarão com condições especiais para facilitar a negociação.