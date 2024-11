Vale do Ave consolida liderança no mercado de alto padrão com lançamentos e expansão no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vale do Ave celebra 28 anos com entregas icônicas, lançamento em Boa Viagem e planos ambiciosos para o mercado de luxo em Pernambuco

Com 28 anos de atuação no mercado imobiliário pernambucano, a Vale do Ave, referência em empreendimentos de alto padrão e design atemporal, anuncia novos passos em seu planejamento estratégico. A incorporadora, conhecida por seus projetos exclusivos na Zona Sul do Recife, celebra em 2024 a entrega do Edifício Capiba, além de se preparar para o lançamento de um residencial no último terreno disponível na Avenida Boa Viagem.

“O ano de 2024 foi de consolidação e planejamento. Implantamos um novo modelo de governança e definimos um cronograma ambicioso para os próximos cinco anos, que inclui lançamentos residenciais e corporativos e a expansão da nossa atuação para o Litoral Sul de Pernambuco”, afirma Zeferino Costa, CEO da Vale do Ave.

Entre as entregas recentes, destaca-se o Edifício Capiba, com 93 unidades em uma localização privilegiada de Boa Viagem. O início das obras do Edifício Amazonas 246, no Pina, com 100% das unidades vendidas, também marca um dos principais marcos do ano.

Já para o primeiro semestre de 2025, a grande expectativa recai sobre o lançamento de um residencial com 60 unidades de 200 m² cada, assinado pelo arquiteto Marco Antônio Borsoi. O projeto ocupará o último terreno disponível na Avenida Boa Viagem e já é considerado um dos mais aguardados por investidores do mercado local.

Diferenciais que valorizam o mercado

A Vale do Ave segue fortalecendo sua posição no segmento de luxo, entregando imóveis que se destacam não apenas pela localização, mas também pela atenção aos detalhes arquitetônicos, design de interiores e soluções inovadoras.

De acordo com Zeferino Costa, os empreendimentos lançados em 2024, como o Edifício Zeferino Ferreira da Costa e o Edifício Amazonas 246, obtiveram valores de lançamento 20% acima do mercado, com desempenho de vendas acima das expectativas.

“Os resultados comprovam que o mercado reconhece o valor agregado dos nossos produtos. Os diferenciais de design, paisagismo, uso de materiais nobres e tecnologia justificam os investimentos e garantem a valorização patrimonial dos nossos clientes”, explica o executivo.

Atualmente, a incorporadora possui quatro obras em andamento:

Edifício Zeferino Ferreira da Costa: 100% das 24 unidades vendidas, localizado no trecho mais valorizado da avenida beira-mar.

100% das 24 unidades vendidas, localizado no trecho mais valorizado da avenida beira-mar. Edifício Amazonas 246: com tipologias exclusivas e o primeiro rooftop com vista panorâmica de 360 graus para a praia de Boa Viagem.

com tipologias exclusivas e o primeiro rooftop com vista panorâmica de 360 graus para a praia de Boa Viagem. Empresarial João Carvalho: edifício corporativo com 14 pavimentos, em fase final de acabamento interno, situado no cruzamento da Antônio Falcão com Conselheiro Aguiar.

edifício corporativo com 14 pavimentos, em fase final de acabamento interno, situado no cruzamento da Antônio Falcão com Conselheiro Aguiar. Edifício Capiba: 31 pavimentos, com entrega prevista para dezembro de 2024.

Alta qualidade e inovação como pilares

Reconhecida pela entrega de imóveis “para a vida toda”, a Vale do Ave aposta em projetos que unem estética, tecnologia e funcionalidade. Os empreendimentos contam com esquadrias Schüco, que oferecem isolamento acústico e proteção solar, além de revestimentos nobres e design assinado por grandes nomes da arquitetura e paisagismo nacional, como Acácio Gil Borsoi, Marco Antônio Borsoi e Carlos Fernando Pontual.

Para Moisés Costa, a proposta da Vale do Ave é clara: criar experiências de moradia que combinem sofisticação e conforto, com atenção aos mínimos detalhes. "Oferecemos imóveis que não são apenas uma moradia, mas um patrimônio para a vida inteira. Nosso foco é entregar qualidade de vida, com segurança, design exclusivo e localização privilegiada, características que são a marca dos empreendimentos de alto padrão”, conclui.